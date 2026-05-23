O primeiro-ministro Keir Starmer pede que a final da Liga dos Campeões entre o Arsenal e o PSG seja transmitida em canais abertos no Reino Unido

Em um apelo direto às emissoras, Sir Starmer expressou sua decepção com a decisão de manter a final da Liga dos Campeões disponível apenas por assinatura. O primeiro-ministro do Reino Unido, conhecido torcedor do Arsenal, escreveu aos executivos da TNT Sports para solicitar uma mudança na política, observando que todas as finais desde a reformulação da competição em 1992 foram anteriormente transmitidas gratuitamente.

Em uma carta aos executivos da TNT, Starmer escreveu: “Fiquei triste ao ver que, pela primeira vez desde o início da competição, há 34 anos, a TNT Sports decidiu que [a partida] não será transmitida gratuitamente para os torcedores de futebol aqui no Reino Unido. A Liga dos Campeões é a maior competição de futebol de clubes do mundo e, com razão, significa muito para os torcedores deste país — a pátria do futebol.”