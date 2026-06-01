O presidente do PSG descarta as dúvidas sobre o futuro de Luis Enrique, enquanto se aproxima uma renovação de contrato de grande impacto após o sucesso na final da Liga dos Campeões

Apesar de ter contrato até 2027, a ausência de um anúncio oficial sobre uma nova renovação para Enrique gerou rumores em alguns setores. No entanto, essas dúvidas foram rapidamente dissipadas por Al-Khelaifi. O presidente do PSG mostrou-se eufórico após o domínio contínuo de sua equipe no cenário continental.

O espanhol abraçou totalmente a era pós-Kylian Mbappé, construindo um time coeso que prioriza o coletivo em detrimento das estrelas individuais. Tendo já gravado seu nome nos livros de recordes como o técnico mais bem-sucedido da história do clube, a diretoria em Paris está desesperada para garantir que o ex-técnico do Barcelona continue sendo o rosto de seu projeto nos próximos anos.