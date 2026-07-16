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“O presidente é o presidente dos Estados Unidos” - JT Batson, da Federação de Futebol dos EUA, comenta o envolvimento de Donald Trump no cartão vermelho suspenso de Folarin Balogun
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“Faça o que o presidente quer fazer”
Batson falou com repórteres em Atlanta na quinta-feira, ao lado do chefe de Desenvolvimento Global do Futebol da FIFA, Arsène Wenger, e do diretor de operações da Federação de Futebol dos EUA, Dan Helfrich, com os três delineando os próximos passos para o futebol americano após a Copa do Mundo. Durante a discussão, Batson foi questionado sobre o processo que levou ao levantamento da suspensão de uma partida imposta a Balogun antes do confronto da Seleção Masculina dos EUA contra a Bélgica.
Nos dias que antecederam essa partida, que terminou com a derrota da seleção americana por 4 a 1, Trump e outras autoridades do governo detalharam seu envolvimento, incluindo o telefonema do presidente a Infantino. A intervenção foi amplamente criticada tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente, com a Bélgica se mostrando particularmente indignada com a decisão da FIFA.
Na quinta-feira, perguntaram a Batson se foi um erro a Casa Branca se envolver e se isso representou um passo além do aceitável.
“O presidente pode fazer o que quiser”, disse Batson. “O presidente é o presidente dos Estados Unidos. Obviamente, estamos imensamente gratos por todo o apoio de todos os nossos torcedores em todo o país, onde quer que estejam, e estamos entusiasmados com isso. Sabemos que isso trará benefícios no futuro.”
Ele acrescentou: “Acho que a onda de apoio foi incrível e, em vários momentos ao longo do caminho, meu celular ficou lotado de mensagens quando as pessoas achavam que tínhamos sofrido uma falta injusta ou que havia uma oportunidade de melhorar algo. Acho que isso é um sinal de que estamos amadurecendo como cultura do futebol. As pessoas se importam, e o fato de as coisas terem ganhado destaque, o fato de as pessoas terem falado sobre isso em programas esportivos de rádio de uma forma que nunca teria acontecido antes com o futebol — para mim, isso é um sinal do crescimento do nosso esporte.”
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'Muito barulho vindo de fora'
Em entrevista à CBS nesta semana, o próprio Balogun disse que a decisão pareceu abalar a equipe, que enfrentava as especulações externas centradas no envolvimento da Casa Branca.
“Minha reação inicial foi de alegria por estar de volta à equipe”, disse ele à CBS, “mas quando comecei a refletir, percebi que isso causaria muita controvérsia, e quase pude perceber um certo nervosismo nos meus companheiros, porque é algo realmente único.”
Ele acrescentou: “Quanto mais se aproximava o jogo, eu tentava me concentrar o máximo possível, mas era difícil. Havia muito barulho vindo de fora, e isso é difícil de evitar.”
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Olhando para o futuro do futebol dos EUA
Batson também refletiu sobre a participação da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo como um todo e as lições que o programa tirou disso. Como parte dessa discussão, a Federação de Futebol dos EUA afirma estar comprometida em dar um passo adiante, começando por uma reformulação do sistema de base que, em última instância, levará a uma melhor formação. Wenger, em particular, falou extensivamente sobre essa formação e o processo necessário para que a Seleção Masculina dos EUA se torne parte da elite.
Para Batson, este verão foi um passo nessa direção, não o passo final.
“Há muitas coisas que precisam acontecer para que continuemos a vencer Copas do Mundo no futebol feminino e para que possamos realmente disputar o título no futebol masculino”, disse ele. “Nosso foco é nos colocarmos na melhor posição possível para conseguir isso. Obviamente, o desempenho da nossa seleção principal é importante, assim como a situação das nossas seleções de base, a estrutura de formação de jogadores de maneira mais ampla, a identificação e o desenvolvimento de talentos, e a qualidade do nosso trabalho técnico.
“Acho que uma de nossas esperanças é que façamos um trabalho melhor ao informar nossos torcedores e todas as partes interessadas sobre tudo o que é importante. Queremos ser como a Argentina, queremos ser como a Espanha, disputando uma final.”
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Pochettino vai ficar?
Quanto ao próximo técnico a assumir essa responsabilidade, isso ainda está para ser definido, disse Batson. Após a Copa do Mundo, tanto o técnico Mauricio Pochettino quanto a Federação de Futebol dos EUA afirmaram que haveria um período de reflexão antes que qualquer uma das partes decidisse sobre o futuro. Esse período ainda está em andamento, disse Batson.
“Como já havíamos dito, iríamos fazer uma pausa após a Copa do Mundo para descansar e nos recuperar”, disse ele. “Não consegui descansar nem me recuperar muito, mas estamos animados com as discussões. Eles têm se empenhado no planejamento de longo prazo. Como exemplo recente, estamos em discussões ativas com Steve [Cherundolo] sobre a função na seleção sub-23, e somos parte fundamental desse processo. Estamos otimistas em relação à nossa situação geral e ansiosos pelas discussões.”
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"A Copa do Mundo foi um sucesso incrível"
Enquanto a Copa do Mundo ainda está em andamento, Batson e a Federação de Futebol dos EUA tiveram pouco mais de uma semana para refletir sobre sua participação no evento. Para muitos, esta Copa do Mundo foi o ponto culminante de anos de trabalho, mas, do ponto de vista da federação, ela é vista mais como mais um marco no caminho rumo ao crescimento.
Esse caminho continua, especialmente com a realização de mais torneios nos EUA nos próximos anos.
“Do ponto de vista da Federação Americana de Futebol, a Copa do Mundo de 2026 foi incrivelmente bem-sucedida e mudou fundamentalmente a trajetória do esporte nos Estados Unidos”, disse ele. “Quando pensamos nos anos de 1994, 1996 e 1999 — esse período de cinco anos — e no que ele fez para inaugurar uma era do futebol neste país, sentimos que estamos no primeiro mês do próximo período de cinco anos, neste verão, os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 e a Copa do Mundo Feminina em 2031, para, em última instância, garantir que os EUA sejam uma das grandes potências mundiais do futebol.”
A Copa do Mundo deste verão será encerrada no domingo com uma partida entre Argentina e Espanha em Nova Jersey. Do ponto de vista da Seleção Masculina dos EUA, a equipe se reunirá novamente em setembro para suas primeiras partidas pós-Copa do Mundo.
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