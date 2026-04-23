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O proprietário do Coventry se pronuncia sobre os rumores de um retorno de Frank Lampard ao Chelsea após a “grande” conquista do título da Championship
King elogia a "grande" conquista na promoção
Lampard recuperou totalmente sua reputação como técnico ao pôr fim à ausência de 25 anos do Coventry City da primeira divisão. O ex-meio-campista da Inglaterra assumiu um time em transição e o levou ao título do Campeonato Inglês, uma conquista que, segundo o proprietário Doug King, não deve ser subestimada, considerando o panorama financeiro da segunda divisão.
“Ele fez um trabalho fantástico; foram 18 meses incríveis para nós e para ele”, disse King à BBC CWR. “Tenho certeza de que ele está em modo de reflexão. Eu disse a ele: ‘Não subestime o quão difícil foi o que você acabou de conquistar.’ Ele fez coisas grandiosas em sua carreira de jogador, mas sair desta liga como campeão sem receber o ‘parachute payment’, vindo de onde viemos, é uma conquista enorme que ninguém pode tirar dele.”
- AFP
Abordando a vaga de treinador do Chelsea
O momento do sucesso do Coventry coincidiu com mais uma fase de turbulência no Chelsea, que demitiu Liam Rosenior na quarta-feira. Rosenior permaneceu apenas três meses no comando, deixando o cargo após uma sequência desastrosa de cinco derrotas consecutivas na Premier League. Dada a longa história de Lampard com os Blues, seu nome surgiu naturalmente nas especulações para a vaga no oeste de Londres.
“Todo mundo vai acabar sendo associado a tudo; é um carrossel. É um pouco decepcionante que os clubes estejam contratando três ou quatro treinadores por temporada”, observou King sobre as especulações em curso. Enquanto o Chelsea busca sua mais recente contratação definitiva, King continua esperançoso de que o vínculo emocional que Lampard construiu nas Midlands o mantenha na CBS Arena.
Lampard encontra seu "lugar feliz" em Coventry
Após uma passagem difícil pelo Chelsea em 2023, na qual perdeu oito das 11 partidas que comandou, Lampard parece ter reencontrado o jeito que o levou ao sucesso inicial no Derby County. King acredita que o técnico de 46 anos está agora curtindo mais o futebol do que em qualquer outro momento desde que assumiu o cargo, tendo abraçado de corpo e alma o projeto do Coventry.
“Dá para ver o quanto [Lampard] está emocionalmente ligado à cidade; dá para ver o que significou para ele conseguir o acesso e depois o título, e acho que ele encontrou um lugar feliz no momento”, explicou King. “Isso não significa que não haverá alguma oferta impressionante por ele no verão e que ele terá que fazer suas escolhas, porque ele mostrou suas credenciais como um técnico de alta qualidade, mas não vou comentar sobre isso; não posso controlar isso.”
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Planejando a vida na Premier League
O Coventry está agora avançando com os planos para sua primeira campanha na Premier League em mais de duas décadas. As especulações provavelmente continuarão em torno de Lampard, cuja primeira passagem como técnico do Chelsea lhe rendeu 44 vitórias em 84 partidas, mas King está focado exclusivamente na alegria do momento presente e na jornada que aguarda os Sky Blues na primeira divisão.
“Acho que ele está feliz; eu estou feliz; todo mundo está feliz. Estamos todos sorrindo e não nos preocupamos com o que pode ou não acontecer com o técnico”, concluiu King.