O proprietário do Coventry se pronuncia sobre os rumores de um retorno de Frank Lampard ao Chelsea após a “grande” conquista do título da Championship

Lampard recuperou totalmente sua reputação como técnico ao pôr fim à ausência de 25 anos do Coventry City da primeira divisão. O ex-meio-campista da Inglaterra assumiu um time em transição e o levou ao título do Campeonato Inglês, uma conquista que, segundo o proprietário Doug King, não deve ser subestimada, considerando o panorama financeiro da segunda divisão.

“Ele fez um trabalho fantástico; foram 18 meses incríveis para nós e para ele”, disse King à BBC CWR. “Tenho certeza de que ele está em modo de reflexão. Eu disse a ele: ‘Não subestime o quão difícil foi o que você acabou de conquistar.’ Ele fez coisas grandiosas em sua carreira de jogador, mas sair desta liga como campeão sem receber o ‘parachute payment’, vindo de onde viemos, é uma conquista enorme que ninguém pode tirar dele.”