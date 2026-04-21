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Chelsea Brighton GFXGOAL
Krishan Davis

Traduzido por

O projeto “Brighton de luxo” do Chelsea está fracassando - e os Blues correm o risco de enfrentar uma revolta dos torcedores se não mudarem a estratégia de transferências neste verão

Opinion
Chelsea
Premier League
Brighton
L. Rosenior
Especiais e Opinião
Brighton x Chelsea

Há uma amarga ironia no fato de que o Chelsea enfrentará o Brighton na terça-feira, em um dos momentos mais difíceis do “projeto” BlueCo. Os Blues viajam para a costa sul com suas esperanças de terminar entre os cinco primeiros da Premier League por um fio, e a diretoria do clube está finalmente pronta para abandonar um modelo de transferências que, por consequência, foi inspirado pelo sucesso dos Seagulls.

O Chelsea está em plena turbulência, com uma difícil viagem ao Amex se aproximando. Agora a sete pontos do líder, com apenas cinco partidas pela frente na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões, o time é considerado um grande azarão em meio a uma queda de rendimento que não poderia ter vindo em pior hora.

A queda de rendimento tem sido tão alarmante que parece que o clube está pronto para agir — mas não na forma de mais uma mudança no banco de reservas, apesar da batalha difícil que o inexperiente Liam Rosenior enfrenta para reverter a situação. Os últimos rumores vindos de dentro do Stamford Bridge sugerem que os Blues estão, ao contrário, se preparando para uma mudança radical na estratégia de transferências, ao descartar suas tentativas de replicar o modelo focado na juventude que tem sido tão bem-sucedido para o adversário desta semana, o Brighton.

No entanto, se não acertarem as coisas no verão, o dano causado a um relacionamento já em deterioração com uma torcida cada vez mais exasperada pode muito bem se tornar irrevogável. O “projeto” BlueCo está em sua última chance...

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    A temporada da liga acabou?

    O último fim de semana não poderia ter sido pior para o Chelsea. Depois que tanto o Bournemouth quanto o Brentford empataram em pontos com o time na tarde de sábado, levando a equipe de Rosenior ainda mais para perto de um meio de tabela incrivelmente disputado, os Blues sofreram mais uma derrota dolorosa no jogo noturno, desta vez em casa, contra o Manchester United, um dos cinco primeiros colocados.

    Apesar de terem 21 chutes contra quatro do United, o gol certeiro de Matheus Cunha no primeiro tempo foi decisivo, já que a péssima sequência do Chelsea no campeonato nacional chegou a quatro derrotas consecutivas, nas quais o time não conseguiu marcar um único gol. O último gol do time do oeste de Londres no campeonato aconteceu há quase sete semanas, na vitória sobre o Aston Villa, em 4 de março.

    As coisas então foram de mal a pior no domingo, quando gols agonizantes no final da partida, tanto do Aston Villa quanto do Liverpool, fizeram com que as equipes, que ocupam a quarta e a quinta posições, ampliassem suas respectivas vantagens sobre o Chelsea, que passa por dificuldades, para 10 e sete pontos, deixando suas chances de chegar à Liga dos Campeões penduradas por um fio, apesar de a Premier League ter conquistado uma vaga extra de classificação.

    A reta final do Chelsea também está longe de ser fácil; a viagem a Brighton no meio da semana é assustadora, enquanto o time ainda precisa viajar para Anfield, receber o Tottenham, que luta contra o rebaixamento, e visitar a fortaleza do Stadium of Light, do Sunderland, antes do fim da temporada.

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  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Um desafio a superar'

    Rosenior, visivelmente abatido, não amenizou a gravidade desta última derrota. “Isso nos coloca diante de uma montanha a escalar”, disse ele depois, nos bastidores do Stamford Bridge. “Não é algo insuperável, mas nos coloca diante de uma montanha a escalar, e temos que ir a Brighton com a convicção de que precisamos vencer esse jogo e dar um novo impulso ao resto da nossa temporada.”

