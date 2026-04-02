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Chelsea international break GFXGetty/GOAL
Sean Walsh

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O projeto BlueCo foi desmascarado! Por que o Chelsea foi o maior perdedor da Premier League durante a pausa para os jogos internacionais

Análises
Chelsea
E. Fernandez
M. Cucurella
L. Rosenior
C. Palmer
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Chelsea x Port Vale

A propriedade do Chelsea tem sido um tema muito debatido desde a sua fundação, em 1905, quando o principal objetivo do clube era simplesmente lotar o estádio Stamford Bridge, recém-reformado. Quando Roman Abramovich assumiu o comando, substituindo Ken Bates em 2003, ele injetou bilhões para contratar os melhores jogadores do mundo e melhorar a infraestrutura. Isso levou os Blues a se tornarem uma potência na Premier League e em toda a Europa, mas esses dias já ficaram para trás.

Depois que Abramovich foi sancionado pelo governo britânico em 2022, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, o Chelsea foi adquirido por um consórcio formado por Todd Boehly, Hansjorg Wyss, Mark Walter e a empresa de private equity Clearlake Capital, passando a operar sob uma nova estrutura denominada “BlueCo”.

Como proprietários, a BlueCo se afastou do modelo de Abramovich de viver o momento e gastar somas astronômicas em jogadores consagrados. Em vez disso, eles continuam desembolsando fortunas, mas em jovens estrelas com potencial, mesmo que isso signifique enfraquecer suas chances de sucesso no curto prazo. É uma estratégia que não foi bem recebida pelos torcedores, que anseiam por troféus, vitórias e, acima de tudo, um senso de identidade.

A pausa internacional de março deveria ter sido uma chance para o Chelsea se reorganizar e se reagrupar para a reta final de uma temporada 2025-26 cheia de desafios. Em vez disso, ela expôs a fragilidade do plano dos proprietários para o clube.

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    Péssima forma

    A fase do Chelsea antes da pausa para os jogos internacionais de março era desanimadora. Depois de golearem o Aston Villa, um dos cinco primeiros colocados, por 4 a 1 fora de casa no dia 4 de março — vitória que parecia consolidar sua posição como favoritos à classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada —, os Blues entraram em queda livre.

    Após a viagem a Villa Park, veio a partida da quinta rodada da FA Cup contra o Wrexham, time da Championship. Os jogadores de Liam Rosenior precisaram da prorrogação e de uma vantagem numérica para vencer por 4 a 2, definindo o tom para duas semanas sombrias que se seguiriam. Dias depois, o Chelsea desmoronou no final e perdeu por 5 a 2 para o Paris Saint-Germain na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, jogando fora o que havia sido, por cerca de 70 minutos, uma excelente atuação contra os campeões europeus.

    A derrota por 1 a 0 em casa para o Newcastle foi ofuscada pelas travessuras infantis e teatrais do Chelsea antes do pontapé inicial, quando os jogadores se amontoaram em torno da bola dentro do círculo central, e a explicação de Rosenior de que isso foi feito para “respeitar a bola” não colou.

    Março terminou com duas derrotas consecutivas por 3 a 0 para o Chelsea, primeiro para o PSG na Liga dos Campeões e depois fora de casa contra o Everton, em sua primeira visita ao Hill Dickinson Stadium. Os Blues talvez tenham tido sorte de que a pausa para os jogos internacionais tenha garantido que não caíssem ainda mais nessa espiral de derrotas sem um período de reflexão.

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    Enzo está de saída?

    Enquanto está a serviço da seleção argentina, o vice-capitão do Chelsea, Enzo Fernández, concedeu algumas entrevistas que devem preocupar a diretoria do clube.

