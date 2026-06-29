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England RBs GFXGOAL
Krishan Davis

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O problema da lateral-direita da Inglaterra: como o maior ponto forte dos Três Leões se tornou seu ponto fraco na Copa do Mundo - e por que as decisões de Thomas Tuchel são, em grande parte, as culpadas

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Inglaterra
Copa do Mundo
D. Spence
Especiais e Opinião
Inglaterra x RD Congo
R. James
V. Livramento
K. Walker
K. Trippier

Após apenas três partidas da Copa do Mundo de 2026, a Inglaterra se vê sem nenhuma das três opções escaladas para a lateral-direita, transformando o que antes era uma posição com abundância de opções para os Três Leões em um verdadeiro problema no pior momento possível. Reece James, Tino Livramento e Jarell Quansah estão todos fora por lesão, e Thomas Tuchel está agora sob forte escrutínio por algumas decisões de escalação bizarras.

O técnico alemão ficará, no entanto, muito grato por ter decidido incluir o versátil Djed Spence em sua seleção, já que o jogador do Tottenham — que foi convocado como reserva para a lateral esquerda — deve, surpreendentemente, ser escalado no time titular como lateral-direito nas fases eliminatórias.

Mas, embora a Inglaterra deva agradecer por essa opção, é preciso questionar seriamente o fato de os Três Leões estarem, na prática, recorrendo à sua quarta opção no lado direito da defesa, com as lesões já cobrando seu preço e Trent Alexander-Arnold entre os que ficaram de fora.

Embora possam passar pela partida das oitavas de final contra a República Democrática do Congo, a lateral-direita é uma posição problemática que seus rivais, sem dúvida, tentarão explorar nas fases finais da Copa do Mundo.

  • Jarell Quansah England 2026Getty Images

    As lesões pesam

    Depois que Ben White, do Arsenal, sofreu uma lesão no joelho em maio que o tirou do resto da temporada, Livramento, do Newcastle — jogador que enfrentou problemas de condicionamento físico durante toda a temporada — foi descartado antes mesmo do início da competição devido a um problema na panturrilha que sofreu durante um treino antes da estreia dos Three Lions contra a Croácia.

    O lateral-direito titular James, por sua vez, sentiu dores durante o empate sem gols com Gana na segunda rodada, mas foi mantido em campo, já que Tuchel havia esgotado todas as substituições; sua distensão no tendão da coxa foi agora considerada mais grave do que se temia inicialmente, colocando em sério risco sua participação no restante do torneio.

    Para piorar a situação, o substituto de James, Quansah, foi forçado a sair de campo com uma torção no tornozelo na última partida da Inglaterra na fase de grupos contra o Panamá — privando efetivamente a seleção de todos os jogadores que haviam sido convocados para atuar na lateral direita da defesa.

    • Publicidade
  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "É claro que estou preocupado"

    Na sequência desse último revés, Tuchel admitiu sua preocupação com os problemas de lesões da Inglaterra na lateral-direita.

    “Uma torção clássica no tornozelo e ele está com dor”, disse ele sobre a lesão de Quansah. “Ele disse que já passou por isso antes e que é uma questão de dias. Ele está com a perna elevada e colocando gelo.”

    “É claro que [estou preocupado com a situação da lateral direita] — temos mais uma lesão nessa posição. Vai ser uma disputa acirrada para o Reece James e para o Jarell Quansah [para voltarem a participar do torneio], mas é nosso trabalho encontrar soluções e é isso que faremos.”

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Decisões questionáveis

    Tuchel tem motivos para se preocupar, na verdade, pois será o alvo das críticas se a falta de opções da Inglaterra na lateral-direita acabar prejudicando a equipe. Embora o técnico alemão obviamente não pudesse ter previsto que todas as suas três opções para a posição se lesionariam, ele certamente poderia ter minimizado o risco de que esse cenário se concretizasse.

    O histórico de lesões de Livramento na temporada 2025-26 foi terrível, com quatro problemas distintos que o limitaram a apenas 17 partidas na Premier League durante toda a temporada, incluindo uma lesão na coxa que o deixou fora das últimas cinco semanas da temporada — algo que deveria ter sido um grande sinal de alerta.

    Apesar de afirmar com ousadia que “ninguém poderia prever a lesão de James”, o ex-técnico do Chelsea também deveria estar bem ciente das dificuldades físicas do capitão dos Blues. O jogador de 26 anos também ficou de fora na reta final da temporada devido a mais uma lesão no tendão da coxa e, consequentemente, não era titular em partidas consecutivas desde março. Mesmo assim, ele ainda foi escalado para o amistoso pré-torneio contra a Costa Rica e para os jogos da fase de grupos contra a Croácia e Gana.

