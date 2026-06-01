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O presidente do PSG descarta as dúvidas sobre o futuro de Luis Enrique, enquanto se aproxima uma renovação de contrato de grande impacto após o sucesso na final da Liga dos Campeões
Confiança do presidente no banco de reservas
Apesar de ter contrato até 2027, a ausência de um anúncio oficial sobre uma nova renovação para Enrique gerou rumores em alguns setores. No entanto, essas dúvidas foram rapidamente dissipadas por Al-Khelaifi. O presidente do PSG mostrou-se eufórico após o domínio contínuo de sua equipe no cenário continental.
O espanhol abraçou totalmente a era pós-Kylian Mbappé, construindo um time coeso que prioriza o coletivo em detrimento das estrelas individuais. Tendo já gravado seu nome nos livros de recordes como o técnico mais bem-sucedido da história do clube, a diretoria em Paris está desesperada para garantir que o ex-técnico do Barcelona continue sendo o rosto de seu projeto nos próximos anos.
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Al-Khelaifi dá uma forte pista
Quando questionado sobre o andamento das negociações com Enrique, Al-Khelaifi preferiu responder com uma pergunta retórica bem-humorada, em vez de uma declaração corporativa formal. Em entrevista ao ICI Paris Île-de-France, o presidente deixou bem claro o que pensa sobre o homem que atualmente ocupa a área técnica.
“O técnico está muito feliz conosco, muito feliz em Paris. Temos orgulho dele; ele é o melhor técnico do mundo. Temos orgulho dele. Na sua opinião, o que isso significa?”, afirmou Al-Khelaifi, com um sorriso que sugeria que um acordo talvez já esteja mais próximo do que muitos imaginam. O apoio enfático destaca um raro período de estabilidade e confiança mútua entre a diretoria do PSG e a comissão técnica da equipe principal.
Um projeto de longo prazo até 2030
Os rumores que circulam atualmente no Parc des Princes sugerem que uma prorrogação padrão de dois anos pode não ser suficiente para satisfazer as ambições de ambas as partes. Surgiram notícias indicando que o clube está estudando a possibilidade de prolongar o contrato de Enrique como técnico do PSG até 2030. Tal acordo representaria uma demonstração de confiança sem precedentes na era moderna do clube.
Luis Enrique já transformou a identidade da equipe, afastando-se da era dos “Galácticos” em direção a um coletivo mais disciplinado e taticamente fluido. Com seu contrato previsto para expirar em 2027, a decisão de mantê-lo no cargo pelo restante da década destaca o desejo do presidente de construir uma dinastia, em vez de buscar um sucesso passageiro.
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Aproveitando a glória da Liga dos Campeões
O momento em que essas discussões ocorrem não é mera coincidência, logo após a conquista do segundo título consecutivo da Liga dos Campeões. Ao garantir o título em Budapeste, Enrique consolidou seu legado no clube, atendendo à principal exigência de seus dirigentes e conquistando o direito de ditar suas próprias condições.
Com jogadores de destaque como Vitinha, Ousmane Dembélé e Marquinhos totalmente integrados ao seu sistema, as bases estão estabelecidas para a continuidade do domínio. Os torcedores do PSG estarão ansiosos para ver se o anúncio oficial será feito nas próximas semanas, já que o clube busca garantir seu futuro antes do início da próxima temporada.