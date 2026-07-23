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O proprietário do Hull City desmente “rumores falsos sobre transferências” e dá esclarecimentos incomuns sobre possíveis transferências dos recém-promovidos à Premier League
Ilicali se pronuncia sobre os rumores de transferência
O Hull está voltando à primeira divisão inglesa após nove anos de ausência, depois de vencer a final dos play-offs do Championship em maio. Enquanto se preparam para a temporada 2026-27 da Premier League, os Tigers já contrataram o goleiro Jack Butland, o meio-campista Oscar Zambrano e o zagueiro Matt Targett. No entanto, as especulações generalizadas de que o clube teria sido rejeitado por vários alvos de transferência deixaram o proprietário Ilicali frustrado, levando-o a se pronunciar diretamente sobre a situação.
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O proprietário fornece o detalhamento da transferência
Ilicali desmentiu publicamente as alegações negativas sobre a campanha de contratações do seu clube e optou por esclarecer diretamente aos torcedores: “Querida família do Hull City”, escreveu o proprietário turco em uma postagem no X. “Estamos vendo dezenas de boatos falsos sobre transferências em vários lugares. Estamos incomodados com as alegações de que fomos rejeitados e com o uso do nome do nosso clube para chamar atenção. Temos trabalhado intensamente há dois meses. Acredito que vamos montar um time do qual todos teremos orgulho. Para evitar especulações infundadas e fornecer mais informações a vocês, deixo aqui a nossa situação atual em relação às transferências, que inclui algumas pistas...”
As porcentagens revelam o progresso em relação às metas
Em sua postagem, Ilicali listou bandeiras nacionais acompanhadas de porcentagens de probabilidade para possíveis contratações, incluindo uma bandeira japonesa com 99%, o que, segundo a BBC Radio Humberside, aponta para o meio-campista Hidemasa Morita, que está sem clube. Também foram incluídas bandeiras da Grécia, Suécia, Austrália, Croácia e Portugal, sugerindo transferências como a possível contratação do goleiro do Olympiakos, Konstantinos Tzolakis. Essa transparência incomum é respaldada por um sólido apoio financeiro, com o Ilicali garantindo um empréstimo-ponte de 55 milhões de libras para reforçar sua competitividade no mercado.
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O Tigers se prepara para a estreia contra o United
Os torcedores do Hull agora aguardam os anúncios oficiais sobre esses possíveis reforços antes do fechamento da janela de transferências de verão. O técnico Sergej Jakirovic enfrenta a tarefa imediata de integrar seus novos contratados em um time coeso durante os preparativos da pré-temporada. Um teste formidável aguarda os Tigers no fim de semana de estreia da temporada 2026-27 da Premier League, quando receberão o Manchester United no dia 22 de agosto.
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