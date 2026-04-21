O projeto “Brighton de luxo” do Chelsea está fracassando - e os Blues correm o risco de enfrentar uma revolta dos torcedores se não mudarem a estratégia de transferências neste verão

O Chelsea está em plena turbulência, com uma difícil viagem ao Amex se aproximando. Agora a sete pontos do líder, com apenas cinco partidas pela frente na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões, o time é considerado um grande azarão em meio a uma queda de rendimento que não poderia ter vindo em pior hora.
A queda de rendimento tem sido tão alarmante que parece que o clube está pronto para agir — mas não na forma de mais uma mudança no banco de reservas, apesar da batalha difícil que o inexperiente Liam Rosenior enfrenta para reverter a situação. Os últimos rumores vindos de dentro do Stamford Bridge sugerem que os Blues estão, ao contrário, se preparando para uma mudança radical na estratégia de transferências, ao descartar suas tentativas de replicar o modelo focado na juventude que tem sido tão bem-sucedido para o adversário desta semana, o Brighton.
No entanto, se não acertarem as coisas no verão, o dano causado a um relacionamento já em deterioração com uma torcida cada vez mais exasperada pode muito bem se tornar irrevogável. O “projeto” BlueCo está em sua última chance...