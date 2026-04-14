O presidente do Napoli afirma que Antonio Conte estará “matando seu próprio projeto” se for para a seleção italiana

Apesar dos rumores persistentes, De Laurentiis continua confiante de que Conte não abandonará o projeto do Napoli. O italiano chegou ao Estádio Diego Armando Maradona em 2024 com a missão de reconstruir o elenco e conseguiu conquistar o título da Série A na última temporada. O presidente do clube considera a força da equipe atual como resultado da visão de longo prazo do próprio Conte.

“Antonio Conte é um homem muito sério. Ele tem um contrato comigo. Ele nunca vai me abandonar no último minuto”, disse De Laurentiis, conforme citado pelo The Athletic. “Porque isso criaria um grande problema para o Napoli. Se ele se sacrificar depois de dois anos criando um Napoli muito forte… isso também é criação dele. Então, ele estaria ‘matando seu bebê’, abandonando-o justamente no último minuto.”