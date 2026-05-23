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O proprietário do Napoli rejeita oferta de aquisição de € 2 bilhões feita por um grupo americano, já que o clube da Série A não está à venda
Oferta recorde foi rejeitada com um "não" categórico
De acordo com o *Corriere dello Sport*, a oferta surge apesar de uma recente avaliação da Football Benchmark, de maio de 2025, que estimou o valor do clube em cerca de 1,1 bilhão de euros, sugerindo que o grupo de investimentos sediado nos Estados Unidos estava disposto a pagar um prêmio significativo para garantir a aquisição do Partenopei.
Embora rumores tenham circulado em Nápoles por semanas sobre uma possível mudança de propriedade, De Laurentiis permaneceu firme em sua posição. O magnata do cinema, que resgatou o clube da falência em 2004 e o levou de volta ao topo do futebol italiano, não demonstrou nenhuma intenção de abandonar o projeto que construiu nas últimas duas décadas.
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O grupo americano responsável pela proposta
Acredita-se que o consórcio por trás da ousada proposta seja liderado por Matt Rizzetta, o presidente ítalo-americano do Napoli Basket e do Campobasso. Rizzetta é também o fundador e sócio-gerente da Underdog Global Partners, uma empresa especializada em gestão de ativos esportivos e desenvolvimento imobiliário. O projeto proposto visava criar um polo multiesportivo em Nápoles, integrando o clube de futebol com o basquete e grandes investimentos em infraestrutura.
Apesar de meses de contato e discussões diretas, as negociações nunca chegaram à fase formal de due diligence. Contatado enquanto viajava para Filadélfia, Rizzetta manteve sigilo por meio de sua assessoria de imprensa, afirmando que “não tinha comentários” e que “não tinha conhecimento do assunto”.
No entanto, um comunicado posterior do Campobasso observou: “O presidente Matt Rizzetta, como costuma acontecer no mundo do esporte e dos investimentos internacionais, é frequentemente contatado por diferentes entidades e grupos interessados em desenvolver oportunidades no cenário do futebol italiano e além. Além disso, algumas atividades e avaliações permanecem necessariamente cobertas por acordos de confidencialidade, como geralmente ocorre em operações desse tipo.”
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De Laurentiis continua sendo a alma do clube
Para De Laurentiis, a decisão de rejeitar a oferta de 2 bilhões de euros reforça seu compromisso com o clube às vésperas das comemorações do seu centenário. Tendo assumido o comando após a falência do clube em 2004, ele transformou o Napoli em um participante constante da Liga dos Campeões e em vencedor do Scudetto. Atualmente, ele se considera o “coração e a alma” da organização e não está disposto a passar o bastão.
O presidente, que está comemorando seu 77º aniversário, está mais focado no futuro estrutural de longo prazo do clube do que em um ganho financeiro rápido. Embora seja conhecido por ouvir ofertas, suas ações têm demonstrado consistentemente que as portas para uma venda total permanecem firmemente fechadas.
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A atenção volta-se agora para a era pós-Conte
Com o fim dos rumores sobre uma possível aquisição, De Laurentiis está agora voltando sua atenção para o futuro esportivo imediato do clube. Um dos principais objetivos é encontrar o técnico certo para comandar a equipe após a saída de Antonio Conte.
Maurizio Sarri surgiu como o principal candidato à sucessão de Conte, com o clube oferecendo ao ex-técnico do Chelsea um contrato de dois anos com opção de renovação por uma terceira temporada para selar um retorno lendário a Nápoles. No entanto, dizem que ele está de volta à Atalanta, forçando De Laurentiis a procurar outro sucessor.