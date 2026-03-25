O fato de o lendário complexo do FC Bayern, na Säbener Straße 51-57, ter hoje a aparência que tem tem a ver também com um bar chamado Edmoses. Localizado na Prinzregentenstraße, em Munique, não muito longe da Haus der Kunst e da onda de surfe — atualmente fechada —, o Edmoses era considerado um ponto badalado até seu fechamento em 2013. “Onde surfistas e advogados se despedem”, foi como o Süddeutsche Zeitung intitulou certa vez uma reportagem sobre o bar. Poderia ter acrescentado: “E jogadores do Bayern.”
Traduzido por
"O projeto mais incrível que já fizemos!" Como o próprio FC Bayern deixou o Real Madrid e o Barça para trás
O Edmoses foi criado pelo escritório de arquitetura Arnold / Werner. No início de 2008, os arquitetos de Munique tinham os olhos voltados para um projeto ainda muito maior. O FC Bayern queria modernizar suas instalações, então obsoletas, na Säbener Straße. Ou melhor: o técnico designado, Jürgen Klinsmann, queria isso, e os dirigentes Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge, entusiasmados com o conto de fadas da Copa do Mundo de 2006, concordaram.
“Alguns arquitetos foram convidados para uma apresentação no Hotel Palace, em Bogenhausen”, lembra Sascha Arnold em entrevista ao SPOX. “Lá, tivemos que apresentar a Klinsmann, Hoeneß e Rummenigge nosso conceito de um campus com restaurante, área de bem-estar, vestiários, um auditório e assim por diante.” Seu escritório também ganhou o contrato “porque, na época, administrávamos alguns bares frequentados pelos jogadores do Bayern, como o Edmoses. Os chefes acharam que tínhamos uma conexão com a geração mais jovem e entendíamos suas necessidades.”
- IMAGO / Sven Simon
Jürgen Klinsmann modernizou a infraestrutura do FC Bayern
O plano parecia estar dando certo. Christian Lell, com 23 anos e claramente parte dessa geração mais jovem, elogiou o local como “superincrível” após a conclusão das obras. Brincando, Lell chegou a pedir um apartamento anexo: “Se vocês construírem um para mim, vou ficar sempre aqui.” Isso não aconteceu, mas, a partir de então, os jogadores do FC Bayern tiveram que passar oito horas por dia nas novas instalações. Assim, Klinsmann queria, por um lado, melhorar a coesão da equipe e, por outro, manter o controle sobre a saúde e a alimentação dos jogadores e tudo o mais. Ele encontrou a inspiração para isso nos grandes clubes da NBA e da NFL em seu país de adoção, os EUA.
Após a reforma, de repente surgiu na Säbener Straße um auditório com cabines para intérpretes simultâneos, uma biblioteca, cursos de idiomas, salas de convivência com mesas de pingue-pongue e sinuca, Playstation e cabine de DJ. “Isso é único no mundo, nem o Real Madrid nem o FC Barcelona têm isso”, elogiou Klinsmann. O capitão Mark van Bommel, que já havia jogado pelo Barça, disse: “Não se vê nada parecido em toda a Europa. Talvez em hotéis em Dubai, mas não em um clube de futebol.”
Para dar um toque espiritual, o arquiteto de interiores pessoal de Klinsmann, Jürgen Meißner, mandou instalar estátuas de Buda. Elas rapidamente se tornaram um símbolo de seu fracasso como técnico. Sem conquistar nenhum título, Klinsmann foi demitido após apenas dez meses. No entanto, em termos de infraestrutura, ele levou o maior clube do país para a era moderna.
- IMAGO / Philippe Ruiz
Kurt Landauer deu ao FC Bayern um lar em 1949
O FC Bayern foi fundado em 1900 no Café Gisela, próximo à Odeonsplatz, e seu primeiro centro de treinamento ficava na Schyrenstraße, às margens do rio Isar. Até a Segunda Guerra Mundial, os muniquenses jogavam ora aqui, ora ali, e a sede do clube também mudou de endereço várias vezes.
