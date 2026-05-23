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O primeiro-ministro Keir Starmer pede que a final da Liga dos Campeões entre o Arsenal e o PSG seja transmitida em canais abertos no Reino Unido
Starmer luta pelos torcedores
Em um apelo direto às emissoras, Sir Starmer expressou sua decepção com a decisão de manter a final da Liga dos Campeões disponível apenas por assinatura. O primeiro-ministro do Reino Unido, conhecido torcedor do Arsenal, escreveu aos executivos da TNT Sports para solicitar uma mudança na política, observando que todas as finais desde a reformulação da competição em 1992 foram anteriormente transmitidas gratuitamente.
Em uma carta aos executivos da TNT, Starmer escreveu: “Fiquei triste ao ver que, pela primeira vez desde o início da competição, há 34 anos, a TNT Sports decidiu que [a partida] não será transmitida gratuitamente para os torcedores de futebol aqui no Reino Unido. A Liga dos Campeões é a maior competição de futebol de clubes do mundo e, com razão, significa muito para os torcedores deste país — a pátria do futebol.”
- AFP
Um momento histórico para o Arsenal
A equipe de Mikel Arteta chegou à final após uma vitória dramática sobre o Atlético de Madrid, encerrando uma espera de duas décadas para voltar ao topo do futebol europeu. Tendo já conquistado seu primeiro título da Premier League desde 2004 no início desta semana, os Gunners buscam uma histórica dobradinha, mas Starmer insiste que a acessibilidade da partida vai além de suas simpatias pessoais.
Starmer acrescentou: “Acredito firmemente que a final desta competição deve continuar sendo transmitida gratuitamente, independentemente de o Arsenal ter chegado lá ou não. Obviamente, quero que o maior número possível de torcedores possa assistir à nossa equipe nesta final histórica pela primeira vez em 20 anos. No entanto, isso vai além disso. Trata-se de torcedores de todos os times se reunirem em salas de estar e bares em todos os cantos do país para assistir aos melhores jogadores da Europa disputarem o título. Pessoas trabalhadoras não deveriam ter que se preocupar em pagar uma assinatura para assistir a um jogo dessa magnitude.”
Emissora defende modelo de assinatura
A TNT Sports, que mudou de nome após a aquisição pela Warner Bros Discovery, abandonou a tradição anterior de transmitir a final gratuitamente no YouTube. Em vez disso, os espectadores estão sendo direcionados para a plataforma HBO Max. Embora muitos clientes da Sky tenham acesso ao serviço sem custo adicional, outros precisam pagar uma taxa mínima para assistir ao jogo.
Em resposta à pressão, a TNT Sports declarou em comunicado: “Foi um privilégio levar as competições de clubes da UEFA aos fãs de esportes em todo o Reino Unido ao longo da temporada. Ter três clubes da Premier League chegando às finais mostra a força do futebol inglês e é algo que temos orgulho de continuar apoiando. Disponibilizamos as três finais da UEFA deste ano a partir de apenas £ 4,99, o preço de uma assinatura mensal da HBO Max que também inclui o excelente entretenimento oferecido pelo serviço. Isso representa um valor excepcional para os fãs assistirem à conclusão das competições.”
- AFP
A pressão sobre as entidades esportivas aumenta
A intervenção de Starmer surge na sequência de seus recentes apelos para que a FIFA aborde a questão da acessibilidade dos ingressos para a próxima Copa do Mundo. Ao abordar a final da Liga dos Campeões, Starmer destaca uma mudança no panorama da transmissão televisiva, que fez com que as finais europeias do Aston Villa e do Crystal Palace também ficassem restritas a assinantes nesta temporada, gerando frustração entre a comunidade esportiva em geral.
Starmer concluiu sua carta com um pedido enfático: “Devemos colocar os torcedores em primeiro lugar. É por isso que já incentivei a FIFA a fazer mais para tornar os ingressos mais acessíveis na Copa do Mundo deste verão. É também por isso que quero instá-lo veementemente a reconsiderar e tornar a final do próximo sábado gratuita para os milhões de apaixonados por futebol neste país.”