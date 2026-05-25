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O proprietário do Nottingham Forest teve a camisa rasgada durante uma briga com o sobrinho do primeiro-ministro grego em uma partida de basquete
O caos se instala no Estádio da Paz e da Amizade
O proprietário do Nottingham Forest e do Olympiacos assistia a uma partida de basquete de grande importância em Pireu quando a tensão chegou ao auge na área VIP.
Relatos de testemunhas oculares sugerem que o clima se tornou hostil entre Marinakis e Grigoris Dimitriadis, que já foi uma figura-chave no governo grego e é sobrinho do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis.
De acordo com o Telegraph, o confronto, que teria começado como uma discussão verbal, rapidamente se transformou em uma briga física que chocou os presentes.
O pessoal de segurança foi forçado a intervir para separar as partes envolvidas, já que a situação ameaçava sair do controle diante do público.
- AFP
Confronto físico deixa Marinakis com a roupa rasgada
Durante a confusão, foi relatado que a camisa de Marinakis foi rasgada quando os dois grupos entraram em confronto. A imagem do proprietário de um clube da Premier League envolvido em uma briga física tão pública causou comoção nos meios esportivos e políticos da Grécia, onde Marinakis continua sendo uma figura extremamente influente como presidente do Olympiacos.
Fotografias e relatos de testemunhas presentes na arena descrevem uma cena de grande desordem nas arquibancadas, ocorrida enquanto a partida ainda estava em andamento. A proximidade do confronto com outras autoridades e delegados de alto escalão acrescentou mais uma camada de controvérsia aos eventos da noite.
Histórico de atritos entre as partes
O incidente está sendo visto no contexto de um atrito político e pessoal de longa data entre Marinakis e círculos próximos ao primeiro-ministro grego. Este mais recente ponto de tensão sugere um agravamento dessas tensões, passando de disputas jurídicas e midiáticas para um confronto físico direto durante um evento esportivo.
Apesar da notoriedade das pessoas envolvidas, a briga não ficou longe dos olhos do público, com os espectadores no Estádio da Paz e da Amizade testemunhando a quebra de decoro. Nenhuma das partes divulgou, até o momento, uma declaração oficial completa sobre o motivo específico que desencadeou a briga.
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Implicações para o Nottingham Forest e o Olympiacos
Embora o incidente tenha ocorrido fora do campo de futebol, ele inevitavelmente volta a chamar a atenção para a conduta da diretoria do Forest. Marinakis tem sido um proprietário ativo no City Ground desde que assumiu o clube em 2017, supervisionando o retorno do clube à Premier League e seus esforços subsequentes para se consolidar na primeira divisão.
Espera-se que as autoridades gregas investiguem as circunstâncias que envolveram a confusão no estádio, que tradicionalmente é a casa do time de basquete do Olympiacos.