Em 1949, o presidente Kurt Landauer deu um passo decisivo ao garantir da cidade de Munique os direitos de uso do complexo esportivo distrital de Harlaching, na Säbener Straße, dando assim ao clube de seu coração um verdadeiro lar. O complexo fica ao sul do centro da cidade, não muito longe do histórico Estádio Grünwalder e das instalações do rival local, o TSV 1860. Hoje, ele é guardado por uma estátua do lendário presidente.
“No início, havia três campos de treino”, lembra Sepp Maier em entrevista ao SPOX. O futuro goleiro de classe mundial ingressou no FC Bayern em 1958, aos 14 anos, como jogador da base. “Ao lado ficava a casa do zelador. No andar de baixo havia uma copa, no andar de cima ele morava. Havia barracas de madeira anexas para vestiários e chuveiros. À esquerda para os profissionais, à direita para os amadores e a base. Atrás disso ficava a sala do nosso sapateiro Sepp Renn.” Voilà!
Havia água quente nos chuveiros, garante Maier. “Mas não por muito tempo. Era preciso sempre se certificar de ser um dos primeiros a tomar banho, porque depois ficava fria até que a caldeira voltasse a aquecer a água que saía.” Naquela época, a sede continuava no centro da cidade. “Uma vez por mês, tínhamos que ir até lá para pegar nosso salário”, diz Maier. “Ainda não existiam transferências bancárias.”
- IMAGO / Philippe Ruiz
Em 1971, a sede do FC Bayern mudou-se para a Säbener Straße
Nessas condições, a promissora equipe liderada por Sepp Maier, Franz Beckenbauer e Gerd Müller tornou-se a melhor do país. Promovida em 1965, conquistou o primeiro título da Bundesliga em 1969. Mas a Alemanha não era suficiente; o FC Bayern buscava a coroa da Europa. Para enfrentar de igual para igual os maiores clubes do continente, os muniquenses planejaram seu primeiro grande projeto de infraestrutura. Que sorte terem tido como presidente Wilhelm Neudecker, um empreiteiro, além de sócios generosos.
Em 1970, o FC Bayern lançou um apelo em seu boletim informativo para doações destinadas à construção de uma nova sede do clube na Säbener Straße. Ela não deveria mais servir apenas como lar para as equipes, como até então, mas também para a diretoria. Foram arrecadados 500.000 marcos; no final, a construção custou 3,8 milhões. Em 17 de maio de 1971, o complexo foi inaugurado na presença de 150 convidados, entre os quais o prefeito de Munique, Hans-Jochen Vogel. Além das instalações luxuosas com vestiários e escritórios, havia também um restaurante, um ginásio polivalente, quatro campos de grama e uma quadra de piso duro. As antigas barracas foram inicialmente mantidas e serviram como galpão para ferramentas de jardim.
Assim como mais tarde, sob o comando de Klinsmann, a intenção era que os jogadores permanecessem mais tempo nas instalações do clube graças a essa reforma — mas a primeira tentativa fracassou. “No novo prédio havia alguns quartos com camas. Na verdade, eles foram concebidos para que passássemos a noite lá às sextas-feiras, após o treino, e nos preparássemos juntos para o jogo de sábado”, lembra Maier. “Mas fizemos isso talvez em três jogos. Depois reclamamos, porque não havia nenhum conforto. Parecia um albergue da juventude. Isso nos repugnava.”
O já revolucionário gerente Robert Schwan rapidamente demonstrou compreensão pela preocupação dos astros. Por fim, o presidente Neudecker também concordou com as estadias em hotéis; antes de grandes jogos, chegavam até a se hospedar no luxuoso Bachmair, no Tegernsee. As melhores condições de treinamento na Säbener Straße, aliadas à profissionalização geral, acabariam valendo a pena. Em 1974, 1975 e 1976, o time de Munique venceu a Taça dos Campeões Europeus.
