Getty Images Sport
Traduzido por
O proprietário do Hull pede a promoção direta à Premier League em vez da final do playoff contra o Middlesbrough, após a expulsão do Southampton por causa do escândalo de espionagem
Iniciativa legislativa para a promoção automática
Ilicali acredita que a solução mais lógica para a atual crise do Campeonato Inglês é enviar os Tigers diretamente para a primeira divisão. Após a expulsão do Southampton por espionagem contra adversários, a EFL decidiu colocar o Middlesbrough na final, apesar de o Boro não ter vencido sua partida semifinal. Ilicali, no entanto, argumenta que, como finalista original remanescente, o Hull não deveria ter que enfrentar um adversário substituto.
Em entrevista ao Asist Analiz, o proprietário turco explicou a posição adotada por sua equipe jurídica, dizendo: “Em circunstâncias normais, duas equipes chegaram à final e uma foi desclassificada. A opinião dos nossos advogados é que deveríamos ir diretamente para a Premier League, mas eles estão analisando isso neste momento. Não podemos dizer nada definitivo. É uma situação um pouco complicada.”
- Getty Images
Caos após o veredicto do caso Spygate
A polêmica surgiu após revelações de que o Southampton enviou um estagiário para assistir aos treinos do Middlesbrough antes do confronto nas semifinais. Embora o Saints tenha admitido a violação do regulamento, o clube está contestando a severidade da punição. O diretor executivo do clube, Phil Parsons, já confirmou que o clube recorreu da decisão desta semana de excluí-lo dos play-offs e impor uma futura dedução de pontos.
A incerteza deixou o Hull City em uma situação esportiva difícil. O time passou mais de uma semana se preparando para um desafio tático específico contra um adversário, apenas para ver a identidade do rival ser alterada poucos dias antes da grande final marcada para Wembley. Para Ilicali, isso representa uma desvantagem esportiva injusta que justifica uma vaga automática na promoção.
Interrupção nos preparativos para Wembley
Ilicali não mediu palavras ao falar sobre como as mudanças de última hora afetaram a capacidade de sua equipe de se preparar para o jogo mais importante do futebol mundial. A mudança de se preparar para o Southampton para, de repente, enfrentar o Middlesbrough deixou a comissão técnica com muito pouco tempo para ajustar sua abordagem tática. O proprietário dos Tigers destacou o pesadelo logístico que o clube enfrenta atualmente, enquanto aguarda uma decisão final sobre o recurso do Saints.
“Estávamos nos preparando para o Southampton há 10 dias. Todo o planejamento, análise e trabalho estavam focados neles. Agora, faltando poucos dias para a final, o adversário mudou. Amanhã os jogadores estão de folga, quinta-feira é o último treino sério. Vamos nos preparar para o novo adversário com uma única sessão de treino”, acrescentou Ilicali.
- Getty Images Sport
Comparação com escândalos anteriores
Enquanto o Hull luta pela promoção, o Southampton continua focado na natureza “desproporcional” de sua expulsão. Os Saints apontaram para controvérsias anteriores relacionadas à observação de jogadores, como o incidente com o Leeds United em 2019, que resultou apenas em uma penalidade financeira. Eles argumentam que ser privado de uma partida avaliada em mais de 200 milhões de libras é uma punição muito além de qualquer outra já vista no futebol inglês.
No entanto, a diretoria do Hull considera que é a principal vítima do drama. Ao serem forçados a enfrentar um “lucky loser” em Middlesbrough em tão curto prazo, eles acreditam que a integridade do sistema de play-offs foi comprometida. No momento, a final ainda está marcada para 23 de maio, mas com contestações judiciais vindas de ambos os lados, o caminho para a Premier League nunca pareceu tão complicado.