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O primeiro-ministro Andy Burnham admite “profunda preocupação” com uma possível saída dos proprietários do Manchester City após veredito financeiro
Elogios à diretoria do City
Burnham expressou sua preocupação com uma possível venda do Manchester City. O clube foi considerado culpado pela maioria das 115 acusações que enfrentava, incluindo a organização de "contratos simulados" para disfarçar mais de £830 milhões em financiamento secreto, o que levou a especulações de que os proprietários poderiam deixar o clube.
Questionado pelo BBC Political Editor Chris Mason se temia que os proprietários pudessem vender o clube, Burnham respondeu: "Eu ficaria muito preocupado em perdê-los. Eles foram um parceiro enorme na construção da Manchester moderna e, obviamente, na transformação do Manchester City na força global que é."
- AFP
Comparação com o Everton e justiça
Burnham, que ocupou o cargo de prefeito da Grande Manchester até junho, anteriormente defendeu o Everton quando o clube enfrentou perda de pontos por violações financeiras.
Ele alertou contra conclusões precipitadas nesta situação atual. Burnham disse: "Lembro de pessoas declarando o Everton culpado na época e, em retrospecto, acho que mais pessoas diriam que isso não foi justo, pela forma como aquilo foi conduzido. Então seria errado da minha parte tomar partido, dada a experiência que tive antes de me tornar primeiro-ministro." Ele acrescentou: "É frustrante quando as pessoas se apressam em julgar."
Envolvimento de regulador independente
O recém-criado Regulador Independente do Futebol observou que o caso do Manchester City levanta questões sérias, chegando até a sugerir que poderia explorar a retirada da licença dos proprietários. O painel independente concluiu que o clube violou sistematicamente as regras ao longo de um período de nove anos.
No entanto, Burnham manteve sua gratidão pelos amplos desenvolvimentos de infraestrutura financiados pela propriedade, afirmando: "Na verdade, eu agradeço ao City Football Group e ao grupo proprietário mais amplo pelo dinheiro que eles não apenas colocaram no Etihad [Stadium] e no campus ao redor dele, mas também na cidade."
- Getty Images Sport
Qual é o próximo passo do Manchester City?
O Manchester City nega veementemente qualquer irregularidade e tem até 2 de outubro para apresentar um recurso oficial. Com uma audiência separada sobre sanções ainda a ser marcada para determinar possíveis punições, o clube e seus torcedores agora enfrentam meses de extrema incerteza à medida que essa batalha judicial sem precedentes continua.
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