- IMAGO / WEREK
"Vamos tomar uma cerveja, vamos lá": ponto de encontro na Säbener Straße
Enquanto isso, os dormitórios foram transformados em vestiários adicionais para times juvenis e amadores; os profissionais já se trocavam no porão desde a reforma. “Lá havia quatro vestiários”, relata Klaus Augenthaler em entrevista ao SPOX. “O primeiro para os treinadores, o segundo para as estrelas como Beckenbauer, Maier e Müller, o terceiro para os demais titulares e o último para todos os outros. A hierarquia da equipe ficava evidente na distribuição dos vestiários.”
Quando o futuro capitão Augenthaler chegou em 1975, aos 17 anos, teve que se colocar bem no fim da fila, inclusive na assistência médica. “Nosso massagista Josip Saric, na verdade, só tratava dos jogadores famosos, que lhe davam gorjetas.” Somente em campo todos eram iguais, tanto as estrelas quanto os jovens recém-chegados. “Quando voltávamos das férias de verão, os campos estavam sempre bem arrumados”, diz Augenthaler, “mas já no outono não eram mais dignos de um time da Bundesliga.”
Os torcedores sempre podiam se certificar disso. Todos os treinos eram abertos ao público, e havia muita agitação, principalmente nas férias escolares. Para a alimentação, o novo restaurante “Insider”, com uma terraço elevado ao lado dos campos de treino, convidava os visitantes. Após os treinos, torcedores e jogadores costumavam se sentar juntos ali. “Quando jogávamos mal, os curiosos reclamavam”, lembra Maier. “‘Vocês jogaram uma porcaria no sábado’, diziam eles, ‘mas tudo bem, não estamos mais bravos, vamos tomar uma cerveja, vamos lá’.”
- IMAGO / Panoramic by PsnewZ
Schweinsteiger entrou sorrateiramente, enquanto Scholl e Elber fugiram pela janela
Logo, os torcedores tiveram mais um motivo para fazer uma peregrinação até a Säbener Straße: inspirado por uma viagem aos Estados Unidos, o jovem dirigente Uli Hoeneß inaugurou, em 1983, a chamada Bayern-Boutique para a venda de artigos para torcedores. Em 1989, a loja foi ampliada; além disso, no decorrer da segunda grande reforma, surgiram a cúpula de vidro, que até hoje é um marco, e um prédio separado exclusivamente para o time profissional.
Desde então, os jogadores pareciam se sentir maravilhosamente bem ali. Enquanto Sepp Maier e companhia insistiam em pernoitar em hotéis devido ao antigo clima de albergue da juventude, Bastian Schweinsteiger passou a visitar o local voluntariamente. Em 2003, o então astro em ascensão, de 18 anos, divertia-se às 2 da manhã com uma jovem na banheira de hidromassagem. Aos seguranças, assustados pelo alarme, ele a apresentou como sua prima.
Em 2000, por outro lado, Mehmet Scholl e Giovane Elber só queriam sair dali. Depois que um incêndio começou na sauna, na área do porão, as duas estrelas tiveram que se salvar com cordas, passando pelas janelas do primeiro andar. As instalações ficaram gravemente danificadas na época, com prejuízos de cerca de dois milhões de marcos. Após pequenas reformas, em 2008 ocorreu a última grande reforma até hoje, sob a gestão de Klinsmann.
- IMAGO / ActionPictures
Com a reforma de 2008, o restaurante também desapareceu
"No geral, esse foi certamente o projeto mais radical que já realizamos", afirma hoje o arquiteto Arnold. "Antes disso, o complexo do clube era uma construção dos anos 1970, com um estado de conservação dos anos 1980, que em alguns pontos parecia um salão de jogos de cartas bávaro. Em sete semanas, mais de 2.000 metros quadrados foram demolidos até ficarem na estrutura bruta e, em seguida, totalmente reconstruídos.” O projeto teria custado 15 milhões de euros. Trabalhou-se 24 horas por dia, em três turnos de oito horas cada. “Foi um feito incrível, sobretudo da equipe de gerenciamento da obra e dos profissionais.”
