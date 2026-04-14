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O presidente do Napoli afirma que Antonio Conte estará “matando seu próprio projeto” se for para a seleção italiana
O proprietário do Napoli pede a Conte que fique e conclua o projeto
Conte é alvo de especulações que o associam ao cargo de técnico da seleção italiana de futebol. O ex-técnico do Chelsea está prestes a entrar no último ano de seu contrato em Nápoles, o que suscita dúvidas sobre seu futuro a longo prazo. No entanto, De Laurentiis acredita que o técnico deve continuar com o projeto que construiu, em vez de assumir um segundo mandato à frente da seleção italiana.
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De Laurentiis elogia o profissionalismo de Conte
Apesar dos rumores persistentes, De Laurentiis continua confiante de que Conte não abandonará o projeto do Napoli. O italiano chegou ao Estádio Diego Armando Maradona em 2024 com a missão de reconstruir o elenco e conseguiu conquistar o título da Série A na última temporada. O presidente do clube considera a força da equipe atual como resultado da visão de longo prazo do próprio Conte.
“Antonio Conte é um homem muito sério. Ele tem um contrato comigo. Ele nunca vai me abandonar no último minuto”, disse De Laurentiis, conforme citado pelo The Athletic. “Porque isso criaria um grande problema para o Napoli. Se ele se sacrificar depois de dois anos criando um Napoli muito forte… isso também é criação dele. Então, ele estaria ‘matando seu bebê’, abandonando-o justamente no último minuto.”
O cronograma para uma possível saída
Embora De Laurentiis tenha defendido veementemente a estabilidade do seu clube, ele também reconheceu que o prestígio de treinar a seleção nacional poderia ser difícil de ignorar.
“Ou… ele decide imediatamente e diz ‘eu gostaria de ir’”, acrescentou. “Então, eu teria tempo durante abril e maio para encontrar outra pessoa para substituí-lo. Caso contrário, não acho que o Sr. Conte vá abandonar o Napoli. Ele é um homem sério e profissional. Se eu fosse técnico, antes de aceitar, pensaria 100 vezes.”
No início deste mês, o presidente do clube também afirmou que estaria disposto a “emprestar” Conte à seleção italiana. Ele disse na exibição do documentário do Napoli “AG4IN” em Los Angeles: “Conte para a seleção? Sim, acho que eu o emprestaria se ele me pedisse.”
- AFP
E agora?
Por enquanto, Conte continua totalmente focado na temporada do Napoli, enquanto o clube mantém sua luta pelo topo da Série A. O Napoli ocupa atualmente a segunda posição na tabela, com 66 pontos em 32 partidas, nove pontos atrás do líder, o Inter de Milão. Com seis partidas pela frente, os atuais campeões buscarão vencer todos os jogos restantes para se aproximar o máximo possível do Inter. O próximo adversário será a Lácio, no sábado.