    Ele acrescentou: “É realmente muito, muito difícil de aceitar, porque as pessoas não querem me ouvir dizer que jogamos bem e não vencemos a partida. Estamos aqui para vencer. Na verdade, há muitos elementos no processo subjacente que estamos analisando que sugerem que, se continuarmos nesse processo, vamos vencer jogos de futebol. Não parece ser o caso no momento, mas a realidade é que o Manchester United chegou, teve uma chance, marcou um gol contra 10 jogadores e venceu o jogo por 1 a 0, o que deveria ser praticamente impossível.”

    O problema de Rosenior, porém, é que a confiança da torcida em sua capacidade de conquistar aquela vitória tão necessária no Amex — que ele acredita que “daria o pontapé inicial” no restante da campanha do Chelsea — está diminuindo. Os anfitriões, em boa fase, terão a motivação extra de poder ultrapassar seus adversários e chegar ao sexto lugar e — em contraste com a sequência de quatro derrotas consecutivas dos visitantes — estão invictos há quatro jogos, enquanto buscam a classificação para as competições europeias.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    No limite

    Apesar dessa sequência de resultados desastrosos, afirma-se que os dirigentes do Chelsea, que estão sob pressão, não têm planos de encerrar a mais recente fase de seu interminável “projeto” por enquanto. De acordo com o The Athletic, o cargo de Rosenior está garantido, mesmo que ele não consiga garantir uma classificação entre os cinco primeiros no que resta da temporada.

    O técnico inglês tem sido franco sobre seu envolvimento no planejamento das transferências de verão, e já havia sido noticiado que sua posição não seria avaliada até que ele completasse uma temporada inteira, como foi o caso de Mauricio Pochettino e Enzo Maresca. No entanto, se ele não conseguir inspirar uma melhora no desempenho, essa postura pode mudar rapidamente.

    Existe a ameaça real de que o time possa ser arrastado para o meio da tabela e perder completamente a chance de disputar competições europeias se não começar a somar pontos — um resultado que certamente não seria tolerado. Vencer a FA Cup poderia oferecer um alívio e uma vaga na Liga Europa, mas o Manchester City provavelmente estaria no caminho na final, caso o Chelsea consiga superar o Leeds United (pela primeira vez nesta temporada) para chegar lá.

    O Chelsea está agora em nono lugar na tabela de classificação da Premier League desde que Rosenior foi nomeado. Embora tenha-se falado muito sobre ele precisar de toda a pré-temporada para mostrar do que é capaz, o trabalho que Michael Carrick, igualmente inexperiente, tem feito no Manchester United desde que foi nomeado técnico interino por volta da mesma época — levando os Red Devils da sétima para a terceira posição — reflete que não é irracional esperar algo melhor.

  • FBL-ENG-PR-FULHAM-CHELSEAAFP

    "Acho que estamos do lado do Liam"

    Uma entrevista recente do coproprietário do Chelsea, Behdad Eghbali, pouco contribuiu para inspirar confiança de que o inglês conta com o apoio de longo prazo da diretoria, embora ele tenha reconhecido que as constantes mudanças não têm ajudado a causa do clube.

    “Acho que estamos do lado do Liam. É claro que este é um negócio de resultados, mas acreditamos que ele pode ter sucesso a longo prazo”, disse ele no evento CAA World Congress of Sports, em Los Angeles, na semana passada. Questionado sobre a saída de Maresca no meio da temporada, ele respondeu: “Conseguir essa estabilidade na gestão técnica é uma das coisas que ainda não fizemos direito.”

    Eghbali continuou: “Existe um plano. Nós refletimos sobre o plano. Tentamos melhorar o plano e ajustá-lo se não estiver funcionando. A mensagem é que estamos comprometidos. Isso pode ser bem-sucedido sem vitórias? A resposta é não. Temos que vencer.”

  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Uma mudança muito necessária

    Eghbali também fez alusão a algo que tem sido amplamente divulgado pela mídia: que o Chelsea finalmente ajustará sua estratégia no mercado de transferências neste verão, após anos tentando reunir os melhores jovens talentos disponíveis, na esperança de construir um elenco preparado para o futuro, mas também capaz de competir no presente.

    Diz-se que o clube buscará jogadores “emocionalmente resilientes”, “maduros” e “com experiência na Premier League” que possam causar um impacto imediato, na tentativa de diminuir a crescente diferença em relação aos rivais, com um novo zagueiro central, meio-campista e, possivelmente, um goleiro na agenda. No entanto, isso ainda não significa necessariamente que irão atrás de estrelas experientes e mais velhas.