    Primeiro, ele afirmou que ficou confuso com a decisão de demitir Enzo Maresca do cargo de técnico no dia de Ano Novo, declarando: “Não entendo isso. Às vezes, como jogador, há coisas que não entendemos e a maneira como tentam administrar as coisas. Não tenho uma resposta para você porque não sei. Obviamente, foi uma saída que doeu muito porque tínhamos muita identidade, ele nos dava ordem, mas é assim que o futebol é: às vezes é bom, às vezes é ruim. Mas sempre tivemos uma identidade clara quando se tratava de treinar, jogar e, obviamente, a saída dele nos prejudicou, especialmente no meio da temporada — isso interrompe tudo.”

    Ser tão franco sobre a demissão de um ex-treinador é uma coisa, mas Fernández também falou desde então sobre seu desejo de morar em Madri, em meio a rumores de uma ligação com o Real. Quando inicialmente questionado sobre permanecer no Chelsea a longo prazo, ele respondeu: “Não sei, faltam oito jogos e a FA Cup. Há a Copa do Mundo e depois veremos.”

    Dias depois, foi questionado sobre para onde poderia ir no futuro: “Gostaria de morar na Espanha. Gosto muito de Madri; me lembra Buenos Aires. Os jogadores moram onde querem. Eu moraria em Madri. Me viro em inglês, mas me sentiria mais à vontade em espanhol.”

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Concurso Cucurella

    Fernandez não foi a única estrela do Chelsea a compartilhar esses sentimentos em relação a Maresca e a uma futura transferência para a La Liga; outro dos jogadores mais experientes do time, Marc Cucurella, também se manifestou.

    "Com Enzo Maresca no comando, estávamos mais estáveis, porque trabalhamos juntos por 18 meses”, disse o lateral-esquerdo aoThe Athletic. “Se você olhar para a nossa primeira pré-temporada com ele, havia dúvidas. É preciso um processo para que cada jogador entenda o que precisamos fazer. Nos nossos últimos meses com Maresca, jogávamos quase de cor. Se mudássemos o sistema, sabíamos o que tínhamos que fazer. É preciso esse tempo.

    "Quando um técnico te dá essa confiança e oferece uma plataforma para lutar por títulos, você daria a vida por ele. No momento em que Maresca saiu, isso teve um grande impacto em nós. Essas são decisões tomadas pelo clube. Se você me perguntasse, eu não teria tomado essa decisão.

    "A instabilidade em torno do clube vem disso, em poucas palavras. Tivemos primeiro um interino (o ex-técnico da sub-21, Calum McFarlane), depois um novo técnico, com novas ideias e sem tempo para trabalhar nelas. Para fazer uma mudança como essa, o melhor é esperar até o fim da temporada. Daria a todos, aos jogadores e ao novo treinador, tempo para se prepararem, terem uma pré-temporada completa… Veja o Arsenal agora, que está lutando por todos os troféus. Eles estão com [Mikel] Arteta há quase sete anos e não ganharam muito. Mas essa confiança no projeto traz recompensas.”

    Pelo menos quando questionado sobre um retorno à Espanha para jogar no Barcelona, clube da sua infância, Cucurella decidiu adiar a decisão e insistiu que provavelmente ainda estaria no Chelsea mesmo depois deste verão, ao contrário de Fernández.

    “Seria difícil recusar”, disse ele sobre voltar ao Barça. “Não se trata apenas de mim. Eu teria que pensar na minha família. Se acontecer, aconteceu, e veremos qual decisão será tomada. A gente sempre pensa em voltar. [Mas] estou muito feliz aqui [na Inglaterra], e minha família também. Vou deixar isso para daqui a alguns anos.”

    O contrato de Fernández com o Chelsea vai até 2032, então o clube detém todo o poder nas negociações caso ele busque ativamente uma transferência, mas acredita-se que o contrato de Cucurella termine em 2028, apesar de ter acordado um aumento salarial substancial, e seria mais fácil para ele conseguir uma saída.

  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Tiros disparados contra a diretoria

    Cucurella, que é o terceiro jogador mais velho de todo o clube, também se manifestou de forma surpreendente contra a visão da diretoria de contratar jogadores jovens em vez daqueles que poderiam causar um impacto imediato.

