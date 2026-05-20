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Hull City v Millwall - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

O proprietário do Hull pede a promoção direta à Premier League em vez da final do playoff contra o Middlesbrough, após a expulsão do Southampton por causa do escândalo de espionagem

Hull
Hull x Middlesbrough
Middlesbrough
Championship
Premier League
Southampton

Acun Ilicali, proprietário do Hull City, fez um apelo sensacional para que seu clube recebesse a promoção automática à Premier League após a desclassificação do Southampton da final dos play-offs da Championship. Os Tigers estavam inicialmente programados para enfrentar os Saints em Wembley, mas um escândalo de espionagem mergulhou a fase pós-temporada em um caos sem precedentes, resultando na marcação de um confronto contra o Middlesbrough.

  • Iniciativa legislativa para a promoção automática

    Ilicali acredita que a solução mais lógica para a atual crise do Campeonato Inglês é enviar os Tigers diretamente para a primeira divisão. Após a expulsão do Southampton por espionagem contra adversários, a EFL decidiu colocar o Middlesbrough na final, apesar de o Boro não ter vencido sua partida semifinal. Ilicali, no entanto, argumenta que, como finalista original remanescente, o Hull não deveria ter que enfrentar um adversário substituto.

    Em entrevista ao Asist Analiz, o proprietário turco explicou a posição adotada por sua equipe jurídica, dizendo: “Em circunstâncias normais, duas equipes chegaram à final e uma foi desclassificada. A opinião dos nossos advogados é que deveríamos ir diretamente para a Premier League, mas eles estão analisando isso neste momento. Não podemos dizer nada definitivo. É uma situação um pouco complicada.”

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  • SouthamptonGetty Images

    Caos após o veredicto do caso Spygate

    A polêmica surgiu após revelações de que o Southampton enviou um estagiário para assistir aos treinos do Middlesbrough antes do confronto nas semifinais. Embora o Saints tenha admitido a violação do regulamento, o clube está contestando a severidade da punição. O diretor executivo do clube, Phil Parsons, já confirmou que o clube recorreu da decisão desta semana de excluí-lo dos play-offs e impor uma futura dedução de pontos.

    A incerteza deixou o Hull City em uma situação esportiva difícil. O time passou mais de uma semana se preparando para um desafio tático específico contra um adversário, apenas para ver a identidade do rival ser alterada poucos dias antes da grande final marcada para Wembley. Para Ilicali, isso representa uma desvantagem esportiva injusta que justifica uma vaga automática na promoção.

  • Interrupção nos preparativos para Wembley

    Ilicali não mediu palavras ao falar sobre como as mudanças de última hora afetaram a capacidade de sua equipe de se preparar para o jogo mais importante do futebol mundial. A mudança de se preparar para o Southampton para, de repente, enfrentar o Middlesbrough deixou a comissão técnica com muito pouco tempo para ajustar sua abordagem tática. O proprietário dos Tigers destacou o pesadelo logístico que o clube enfrenta atualmente, enquanto aguarda uma decisão final sobre o recurso do Saints.

    “Estávamos nos preparando para o Southampton há 10 dias. Todo o planejamento, análise e trabalho estavam focados neles. Agora, faltando poucos dias para a final, o adversário mudou. Amanhã os jogadores estão de folga, quinta-feira é o último treino sério. Vamos nos preparar para o novo adversário com uma única sessão de treino”, acrescentou Ilicali. 

  • Millwall v Hull City - Sky Bet Championship Play-Off Semi-Final Second LegGetty Images Sport

    Comparação com escândalos anteriores

    Enquanto o Hull luta pela promoção, o Southampton continua focado na natureza “desproporcional” de sua expulsão. Os Saints apontaram para controvérsias anteriores relacionadas à observação de jogadores, como o incidente com o Leeds United em 2019, que resultou apenas em uma penalidade financeira. Eles argumentam que ser privado de uma partida avaliada em mais de 200 milhões de libras é uma punição muito além de qualquer outra já vista no futebol inglês.

    No entanto, a diretoria do Hull considera que é a principal vítima do drama. Ao serem forçados a enfrentar um “lucky loser” em Middlesbrough em tão curto prazo, eles acreditam que a integridade do sistema de play-offs foi comprometida. No momento, a final ainda está marcada para 23 de maio, mas com contestações judiciais vindas de ambos os lados, o caminho para a Premier League nunca pareceu tão complicado.

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