O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, nega que a contratação de Xabi Alonso tenha sido um erro e aborda a incerteza em torno do contrato de Vinícius Júnior

Perez também esclareceu a situação de Vinicius, cujo contrato atual no Bernabéu vai até junho de 2027. Apesar do impressionante desempenho do jogador de 25 anos, com 21 gols e 14 assistências nesta temporada, o presidente afirmou: “Acho que Vinicius é um dos melhores jogadores que o Real Madrid tem. Ele venceu as duas últimas Ligas dos Campeões. Não há pressa para renovar o contrato dele; temos toda a temporada para conversar. Vocês acham que eu sou responsável por tudo. Esse é o trabalho do diretor esportivo.”