O problema da lateral-direita da Inglaterra: como o maior ponto forte dos Três Leões se tornou seu ponto fraco na Copa do Mundo - e por que as decisões de Thomas Tuchel são, em grande parte, as culpadas

Tuchel tem motivos para se preocupar, na verdade, pois será o alvo das críticas se a falta de opções da Inglaterra na lateral-direita acabar prejudicando a equipe. Embora o técnico alemão obviamente não pudesse ter previsto que todas as suas três opções para a posição se lesionariam, ele certamente poderia ter minimizado o risco de que esse cenário se concretizasse.

O histórico de lesões de Livramento na temporada 2025-26 foi terrível, com quatro problemas distintos que o limitaram a apenas 17 partidas na Premier League durante toda a temporada, incluindo uma lesão na coxa que o deixou fora das últimas cinco semanas da temporada — algo que deveria ter sido um grande sinal de alerta.

Apesar de afirmar com ousadia que “ninguém poderia prever a lesão de James”, o ex-técnico do Chelsea também deveria estar bem ciente das dificuldades físicas do capitão dos Blues. O jogador de 26 anos também ficou de fora na reta final da temporada devido a mais uma lesão no tendão da coxa e, consequentemente, não era titular em partidas consecutivas desde março. Mesmo assim, ele ainda foi escalado para o amistoso pré-torneio contra a Costa Rica e para os jogos da fase de grupos contra a Croácia e Gana.

Depois que Livramento foi descartado, a decisão de convocar o zagueiro central Trevoh Chalobah da lista de reserva, em vez do lateral-direito tradicional do Real Madrid, Alexander-Arnold — e sua insistência de que Quansah (outro zagueiro central) poderia dar cobertura naquela lateral — só aumentou o escrutínio em torno das escolhas de Tuchel. Era provável que a polêmica convocação que o técnico da Inglaterra anunciou em maio fosse usada como arma contra ele caso algo desse errado na América do Norte, e agora ele está descobrindo isso da maneira mais difícil.