O proprietário do Napoli rejeita oferta de aquisição de € 2 bilhões feita por um grupo americano, já que o clube da Série A não está à venda

Acredita-se que o consórcio por trás da ousada proposta seja liderado por Matt Rizzetta, o presidente ítalo-americano do Napoli Basket e do Campobasso. Rizzetta é também o fundador e sócio-gerente da Underdog Global Partners, uma empresa especializada em gestão de ativos esportivos e desenvolvimento imobiliário. O projeto proposto visava criar um polo multiesportivo em Nápoles, integrando o clube de futebol com o basquete e grandes investimentos em infraestrutura.

Apesar de meses de contato e discussões diretas, as negociações nunca chegaram à fase formal de due diligence. Contatado enquanto viajava para Filadélfia, Rizzetta manteve sigilo por meio de sua assessoria de imprensa, afirmando que “não tinha comentários” e que “não tinha conhecimento do assunto”.

No entanto, um comunicado posterior do Campobasso observou: “O presidente Matt Rizzetta, como costuma acontecer no mundo do esporte e dos investimentos internacionais, é frequentemente contatado por diferentes entidades e grupos interessados em desenvolver oportunidades no cenário do futebol italiano e além. Além disso, algumas atividades e avaliações permanecem necessariamente cobertas por acordos de confidencialidade, como geralmente ocorre em operações desse tipo.”