O proprietário do Brentford revela que o acordo vantajoso para contratar o “incrível” Michael Olise fracassou devido aos honorários “exorbitantes” do agente, já que o Bees também perdeu Eberechi Eze e Mykhailo Mudryk
O que escapou: os honorários absurdos de Olise
Benham falou recentemente na MIT Sloan Sports Analytics Conference sobre as transferências mais notáveis que o clube quase conseguiu. Ele revelou como eles chegaram perto de garantir alguns dos maiores talentos da Europa antes que eles se tornassem nomes conhecidos, destacando o atual astro do Bayern de Munique, Michael Olise.
Benham elogiou o ala, explicando: “Então, Michael Olise, sua descoberta foi incrível, fora do comum, mas acabávamos de ser promovidos e não estávamos acostumados com as taxas exorbitantes dos agentes na Premier League na época”.
Ele elaborou sobre o fracasso, afirmando: “A comissão do agente para esse jogador era tão absurdamente alta que desistimos, embora parte de nós pensasse ‘bem, se você somar a comissão do agente e a taxa de transferência, não é tão ruim assim’, mas a comissão do agente por si só era tão absurda que desistimos. Sempre haverá aqueles que você perde.”
Perder Eze e Marmoush
A equipe de recrutamento também identificou o atual astro do Arsenal, Eberechi Eze, durante sua passagem pelo Queens Park Rangers, muito antes de sua transferência bombástica de £ 67,5 milhões para o norte de Londres no verão passado. Da mesma forma, eles acompanharam o atual atacante do Manchester City, Omar Marmoush, que mais tarde se juntou ao Eintracht Frankfurt em uma transferência gratuita do Wolfsburg durante o verão de 2023.
Benham revelou os valores surpreendentemente baixos envolvidos, afirmando: “Eu disse antes que poderíamos ter contratado Eze por £ 4 milhões, acho que em 2019. Também poderíamos ter contratado Marmoush gratuitamente há cerca de três anos.”
Destacando as oportunidades perdidas, o proprietário acrescentou: “[Poderíamos ter contratado os dois] por cerca de £ 4 milhões no total. No verão em que fomos promovidos à Premier League, havia na verdade dois jogadores que foram incrivelmente bem avaliados pelos olheiros.”
A complicada busca por Mudryk
Antes de sua grande mudança para Londres apenas um ano depois, o atual astro do Chelsea, Mykhailo Mudryk, foi muito cortejado pelo time londrino. Quando o ucraniano ganhou destaque no Shakhtar Donetsk, o Bees viu duas ofertas rejeitadas em janeiro de 2022, no valor de cerca de £ 12 milhões e £ 15 milhões.
Benham detalhou a situação, observando: “Um deles era Mudryk, que talvez fosse um pouco complicado se o contratássemos, embora estivéssemos bem perto de contratá-lo por uma quantia baixa, cerca de € 20 milhões. No fim das contas, ele foi vendido por cerca de € 80 milhões, embora esteja atualmente cumprindo uma suspensão por uso de drogas”. Mudryk não joga pelo Blues desde novembro de 2024.
Lições aprendidas na primeira divisão
As admissões sinceras destacam as dificuldades distintas que os clubes menores enfrentam ao tentar garantir talentos de elite contra a influência financeira dos intermediários. O salto para a Premier League mudou significativamente o panorama das negociações, mas o clube conseguiu se estabelecer como um dos principais da primeira divisão, apesar dessas quase perdas.
Os cenários envolvendo essas estrelas servem como um lembrete severo das margens estreitas no recrutamento do futebol profissional. Concluindo suas reflexões sobre essas oportunidades perdidas de alto perfil, Benham simplesmente afirmou: “Sempre haverá aqueles que você vai se arrepender”.