Os jogadores, naturalmente, se beneficiaram das novas comodidades. Mas também houve quem sofresse com isso — a saber, os fiéis espectadores dos treinos e a proprietária Erika Niemeyer, pois seu restaurante teve que fechar. “Estou horrorizada e extremamente triste”, lamentou Niemeyer na época. “Estão arrancando meu coração. Todos aqui, inclusive os torcedores, estão perdendo um pedaço de casa.” Anos depois, surgiu o “Paulaner Treff” como sucessor. No entanto, ele só fica aberto durante os treinos abertos ao público e, portanto, é ainda mais exclusivo do que o antigo Edmoses. Atualmente, os torcedores só têm acesso em poucas datas ao longo do ano.
Para proteger a privacidade durante os treinos secretos, foram instaladas cortinas altas nas cercas. Em 2024, o jornal Bild noticiou que até mesmo os torcedores que ficavam atrás das cortinas para ouvir seus ídolos treinando foram expulsos. Desde 2017, nem mesmo os jogadores da base do clube podem mais assistir aos treinos. Por motivos de espaço, toda a base, incluindo o internato, mudou-se para o campus recém-construído por 70 milhões de euros, localizado no norte da cidade, próximo à Allianz Arena.
- IMAGO / Ed Gar
A próxima reforma do complexo do clube: será que começa em 2026?
Enquanto isso, nas instalações do clube na Säbener Straße, ao longo da década de 2010, foram construídos um moderno ginásio polivalente, um prédio de escritórios adicional e novas áreas ao ar livre com uma caixa de areia e um campo de futebol-tênis. O escritório de arquitetura Arnold / Werner construiu uma piscina com sistema de corrente contrária para aquajogging e ampliou o sótão com uma nova área médica. Em 2013, os arquitetos de Munique também reformaram o escritório do novo treinador, Pep Guardiola.
“Para a mesa, ofereci a ele um modelo padrão de Norman Foster e uma peça única, assimétrica e escultural, projetada por mim”, relata Arnold. “Pep achou minha mesa legal e queria muito tê-la. Então, mandamos o marceneiro fabricá-la.” Como assento adequado, Arnold recomendou “uma cadeira Eames Alu cinza com almofada macia”. Devido a um longo prazo de entrega, Guardiola recebeu, entretanto, o mesmo modelo na cor preta. “Quando a cadeira cinza finalmente chegou, eu fiquei com a preta”, relata Arnold. “Eu a uso até hoje. A cadeira do Pep ainda é confortável.”
Sua antiga obra na Säbener Straße poderá, no entanto, ganhar uma nova cara em breve. “Os hotéis precisam, em média, renovar a cada dez a doze anos”, diz Arnold. “Portanto, não é surpreendente que o Bayern esteja planejando uma reforma agora, após 18 anos.” O ex-presidente da diretoria, Oliver Kahn, já havia sugerido uma reforma. Seu sucessor, Jan-Christian Dreesen, anunciou em 2024 em um comunicado à imprensa: “Um novo centro de treinamento é um elemento central para que o FC Bayern continue a atrair jogadores internacionais e se mantenha competitivo no mais alto nível.”
O jornal Münchner Merkur noticiou em dezembro que já havia sido obtida uma pré-aprovação para o projeto. Na terça-feira, surgiram notícias de que a construção de um novo campo de treinamento poderia começar em breve. Talvez seja o pontapé inicial da grande reforma. A realização do projeto deve levar três anos e custar cerca de 100 milhões de euros; as obras poderiam começar ainda em 2026. Primeiro barracas, depois um ambiente de albergue da juventude, por fim um hotel como em Dubai – e agora?