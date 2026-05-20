O proprietário do Hull pede a promoção direta à Premier League em vez da final do playoff contra o Middlesbrough, após a expulsão do Southampton por causa do escândalo de espionagem

Ilicali acredita que a solução mais lógica para a atual crise do Campeonato Inglês é enviar os Tigers diretamente para a primeira divisão. Após a expulsão do Southampton por espionagem contra adversários, a EFL decidiu colocar o Middlesbrough na final, apesar de o Boro não ter vencido sua partida semifinal. Ilicali, no entanto, argumenta que, como finalista original remanescente, o Hull não deveria ter que enfrentar um adversário substituto.

Em entrevista ao Asist Analiz, o proprietário turco explicou a posição adotada por sua equipe jurídica, dizendo: “Em circunstâncias normais, duas equipes chegaram à final e uma foi desclassificada. A opinião dos nossos advogados é que deveríamos ir diretamente para a Premier League, mas eles estão analisando isso neste momento. Não podemos dizer nada definitivo. É uma situação um pouco complicada.”