    Depois que Livramento foi descartado, a decisão de convocar o zagueiro central Trevoh Chalobah da lista de reserva, em vez do lateral-direito tradicional do Real Madrid, Alexander-Arnold — e sua insistência de que Quansah (outro zagueiro central) poderia dar cobertura naquela lateral — só aumentou o escrutínio em torno das escolhas de Tuchel. Era provável que a polêmica convocação que o técnico da Inglaterra anunciou em maio fosse usada como arma contra ele caso algo desse errado na América do Norte, e agora ele está descobrindo isso da maneira mais difícil.

  • Kyle Walker Kieran Trippier

    Da promessa ao problema

    É estranho pensar agora que as opções de lateral-direito da Inglaterra eram motivo de inveja para seus rivais internacionais há apenas alguns anos; Kyle Walker era um vencedor inveterado no Manchester City e amplamente considerado um dos melhores do mundo em sua posição, Kieran Trippier tinha um desempenho consistente pela seleção em ambas as laterais, Alexander-Arnold e James eram vistos como potenciais superestrelas para o futuro e White se tornou uma opção viável após impressionar pelo Arsenal.

    Enquanto isso, nomes como Livramento, Aaron Wan-Bissaka, Kyle Walker-Peters, James Justin, Tyriq Lamptey, Max Aarons e Rico Lewis já haviam sido considerados talentos promissores para o futuro.

    Mas as coisas não saíram como muitos esperavam, e as respectivas aposentadorias de Walker e Trippier da seleção desde a Euro 2024 deixaram a Inglaterra com um problema nessa posição. James e Livramento têm enfrentado lesões, White entrou em conflito com a comissão técnica anterior e Alexander-Arnold simplesmente não parece fazer parte dos planos de Tuchel por uma razão ou outra, tendo sido convocado apenas uma vez desde que o alemão assumiu o comando.

    Os demais não conseguiram cumprir as expectativas iniciais, com Wan-Bissaka, ironicamente, mudando de seleção para a República Democrática do Congo — adversária da Inglaterra nas oitavas de final desta quarta-feira —, após se ver muito atrás na hierarquia dos laterais-direitos da Inglaterra, mesmo quando estava jogando seu melhor futebol pelo Manchester United.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Opção improvável

    O jogador que parece destinado a se beneficiar mais com a situação inesperada da lateral-direita da Inglaterra parece ser alguém que foi convocado para atuar em uma posição completamente diferente.

    Na verdade, Spence foi incluído na seleção como reserva do lateral-esquerdo Nico O’Reilly, do Manchester City, embora Tuchel também tenha citado sua capacidade de “jogar nas duas laterais” como motivo para levar o zagueiro do Tottenham para a América do Norte.

    “Ele foi excelente em todas as partidas que disputou por nós”, disse o técnico no mês passado. “Ele adora defender, é o jogador mais rápido do nosso elenco e adora enfrentar situações de um contra um. É isso que o torna um lateral especial para nós. Ele pode jogar nas duas laterais.”

    Agora, com a ausência inesperada, mas de certa forma previsível, de James, Livramento e Quansah, o jogador do Spurs provavelmente será o lateral-direito titular da Inglaterra durante toda a fase eliminatória de um grande torneio.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Aumento notável

    A convocação de Spence foi uma das muitas decisões de Tuchel na seleção para a Copa do Mundo que geraram bastante polêmica, mas o técnico da Inglaterra agora deve estar muito satisfeito por ter convocado o jogador de 25 anos. É uma oportunidade que o versátil lateral vai querer aproveitar para provar, mais uma vez, que seus críticos estão errados.

    Em 2021, quando ainda jogava pelo Middlesbrough, ele foi emprestado ao Nottingham Forest por Neil Warnock, que o advertiu de que poderia estar jogando em divisões inferiores da liga daqui a cinco anos se não mudasse sua atitude. Cinco anos depois, ele está pronto para ser titular da Inglaterra nas oitavas de final da Copa do Mundo.

    Sua trajetória no Tottenham também não foi fácil: o jogador formado na base do Fulham passou por três empréstimos consecutivos ao Rennes, ao Leeds e ao Genoa antes de finalmente se firmar na temporada 2024-25, após ter sido notoriamente preterido por Antonio Conte quando se transferiu para o norte de Londres. Isso levou à sua primeira convocação para os “Three Lions” em setembro do ano passado, quando ele fez história como o primeiro muçulmano a representar a seleção masculina principal.

    No início deste mesmo torneio, Tuchel foi flagrado pelas câmeras repreendendo o lateral durante o treino, o que ele repetiu quando o escalou como titular na lateral esquerda contra Gana.

    Spence vem construindo sua carreira provando que seus críticos estão errados, e é fácil esquecer o quanto ele era elogiado há apenas alguns anos como um lateral alto e ofensivo. Reputações são construídas e destruídas em grandes torneios, e o jogador do Tottenham agora tem uma chance real de conquistar uma posição problemática no maior palco do futebol, o que marcaria a conclusão de uma reviravolta já incrível.

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