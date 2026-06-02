Em uma análise histórica, os respectivos locais de hospedagem costumam servir como sinônimo de triunfo ou fracasso da seleção alemã em grandes torneios. O “Espírito de Spiez” levou a seleção alemã à conquista de seu primeiro título em 1954, enquanto a atmosfera exótica do Campo Bahia em 2014 levou à quarta estrela no Brasil. O antigo sanatório soviético de Watutinki em 2018, na Rússia, e o Zulal Wellness Resort em 2022, no Catar, ambos situados em locais bastante isolados, tiveram o efeito oposto.
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"O problema sempre foram as esposas dos jogadores": quando a seleção alemã se desintegrou nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo de 1994
Desta vez, a comitiva da DFB está hospedada no chamado The Graylyn Estate, em Winston-Salem, na Carolina do Norte. Ou seja, na região leste dos EUA, bem no meio do caminho entre Nova York e Miami. Também se poderia dizer: num lugar bastante isolado. Visualmente, porém, o hotel é bastante impressionante, pois foi inspirado em um castelo medieval.
A apresentadora de TV Laura Wontorra viajou antecipadamente para Winston-Salem para uma série de documentários e, no geral, não se mostrou muito entusiasmada. “Eu colocaria um ponto de interrogação nisso. É uma escolha interessante de hospedagem”, disse ela posteriormente em uma coletiva de imprensa da Magenta. “Acho que dá para se preparar bem e manter o foco lá, mas não há absolutamente nada acontecendo ao redor.”
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Durante a Copa do Mundo de 1994, a delegação da DFB ficou hospedada nos arredores de Chicago
Isso já diferencia o hotel de forma fundamental da sede da DFB na única Copa do Mundo realizada até então nos EUA, em 1994, um capítulo sombrio da história do futebol alemão. Marcado pelo gesto obsceno de Stefan Effenberg e pela eliminação nas quartas de final contra a Bulgária. Naquela época, a seleção alemã se instalou no Golfhotel Oak Brook, próximo à metrópole de Chicago.
O técnico da seleção alemã, Berti Vogts, já estava sob grande pressão antes mesmo do torneio. Isso se devia principalmente ao seu antecessor, Franz Beckenbauer, que, após o título da Copa do Mundo de 1990 e considerando a chegada dos jogadores da RDA, declarou a Alemanha “imbatível por muitos anos”. No Euro 1992, a seleção alemã foi derrotada na final pela Dinamarca, que havia assumido a vaga, e agora esperava-se que, pelo menos, a defesa do título mundial desse certo.
A Alemanha estreou no torneio contra a Bolívia, no Soldier Field, em Chicago, convenientemente localizado próximo ao hotel da equipe. Embora não haja jogos neste estádio na Copa do Mundo deste ano, talvez por uma questão de nostalgia, Chicago ainda faz parte do itinerário da Alemanha. Na terça-feira, a delegação da DFB voou para Chicago para um campo de treinamento e disputará no sábado, no Soldier Field, o último jogo-teste contra os anfitriões dos EUA. Em 1994, a Alemanha conseguiu ali mesmo uma vitória por 1 a 0 na estreia contra a Bolívia.
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Lothar Matthäus: “Não me interessa o que a esposa de um jogador diz”
Apesar desse resultado, havia poucos motivos para comemorar no Golfhotel Oak Brook: o clima estava abafado por um calor insuportável e por disputas internas. Vogts perdia cada vez mais o controle sobre seus jogadores indisciplinados. No centro das discussões estavam as esposas dos jogadores, ou melhor, seus papéis e privilégios.
Sob o título “Era sempre sobre as esposas dos jogadores”, Andreas Möller relembrou mais tarde em uma coluna para o jornal Die Zeit: “Havia muitos conflitos dentro da equipe. O clima era ruim. Não havia comparação com a Copa do Mundo de 1990. Naquela época, tudo simplesmente se encaixava.” Em 1994, “alguns jogadores queriam que suas esposas estivessem presentes em tudo. Naquela época, nos distraíamos com pequenas coisas.”
Os debates já haviam começado antes mesmo da chegada. Stefan Effenberg planejava levar sua família para a festa de boas-vindas, o que outros jogadores rejeitaram veementemente. Enquanto isso, Bianca, esposa de Bodo Illgner, exigiu publicamente refeições e hospedagem gratuitas no hotel da equipe. “Bodo é o número um, e não a esposa dele. Ela precisa finalmente aceitar isso”, afirmou Thomas Helmer. E o capitão Lothar Matthäus respondeu: “Não me interessa o que a esposa de um jogador diz.”
No fim das contas, as mulheres e crianças foram hospedadas no hotel The Drake, nas proximidades; supostamente, justamente a então esposa de Matthäus, Lolita, nem sempre cumpriu essa regra à risca. O fato de as esposas dos jogadores se hospedarem no hotel da equipe já não é mais motivo de discussão. O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, pretende, no entanto, garantir-lhes acesso ao hotel nos dias seguintes aos jogos durante a próxima Copa do Mundo.
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Após a saída de Effenberg, um torneio de golfe causou agitação
De volta ao ano de 1994: apesar de todas as controvérsias, a Alemanha empatou em 1 a 1 com a Espanha na segunda partida da fase de grupos e, com uma vitória por 3 a 2 sobre a Coreia do Sul, acabou se classificando para as oitavas de final como líder do grupo. Do ponto de vista dos jogadores, a partida disputada sob cerca de 40 graus em Dallas foi ofuscada, de forma irritante, apenas no sentido figurado da palavra. Ela foi ofuscada pelo lendário deslize de Stefan Effenberg.
Após uma atuação irregular, Vogts o substituiu no meio do segundo tempo. Os torcedores alemães reagiram à saída do “Tigre” com vaias, ao que ele respondeu mostrando o dedo do meio. Pelo menos foi o que disseram alguns observadores. Na verdade, não há imagens de vídeo ou fotos do gesto. Embora alguns jogadores importantes, como Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Matthäus e Illgner, tenham se solidarizado com Effenberg, Vogts e o presidente da DFB, Egidius Braun, o expulsaram da seleção.
O próprio Effenberg aproveitou a oportunidade e ficou com a família para passar férias prolongadas nos EUA. No entanto, isso não trouxe tranquilidade ao hotel da equipe, o Oak Brook: logo antes das oitavas de final contra a Bélgica, aconteceu no campo de golfe do próprio hotel um torneio com 1.000 participantes, todos os quais, com seus acompanhantes, também estavam hospedados no local. Apesar disso, a seleção alemã ainda venceu a Bélgica, mas foi eliminada de forma sensacional pelas quartas de final pela Bulgária. O fim de uma viagem alucinante pelos EUA.