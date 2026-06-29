O problema da lateral-direita da Inglaterra: como o maior ponto forte dos Três Leões se tornou seu ponto fraco na Copa do Mundo - e por que as decisões de Thomas Tuchel são, em grande parte, as culpadas

A convocação de Spence foi uma das muitas decisões de Tuchel na seleção para a Copa do Mundo que geraram bastante polêmica, mas o técnico da Inglaterra agora deve estar muito satisfeito por ter convocado o jogador de 25 anos. É uma oportunidade que o versátil lateral vai querer aproveitar para provar, mais uma vez, que seus críticos estão errados.
Em 2021, quando ainda jogava pelo Middlesbrough, ele foi emprestado ao Nottingham Forest por Neil Warnock, que o advertiu de que poderia estar jogando em divisões inferiores da liga daqui a cinco anos se não mudasse sua atitude. Cinco anos depois, ele está pronto para ser titular da Inglaterra nas oitavas de final da Copa do Mundo.
Sua trajetória no Tottenham também não foi fácil: o jogador formado na base do Fulham passou por três empréstimos consecutivos ao Rennes, ao Leeds e ao Genoa antes de finalmente se firmar na temporada 2024-25, após ter sido notoriamente preterido por Antonio Conte quando se transferiu para o norte de Londres. Isso levou à sua primeira convocação para os “Three Lions” em setembro do ano passado, quando ele fez história como o primeiro muçulmano a representar a seleção masculina principal.
No início deste mesmo torneio, Tuchel foi flagrado pelas câmeras repreendendo o lateral durante o treino, o que ele repetiu quando o escalou como titular na lateral esquerda contra Gana.
Spence vem construindo sua carreira provando que seus críticos estão errados, e é fácil esquecer o quanto ele era elogiado há apenas alguns anos como um lateral alto e ofensivo. Reputações são construídas e destruídas em grandes torneios, e o jogador do Tottenham agora tem uma chance real de conquistar uma posição problemática no maior palco do futebol, o que marcaria a conclusão de uma reviravolta já incrível.