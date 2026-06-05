O presidente do Manchester City promete revelar “tudo” sobre as 115 acusações, enquanto a espera de três anos pela batalha judicial contra a Premier League continua

O caso continua a pairar sobre um dos períodos de maior sucesso da história do City. Embora as possíveis consequências possam ser graves, a direção do clube continua confiante em sua posição e tem reiterado sua inocência. Al-Mubarak enfatizou que os proprietários continuam totalmente comprometidos com o projeto de longo prazo.

"Não há intenção de vender", disse ele. "Há apenas a intenção de continuar a fazer isso crescer, porque a visão aqui é de que isso só vai crescer e este é um belo negócio para se ter.

“É futebol e é entretenimento. E no mundo em que vivemos hoje, enquanto o mundo muda e a atenção das pessoas se volta para outras coisas, o esporte permanece. E o futebol, dentro dos esportes, é o ápice. E o Manchester City e este Grupo, dentro do mundo do futebol, são o ápice. E esse tipo de joia, você não vende.”