    Ao abordar o tema das contratações, Eghbali acrescentou: “Acho que fizemos algumas coisas certas, muitas coisas certas. Precisamos melhorar em alguns aspectos, para adicionar mais jogadores prontos nesta fase do projeto, para levá-lo ao próximo nível e manter a consistência ao longo do tempo. Reconhecemos que precisamos de equilíbrio. Você ajusta um modelo, melhora, aprende com os erros.”

    Ele acrescentou: “A visão agora é que estamos aqui com uma excelente base, para adicionar um pouco dessa experiência, para levar o time ao próximo nível e ter consistência. Não perdemos isso de vista.”

  • Chelsea v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Imitador fracassado

    É irônico que o Chelsea vá a Brighton num dos momentos mais difíceis do projeto BlueCo e num momento decisivo em que está prestes a abandonar sua própria estratégia de transferências, após ter tentado — e falhado em grande parte — replicar o modelo de contratação “Moneyball”, baseado em dados e centrado nos jovens, que proporcionou um sucesso tão lucrativo aos Seagulls, mas com um orçamento de um bilhão de libras.

    Enquanto desperdiçaram dezenas de milhões em jovens jogadores considerados subvalorizados que nunca alcançaram o nível necessário para gerar lucro, os Blues também desembolsaram mais de 250 milhões de libras em taxas de transferência apenas para o Brighton desde que a BlueCo assumiu o controle do clube de Roman Abramovich em 2023, trazendo nomes como Marc Cucurella, Moises Caicedo, Robert Sanchez e João Pedro. Fora de campo, os londrinos do oeste também tomaram a decisão infeliz de contratar o técnico Graham Potter do Brighton em 2022, bem como o diretor esportivo Paul Winstanley.

    Embora esse quarteto de jogadores caros possa ser considerado um sucesso, simplesmente se gastou dinheiro demais em contratações de jovens sem sentido nos últimos quatro anos — literalmente, são muitos para citar. As reportagens recentes e as palavras de Eghbali parecem refletir um reconhecimento tardio desse fato, e o clube agora parece pronto para se afastar do modus operandi do Brighton.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTD-PROTESTAFP

    Risco de revolta

    Após o fracasso do projeto “Brighton de luxo”, a diretoria do Chelsea precisa cumprir a promessa de contratar jogadores mais experientes e “emocionalmente resilientes” neste verão, ou corre o risco de enfrentar uma revolta total por parte de uma torcida exausta, cuja paciência em relação à capacidade do clube de alcançar sucesso sustentável está se esgotando mais do que nunca.

    De fato, as vozes dissidentes só estão ficando mais altas. Em uma carta aberta aos proprietários, ao conselho e à equipe de liderança sênior na semana passada, o Chelsea Supporters’ Trust afirmou: “Os torcedores do Chelsea foram solicitados a aceitar um nível de mudança sem precedentes em nome de uma visão de longo prazo que nunca foi explicada de forma clara ou consistente. Quatro anos depois, essa visão ainda não conquistou a confiança deles.

    “Esta não é uma reação a um único resultado ou a uma sequência de jogos. Reflete uma preocupação mais profunda e duradoura com a direção do Chelsea Football Club e a crescente falta de confiança entre os torcedores na liderança, na estrutura e na estratégia que o sustentam.”

    E acrescentaram: “A visão continua pouco clara, sua execução é inconsistente e sua liderança não presta contas de forma suficiente. É por isso que isso importa. Os torcedores do Chelsea não estão simplesmente pedindo para ganhar todos os anos. Eles estão pedindo para reconhecer o clube que sempre apoiaram. No momento, muitos não o reconhecem.”

    Antes do jogo contra o United, centenas de torcedores foram às ruas para protestar contra a diretoria, segurando faixas com os dizeres “BlueCo FORA!” e gritando “queremos nosso Chelsea de volta”, enquanto demonstravam apoio ao ex-proprietário Abramovich do lado de fora do Stamford Bridge. Se os tomadores de decisão do clube não agirem no verão, essas manifestações só se tornarão um fenômeno mais frequente e tóxico.

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