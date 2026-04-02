O projeto BlueCo foi desmascarado! Por que o Chelsea foi o maior perdedor da Premier League durante a pausa para os jogos internacionais

Fernandez não foi a única estrela do Chelsea a compartilhar esses sentimentos em relação a Maresca e a uma futura transferência para a La Liga; outro dos jogadores mais experientes do time, Marc Cucurella, também se manifestou.

"Com Enzo Maresca no comando, estávamos mais estáveis, porque trabalhamos juntos por 18 meses”, disse o lateral-esquerdo aoThe Athletic. “Se você olhar para a nossa primeira pré-temporada com ele, havia dúvidas. É preciso um processo para que cada jogador entenda o que precisamos fazer. Nos nossos últimos meses com Maresca, jogávamos quase de cor. Se mudássemos o sistema, sabíamos o que tínhamos que fazer. É preciso esse tempo.

"Quando um técnico te dá essa confiança e oferece uma plataforma para lutar por títulos, você daria a vida por ele. No momento em que Maresca saiu, isso teve um grande impacto em nós. Essas são decisões tomadas pelo clube. Se você me perguntasse, eu não teria tomado essa decisão.

"A instabilidade em torno do clube vem disso, em poucas palavras. Tivemos primeiro um interino (o ex-técnico da sub-21, Calum McFarlane), depois um novo técnico, com novas ideias e sem tempo para trabalhar nelas. Para fazer uma mudança como essa, o melhor é esperar até o fim da temporada. Daria a todos, aos jogadores e ao novo treinador, tempo para se prepararem, terem uma pré-temporada completa… Veja o Arsenal agora, que está lutando por todos os troféus. Eles estão com [Mikel] Arteta há quase sete anos e não ganharam muito. Mas essa confiança no projeto traz recompensas.”

Pelo menos quando questionado sobre um retorno à Espanha para jogar no Barcelona, clube da sua infância, Cucurella decidiu adiar a decisão e insistiu que provavelmente ainda estaria no Chelsea mesmo depois deste verão, ao contrário de Fernández.

“Seria difícil recusar”, disse ele sobre voltar ao Barça. “Não se trata apenas de mim. Eu teria que pensar na minha família. Se acontecer, aconteceu, e veremos qual decisão será tomada. A gente sempre pensa em voltar. [Mas] estou muito feliz aqui [na Inglaterra], e minha família também. Vou deixar isso para daqui a alguns anos.”

O contrato de Fernández com o Chelsea vai até 2032, então o clube detém todo o poder nas negociações caso ele busque ativamente uma transferência, mas acredita-se que o contrato de Cucurella termine em 2028, apesar de ter acordado um aumento salarial substancial, e seria mais fácil para ele conseguir uma saída.