"O problema sempre foram as esposas dos jogadores": quando a seleção alemã se desintegrou na Copa do Mundo de 1994 nos EUA

Esta base difere fundamentalmente da sede da DFB na Copa do Mundo de 1994 nos EUA — o único torneio realizado lá até hoje —, um período lembrado como um dos momentos mais baixos do futebol alemão. Aquela campanha foi marcada pelo gesto obsceno de Stefan Effenberg e pela surpreendente eliminação nas quartas de final para a Bulgária. A equipe havia se hospedado no Golfhotel Oak Brook, perto de Chicago.

O técnico da seleção, Berti Vogts, já estava sob imensa pressão antes do torneio, grande parte dela provocada por seu antecessor, Franz Beckenbauer, que — após o triunfo na Copa do Mundo de 1990 e a integração dos talentos da Alemanha Oriental — havia declarado a Alemanha “imbatível nos próximos anos”. A Euro 1992, na qual a seleção da DFB havia sucumbido à Dinamarca, que se classificou no último minuto, na final, apenas aumentou as expectativas de que agora eles defenderiam o título da Copa do Mundo.

A Alemanha estreou no torneio de 1994 no Soldier Field, em Chicago, a uma curta distância de carro do hotel da equipe. Embora não haja jogos programados nesse estádio durante a Copa do Mundo deste ano, Chicago continua no itinerário alemão — talvez por motivos nostálgicos. Na terça-feira, a seleção voou para Chicago para um campo de treinamento e enfrentará os anfitriões dos EUA em uma partida final de preparação no Soldier Field no sábado. Em 1994, a Alemanha começou com uma vitória por 1 a 0 sobre a Bolívia no mesmo local.