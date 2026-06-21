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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

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“O primeiro jogador a trabalhar de casa!” - Neymar virou alvo de piada do presidente do Brasil após levar a lesão para a Copa do Mundo de 2026

Neymar
Brasil
Copa do Mundo
C. Ancelotti

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, brincou com o início da Copa do Mundo de 2026 marcado por lesões de Neymar, chamando o atacante, em tom de brincadeira, de primeiro jogador da história a “trabalhar de casa”. O craque do Santos tem assistido como espectador às primeiras etapas do torneio na América do Norte enquanto se recupera de um problema persistente na panturrilha.

  • A provocação de Lula sobre o “escritório em casa”

    Durante um discurso em Belo Horizonte, o presidente brasileiro teve uma conversa descontraída com um jovem fã sobre a situação da Seleção. Quando a criança sugeriu que Neymar era o melhor jogador do elenco atual da Seleção, Lula não perdeu tempo em destacar a ausência do jogador de 34 anos em campo devido aos seus recentes problemas físicos — conforme reportagem daGlobo.

    Fazendo referência a uma piada que viralizou nas redes sociais, o presidente disse à plateia: “Vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado para o ‘home office’ do mundo. Jogador de home office. Vi isso na internet ontem. Acho que a qualquer momento vamos ter que montar uma seleção com inteligência artificial: 11 Pelés.”

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    Em busca da boa forma na América do Norte

    Enquanto Lula ria às custas do jogador do Santos, a realidade para a Seleção tem sido uma espera cautelosa pelo seu ex-craque. Neymar vem trabalhando sem parar para superar uma distensão de grau dois na panturrilha, que o deixou fora das duas primeiras partidas da Copa do Mundo.

    O atacante foi visto recentemente intensificando sua reabilitação na grama em Nova Jersey, afastado do grupo principal. Apesar das piadas sobre o “home office” vindas do Brasil, a comissão médica brasileira vem acelerando seu retorno para garantir que ele possa participar da reta final do torneio, na busca pelo histórico sexto título mundial.

  • Histórico presidencial com as estrelas da Seleção

    Esta não é a primeira vez que Lula causa polêmica com comentários sobre a forma física dos principais atacantes do Brasil. Em 2006, durante seu primeiro mandato, ele questionou de forma polêmica a forma física do lendário atacante Ronaldo Nazário antes da Copa do Mundo na Alemanha, o que levou a uma troca pública de farpas entre o político e o “Fenômeno”.

    Na época, Lula perguntou ao técnico Carlos Alberto Parreira: “De vez em quando, encontro o Ronaldo e vejo que ele está magro. Mas, de vez em quando, lemos na imprensa brasileira que o Ronaldo está gordo. Afinal, ele está gordo ou não?”.

    A observação não caiu bem com Ronaldo, que respondeu com a famosa frase: “Todo mundo diz que ele [Lula] bebe muito. Assim como é mentira que eu estou gordo, deve ser mentira que ele bebe muito.”

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    Ancelotti dá notícias sobre seu retorno

    O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, confirmou que o período de isolamento de Neymar está chegando ao fim. Após a vitória de sua equipe por 3 a 0 sobre o Haiti, o técnico italiano deu a notícia que os torcedores estavam esperando, confirmando que o experiente atacante está finalmente pronto para se juntar aos treinos táticos com o restante do elenco.

    Ancelotti declarou: “Neymar vai treinar amanhã individualmente e, na segunda-feira, com o restante da equipe. Ele estará à disposição para a partida contra a Escócia.”

    O retorno do artilheiro recordista será um grande impulso para a Seleção, que busca garantir sua vaga nas oitavas de final e calar os críticos que questionaram a disponibilidade de Neymar.

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