    “Entendo que isso faz parte da política do clube e que eles querem seguir essa direção — contratar jogadores jovens e olhar para o futuro. Mas, para todos nós que ainda estamos aqui e queremos conquistar grandes títulos, momentos como este nos deixam desanimados”, disse ele sobre a derrota por 8 a 2 no placar agregado para o PSG.

    “Temos um bom núcleo de jogadores. As bases estão lá. Mas, para disputar títulos importantes, como a Premier League ou a Liga dos Campeões, é preciso mais. Contratar apenas jogadores jovens pode complicar a conquista desses objetivos. Contra o PSG, faltaram-nos jogadores que já tivessem passado por situações como essa.

    "É preciso tempo também, e sei que os jovens jogadores são aqueles que terão a experiência no futuro. Mas é preciso encontrar o equilíbrio entre os dois mundos."

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Palmer em uma rotina

    Também precisamos abordar o elefante na sala: Cole Palmer não tem estado em grande forma nesta temporada, marcando apenas quatro gols em jogadas de campo e dando uma assistência na Premier League. Mas será que podemos culpá-lo? Palmer tem lutado contra problemas físicos e lesões o ano todo, já que não teve férias de verão desde 2022 e disputou 97 partidas em suas duas primeiras temporadas no Chelsea.

    Palmer ainda não se adaptou totalmente ao sistema em constante mudança de Rosenior, enquanto os times da Premier League parecem ter mudado a forma como o marcam, lançando duplas e trios de marcação para neutralizar sua influência. Sem um surto de velocidade, é mais difícil escapar dessas situações, a menos que você e seus companheiros pensem rapidamente em sintonia.

    A chance de representar a Inglaterra e garantir um lugar nos planos de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo poderia ter dado um novo fôlego à temporada de Palmer, mas, na verdade, ele parece ter jogado de forma a se excluir da disputa e corre o risco de acabar tendo férias de verão. Isso pode não ser tão ruim a longo prazo, mas o fato de termos chegado a esse ponto de discussão diz muito sobre sua forma atual.

    Para complicar ainda mais as coisas, há rumores de uma ligação com o Manchester United que não desaparecem. Não há realmente nenhuma necessidade de os Red Devils o adicionarem ao seu elenco (a menos que vendam Bruno Fernandes) e ele tem o contrato mais longo do Chelsea, válido até 2033. No entanto, não há fumaça sem fogo, mesmo que isso pareça um boato de transferência sem fundamento.

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    Mês decisivo

    O Chelsea retorna da pausa para os jogos internacionais com três partidas consecutivas em casa que podem acabar definindo sua temporada. O time recebe o Port Vale, que luta contra o rebaixamento na League One, em Stamford Bridge, nas quartas de final da FA Cup no sábado, oferecendo a Rosenior a oportunidade perfeita para levar sua equipe a Wembley e acabar com a seca de oito anos dos Blues na competição.

    Em seguida, vem a série de desafios da Premier League, recebendo o Manchester City, que busca o título, e depois o Manchester United uma semana depois. Espera-se que o confronto em casa contra os Red Devils seja marcado por um protesto conjunto entre os torcedores dos Blues e os do outro clube da BlueCo, o Strasbourg. Caso o Chelsea perca esses dois jogos, poderá cair das posições europeias e até mesmo da metade superior da tabela, se outros resultados forem desfavoráveis.

    A diretoria parece comprometida com Rosenior, mas sua palavra será posta à prova se essa fase difícil se tornar um problema ainda maior. Caso ele venha a sofrer mais pressão, a culpa deve recair sobre os diretores esportivos por seu papel em estragar uma campanha que estava indo dentro do esperado.

    Será que este técnico inexperiente e seu elenco de jogadores indisciplinados têm o que é preciso para salvar a temporada do Chelsea? É difícil imaginar que a resposta seja “sim” neste momento.

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