"O projeto mais incrível que já fizemos!" Como o próprio FC Bayern deixou o Real Madrid e o Barça para trás

Nessas condições, a promissora equipe liderada por Sepp Maier, Franz Beckenbauer e Gerd Müller tornou-se a melhor do país. Promovida em 1965, conquistou o primeiro título da Bundesliga em 1969. Mas a Alemanha não era suficiente; o FC Bayern buscava a coroa da Europa. Para enfrentar de igual para igual os maiores clubes do continente, os muniquenses planejaram seu primeiro grande projeto de infraestrutura. Que sorte terem tido como presidente Wilhelm Neudecker, um empreiteiro, além de sócios generosos.

Em 1970, o FC Bayern lançou um apelo em seu boletim informativo para doações destinadas à construção de uma nova sede do clube na Säbener Straße. Ela não deveria mais servir apenas como lar para as equipes, como até então, mas também para a diretoria. Foram arrecadados 500.000 marcos; no final, a construção custou 3,8 milhões. Em 17 de maio de 1971, o complexo foi inaugurado na presença de 150 convidados, entre os quais o prefeito de Munique, Hans-Jochen Vogel. Além das instalações luxuosas com vestiários e escritórios, havia também um restaurante, um ginásio polivalente, quatro campos de grama e uma quadra de piso duro. As antigas barracas foram inicialmente mantidas e serviram como galpão para ferramentas de jardim.

Assim como mais tarde, sob o comando de Klinsmann, a intenção era que os jogadores permanecessem mais tempo nas instalações do clube graças a essa reforma — mas a primeira tentativa fracassou. “No novo prédio havia alguns quartos com camas. Na verdade, eles foram concebidos para que passássemos a noite lá às sextas-feiras, após o treino, e nos preparássemos juntos para o jogo de sábado”, lembra Maier. “Mas fizemos isso talvez em três jogos. Depois reclamamos, porque não havia nenhum conforto. Parecia um albergue da juventude. Isso nos repugnava.”

O já revolucionário gerente Robert Schwan rapidamente demonstrou compreensão pela preocupação dos astros. Por fim, o presidente Neudecker também concordou com as estadias em hotéis; antes de grandes jogos, chegavam até a se hospedar no luxuoso Bachmair, no Tegernsee. As melhores condições de treinamento na Säbener Straße, aliadas à profissionalização geral, acabariam valendo a pena. Em 1974, 1975 e 1976, o time de Munique venceu a Taça dos Campeões Europeus.