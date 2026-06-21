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“O primeiro jogador a trabalhar de casa!” - Neymar virou alvo de piada do presidente do Brasil após levar a lesão para a Copa do Mundo de 2026
A provocação de Lula sobre o “escritório em casa”
Durante um discurso em Belo Horizonte, o presidente brasileiro teve uma conversa descontraída com um jovem fã sobre a situação da Seleção. Quando a criança sugeriu que Neymar era o melhor jogador do elenco atual da Seleção, Lula não perdeu tempo em destacar a ausência do jogador de 34 anos em campo devido aos seus recentes problemas físicos — conforme reportagem daGlobo.
Fazendo referência a uma piada que viralizou nas redes sociais, o presidente disse à plateia: “Vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado para o ‘home office’ do mundo. Jogador de home office. Vi isso na internet ontem. Acho que a qualquer momento vamos ter que montar uma seleção com inteligência artificial: 11 Pelés.”
- AFP
Em busca da boa forma na América do Norte
Enquanto Lula ria às custas do jogador do Santos, a realidade para a Seleção tem sido uma espera cautelosa pelo seu ex-craque. Neymar vem trabalhando sem parar para superar uma distensão de grau dois na panturrilha, que o deixou fora das duas primeiras partidas da Copa do Mundo.
O atacante foi visto recentemente intensificando sua reabilitação na grama em Nova Jersey, afastado do grupo principal. Apesar das piadas sobre o “home office” vindas do Brasil, a comissão médica brasileira vem acelerando seu retorno para garantir que ele possa participar da reta final do torneio, na busca pelo histórico sexto título mundial.
Histórico presidencial com as estrelas da Seleção
Esta não é a primeira vez que Lula causa polêmica com comentários sobre a forma física dos principais atacantes do Brasil. Em 2006, durante seu primeiro mandato, ele questionou de forma polêmica a forma física do lendário atacante Ronaldo Nazário antes da Copa do Mundo na Alemanha, o que levou a uma troca pública de farpas entre o político e o “Fenômeno”.
Na época, Lula perguntou ao técnico Carlos Alberto Parreira: “De vez em quando, encontro o Ronaldo e vejo que ele está magro. Mas, de vez em quando, lemos na imprensa brasileira que o Ronaldo está gordo. Afinal, ele está gordo ou não?”.
A observação não caiu bem com Ronaldo, que respondeu com a famosa frase: “Todo mundo diz que ele [Lula] bebe muito. Assim como é mentira que eu estou gordo, deve ser mentira que ele bebe muito.”
- AFP
Ancelotti dá notícias sobre seu retorno
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, confirmou que o período de isolamento de Neymar está chegando ao fim. Após a vitória de sua equipe por 3 a 0 sobre o Haiti, o técnico italiano deu a notícia que os torcedores estavam esperando, confirmando que o experiente atacante está finalmente pronto para se juntar aos treinos táticos com o restante do elenco.
Ancelotti declarou: “Neymar vai treinar amanhã individualmente e, na segunda-feira, com o restante da equipe. Ele estará à disposição para a partida contra a Escócia.”
O retorno do artilheiro recordista será um grande impulso para a Seleção, que busca garantir sua vaga nas oitavas de final e calar os críticos que questionaram a disponibilidade de Neymar.