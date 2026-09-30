Burnham expressou sua preocupação com uma possível venda do Manchester City. O clube foi considerado culpado pela maioria das 115 acusações que enfrentava, incluindo a organização de "contratos simulados" para disfarçar mais de £830 milhões em financiamento secreto, o que levou a especulações de que os proprietários poderiam deixar o clube.

Questionado pelo BBC Political Editor Chris Mason se temia que os proprietários pudessem vender o clube, Burnham respondeu: "Eu ficaria muito preocupado em perdê-los. Eles foram um parceiro enorme na construção da Manchester moderna e, obviamente, na transformação do Manchester City na força global que é."