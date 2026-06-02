Ao longo da história, os campos de treinamento da seleção costumaram simbolizar seu desempenho em grandes torneios. O “Espírito de Spiez” impulsionou a seleção alemã ao seu primeiro título em 1954, enquanto o charme descontraído de Campo Bahia em 2014 ajudou a garantir a quarta estrela em solo brasileiro. Em contrapartida, o antigo sanatório soviético em Watutinki, na Rússia, em 2018, e o Zulal Wellness Resort no Catar em 2022 — ambos locais isolados — tiveram o efeito oposto.
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"O problema sempre foram as esposas dos jogadores": quando a seleção alemã se desintegrou na Copa do Mundo de 1994 nos EUA
Desta vez, a delegação da DFB está hospedada no The Graylyn Estate, em Winston-Salem, Carolina do Norte — mais ou menos a meio caminho entre Nova York e Miami ou, como alguns diriam, no meio do nada. Visualmente, porém, o hotel é impressionante: foi inspirado em um castelo medieval.
A apresentadora de TV Laura Wontorra visitou o local com antecedência para uma série de documentários e não ficou muito impressionada. “Eu colocaria um ponto de interrogação nisso. É uma escolha interessante de acomodação”, disse ela mais tarde em um evento de mídia da Magenta. “Acho que dá para se preparar bem e manter o foco lá, mas não há absolutamente nada acontecendo ao redor.”
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Durante a Copa do Mundo de 1994, a delegação da DFB ficou hospedada nos arredores de Chicago.
Esta base difere fundamentalmente da sede da DFB na Copa do Mundo de 1994 nos EUA — o único torneio realizado lá até hoje —, um período lembrado como um dos momentos mais baixos do futebol alemão. Aquela campanha foi marcada pelo gesto obsceno de Stefan Effenberg e pela surpreendente eliminação nas quartas de final para a Bulgária. A equipe havia se hospedado no Golfhotel Oak Brook, perto de Chicago.
O técnico da seleção, Berti Vogts, já estava sob imensa pressão antes do torneio, grande parte dela provocada por seu antecessor, Franz Beckenbauer, que — após o triunfo na Copa do Mundo de 1990 e a integração dos talentos da Alemanha Oriental — havia declarado a Alemanha “imbatível nos próximos anos”. A Euro 1992, na qual a seleção da DFB havia sucumbido à Dinamarca, que se classificou no último minuto, na final, apenas aumentou as expectativas de que agora eles defenderiam o título da Copa do Mundo.
A Alemanha estreou no torneio de 1994 no Soldier Field, em Chicago, a uma curta distância de carro do hotel da equipe. Embora não haja jogos programados nesse estádio durante a Copa do Mundo deste ano, Chicago continua no itinerário alemão — talvez por motivos nostálgicos. Na terça-feira, a seleção voou para Chicago para um campo de treinamento e enfrentará os anfitriões dos EUA em uma partida final de preparação no Soldier Field no sábado. Em 1994, a Alemanha começou com uma vitória por 1 a 0 sobre a Bolívia no mesmo local.
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Lothar Matthäus: "Não me interessa o que a esposa de um jogador diga."
Além do resultado, havia pouco a comemorar no Oak Brook Golf Hotel. O clima estava abafado pelo calor sufocante e pelas disputas internas, enquanto Vogts se esforçava para manter sob controle seu elenco, muitas vezes indisciplinado. No centro da contenda estavam as esposas dos jogadores — ou melhor, seus papéis e privilégios.
Sob o título “Sempre foi uma questão das esposas dos jogadores”, Andreas Möller escreveu mais tarde em uma coluna para o Die Zeit: “Havia muitos conflitos dentro da equipe. O clima era péssimo. Não havia comparação com a Copa do Mundo de 1990. Naquela época, tudo simplesmente se encaixava.” Em 1994, “alguns jogadores queriam que suas esposas estivessem envolvidas em tudo. Estávamos perdendo tempo com trivialidades naquela época.”
A briga já vinha fervilhando antes mesmo da chegada da seleção: Stefan Effenberg queria levar a família para a festa de boas-vindas, uma ideia que os outros jogadores rejeitaram categoricamente. A esposa de Bodo Illgner, Bianca, exigiu então publicamente alimentação e hospedagem gratuitas no hotel da equipe, o que levou Thomas Helmer a responder bruscamente: “Bodo é o número um, não a esposa dele. Ela precisa aceitar isso de uma vez por todas.” O capitão Lothar Matthäus foi tipicamente direto: “Não me importo com o que a esposa de um jogador diz.”
No fim das contas, esposas e filhos foram hospedados no Drake Hotel, nas proximidades, embora Lolita Matthäus — justamente ela — às vezes desrespeitasse a regra. Hoje, a questão de se os cônjuges dos jogadores ficam no hotel da equipe é considerada encerrada. No entanto, o técnico da seleção, Julian Nagelsmann, planeja permitir o acesso deles nos dias seguintes às partidas da próxima Copa do Mundo.
- IMAGO / Laci Perenyi
Após a saída de Effenberg, um torneio de golfe causou grande agitação.
Em 1994, a Alemanha empatou em 1 a 1 com a Espanha em sua segunda partida da fase de grupos e, após uma vitória por 3 a 2 sobre a Coreia do Sul, avançou para as oitavas de final como líder do grupo. Mais tarde, os jogadores descreveram a partida em Dallas, disputada sob temperaturas de cerca de 40 graus, como frustrantemente ofuscada — apenas no sentido figurado. A partida foi ofuscada pelo infame lapso de julgamento de Stefan Effenberg.
Após uma atuação irregular, Vogts o substituiu no meio do segundo tempo. Os torcedores alemães receberam a saída do “Tigre” com vaias, ao que ele pareceu mostrar o dedo do meio, segundo alguns observadores. Nenhuma evidência em vídeo ou fotografia do incidente jamais veio à tona. Enquanto vários jogadores veteranos, incluindo Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Matthäus e Illgner, apoiaram Effenberg, Vogts e o presidente da DFB, Egidius Braun, decidiram deixá-lo de fora da seleção.
Effenberg aproveitou a chance para prolongar sua estadia nos Estados Unidos com a família. No entanto, o hotel da equipe em Oak Brook estava longe de ser tranquilo: na véspera do confronto das oitavas de final contra a Bélgica, um torneio de golfe com mil participantes aconteceu no local, cada um acompanhado por sua própria comitiva. Apesar da distração, a seleção alemã ainda conseguiu derrotar a Bélgica nas oitavas, mas acabou tropeçando de forma sensacional contra a Bulgária nas quartas de final — uma jornada louca pelos EUA que foi interrompida prematuramente.