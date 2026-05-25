O proprietário do Nottingham Forest teve a camisa rasgada durante uma briga com o sobrinho do primeiro-ministro grego em uma partida de basquete

O proprietário do Nottingham Forest e do Olympiacos assistia a uma partida de basquete de grande importância em Pireu quando a tensão chegou ao auge na área VIP.

Relatos de testemunhas oculares sugerem que o clima se tornou hostil entre Marinakis e Grigoris Dimitriadis, que já foi uma figura-chave no governo grego e é sobrinho do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis.

De acordo com o Telegraph, o confronto, que teria começado como uma discussão verbal, rapidamente se transformou em uma briga física que chocou os presentes.

O pessoal de segurança foi forçado a intervir para separar as partes envolvidas, já que a situação ameaçava sair do controle diante do público.



