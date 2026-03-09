O proprietário do Brentford revela que o acordo vantajoso para contratar o “incrível” Michael Olise fracassou devido aos honorários “exorbitantes” do agente, já que o Bees também perdeu Eberechi Eze e Mykhailo Mudryk

Benham falou recentemente na MIT Sloan Sports Analytics Conference sobre as transferências mais notáveis que o clube quase conseguiu. Ele revelou como eles chegaram perto de garantir alguns dos maiores talentos da Europa antes que eles se tornassem nomes conhecidos, destacando o atual astro do Bayern de Munique, Michael Olise.

Benham elogiou o ala, explicando: “Então, Michael Olise, sua descoberta foi incrível, fora do comum, mas acabávamos de ser promovidos e não estávamos acostumados com as taxas exorbitantes dos agentes na Premier League na época”.

Ele elaborou sobre o fracasso, afirmando: “A comissão do agente para esse jogador era tão absurdamente alta que desistimos, embora parte de nós pensasse ‘bem, se você somar a comissão do agente e a taxa de transferência, não é tão ruim assim’, mas a comissão do agente por si só era tão absurda que desistimos. Sempre haverá aqueles que você perde.”