“O presidente é o presidente dos Estados Unidos” - JT Batson, da Federação de Futebol dos EUA, comenta o envolvimento de Donald Trump no cartão vermelho suspenso de Folarin Balogun

Batson falou com repórteres em Atlanta na quinta-feira, ao lado do chefe de Desenvolvimento Global do Futebol da FIFA, Arsène Wenger, e do diretor de operações da Federação de Futebol dos EUA, Dan Helfrich, com os três delineando os próximos passos para o futebol americano após a Copa do Mundo. Durante a discussão, Batson foi questionado sobre o processo que levou ao levantamento da suspensão de uma partida imposta a Balogun antes do confronto da Seleção Masculina dos EUA contra a Bélgica.

Nos dias que antecederam essa partida, que terminou com a derrota da seleção americana por 4 a 1, Trump e outras autoridades do governo detalharam seu envolvimento, incluindo o telefonema do presidente a Infantino. A intervenção foi amplamente criticada tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente, com a Bélgica se mostrando particularmente indignada com a decisão da FIFA.

Na quinta-feira, perguntaram a Batson se foi um erro a Casa Branca se envolver e se isso representou um passo além do aceitável.

“O presidente pode fazer o que quiser”, disse Batson. “O presidente é o presidente dos Estados Unidos. Obviamente, estamos imensamente gratos por todo o apoio de todos os nossos torcedores em todo o país, onde quer que estejam, e estamos entusiasmados com isso. Sabemos que isso trará benefícios no futuro.”

Ele acrescentou: “Acho que a onda de apoio foi incrível e, em vários momentos ao longo do caminho, meu celular ficou lotado de mensagens quando as pessoas achavam que tínhamos sofrido uma falta injusta ou que havia uma oportunidade de melhorar algo. Acho que isso é um sinal de que estamos amadurecendo como cultura do futebol. As pessoas se importam, e o fato de as coisas terem ganhado destaque, o fato de as pessoas terem falado sobre isso em programas esportivos de rádio de uma forma que nunca teria acontecido antes com o futebol — para mim, isso é um sinal do crescimento do nosso esporte.”