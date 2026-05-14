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O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, nega que a contratação de Xabi Alonso tenha sido um erro e aborda a incerteza em torno do contrato de Vinícius Júnior
Perez quebra o silêncio
Perez participou do programa “El Chiringuito de Jugones” para uma entrevista de 40 minutos após seu recente anúncio sobre as eleições presidenciais antecipadas. O presidente voltou a abordar a demissão de Alonso no meio da temporada, que foi destituído de suas funções após a derrota por 3 a 2 para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha. Apesar do sucesso histórico de Alonso no Bayer Leverkusen, sua passagem pelo Real Madrid foi prejudicada pela falta de preparação na pré-temporada e pelo crescente esgotamento físico do elenco principal.
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Circunstâncias em relação à culpabilidade
Durante a conversa com Josep Pedrerol, Pérez manteve-se firme ao afirmar que a decisão de contratar o ex-meio-campista do Real Madrid, Alonso, foi acertada naquele momento. Ele disse: “Não. Foi uma questão de circunstâncias. Tudo remonta ao Mundial de Clubes; não tivemos pré-temporada. Quando não se tem pré-temporada, sofre-se fisicamente. Achamos que a mudança (a demissão) ajudaria, mas só funcionou por um tempo, antes de tudo desmoronar novamente.”
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Sem pressa para o Vini
Perez também esclareceu a situação de Vinicius, cujo contrato atual no Bernabéu vai até junho de 2027. Apesar do impressionante desempenho do jogador de 25 anos, com 21 gols e 14 assistências nesta temporada, o presidente afirmou: “Acho que Vinicius é um dos melhores jogadores que o Real Madrid tem. Ele venceu as duas últimas Ligas dos Campeões. Não há pressa para renovar o contrato dele; temos toda a temporada para conversar. Vocês acham que eu sou responsável por tudo. Esse é o trabalho do diretor esportivo.”
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E agora?
A nomeação interina de Álvaro Arbeloa foi marcada por um final de temporada desastroso. O clube terminou atrás do arquirrival Barcelona na disputa pelo título da La Liga e sofreu uma dolorosa eliminação da Liga dos Campeões nas quartas de final, após uma derrota para o Bayern de Munique. Com as eleições presidenciais se aproximando, a diretoria deve decidir se apoia Arbeloa ou se busca um substituto permanente de renome para comandar a equipe na próxima temporada, ao mesmo tempo em que lida com a situação contratual de Vinícius.