Durante um discurso em Belo Horizonte, o presidente brasileiro teve uma conversa descontraída com um jovem fã sobre a situação da Seleção. Quando a criança sugeriu que Neymar era o melhor jogador do elenco atual da Seleção, Lula não perdeu tempo em destacar a ausência do jogador de 34 anos em campo devido aos seus recentes problemas físicos — conforme reportagem daGlobo.

Fazendo referência a uma piada que viralizou nas redes sociais, o presidente disse à plateia: “Vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado para o ‘home office’ do mundo. Jogador de home office. Vi isso na internet ontem. Acho que a qualquer momento vamos ter que montar uma seleção com inteligência artificial: 11 Pelés.”