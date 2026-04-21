O projeto “Brighton de luxo” do Chelsea está fracassando - e os Blues correm o risco de enfrentar uma revolta dos torcedores se não mudarem a estratégia de transferências neste verão

O último fim de semana não poderia ter sido pior para o Chelsea. Depois que tanto o Bournemouth quanto o Brentford empataram em pontos com o time na tarde de sábado, levando a equipe de Rosenior ainda mais para perto de um meio de tabela incrivelmente disputado, os Blues sofreram mais uma derrota dolorosa no jogo noturno, desta vez em casa, contra o Manchester United, um dos cinco primeiros colocados.

Apesar de terem 21 chutes contra quatro do United, o gol certeiro de Matheus Cunha no primeiro tempo foi decisivo, já que a péssima sequência do Chelsea no campeonato nacional chegou a quatro derrotas consecutivas, nas quais o time não conseguiu marcar um único gol. O último gol do time do oeste de Londres no campeonato aconteceu há quase sete semanas, na vitória sobre o Aston Villa, em 4 de março.

As coisas então foram de mal a pior no domingo, quando gols agonizantes no final da partida, tanto do Aston Villa quanto do Liverpool, fizeram com que as equipes, que ocupam a quarta e a quinta posições, ampliassem suas respectivas vantagens sobre o Chelsea, que passa por dificuldades, para 10 e sete pontos, deixando suas chances de chegar à Liga dos Campeões penduradas por um fio, apesar de a Premier League ter conquistado uma vaga extra de classificação.

A reta final do Chelsea também está longe de ser fácil; a viagem a Brighton no meio da semana é assustadora, enquanto o time ainda precisa viajar para Anfield, receber o Tottenham, que luta contra o rebaixamento, e visitar a fortaleza do Stadium of Light, do Sunderland, antes do fim da temporada.