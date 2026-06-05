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O presidente do Manchester City promete revelar “tudo” sobre as 115 acusações, enquanto a espera de três anos pela batalha judicial contra a Premier League continua
O presidente aguarda o desfecho do processo judicial
O Manchester City ainda aguarda o desfecho de sua batalha judicial com a Premier League, após ter sido acusado de 115 supostas violações das regras financeiras em fevereiro de 2023. Uma audiência independente sobre o caso foi concluída em dezembro de 2024, mas ainda não foi anunciado nenhum veredicto.
A incerteza contínua deixou uma das maiores histórias do futebol inglês sem solução. As acusações continuam sendo um dos principais assuntos em pauta, apesar do sucesso contínuo do City. Caso o clube seja considerado culpado, poderá enfrentar sanções significativas. No entanto, o City tem negado consistentemente qualquer irregularidade e continua contestando as acusações.
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Al-Mubarak promete abordar o caso após o veredicto
Em entrevista de fim de temporada, Al-Mubarak explicou por que tem se mantido cauteloso ao falar sobre o caso enquanto o processo judicial está em andamento.
“Deixem-me ser tão coerente como sempre fui — até termos uma decisão, não posso dizer muito”, disse Al-Mubarak aos repórteres. “Assim que tivermos uma decisão, acreditem, direi tudo o que queria dizer nos últimos três anos.”
O City mantém-se firme em meio à incerteza
O caso continua a pairar sobre um dos períodos de maior sucesso da história do City. Embora as possíveis consequências possam ser graves, a direção do clube continua confiante em sua posição e tem reiterado sua inocência. Al-Mubarak enfatizou que os proprietários continuam totalmente comprometidos com o projeto de longo prazo.
"Não há intenção de vender", disse ele. "Há apenas a intenção de continuar a fazer isso crescer, porque a visão aqui é de que isso só vai crescer e este é um belo negócio para se ter.
“É futebol e é entretenimento. E no mundo em que vivemos hoje, enquanto o mundo muda e a atenção das pessoas se volta para outras coisas, o esporte permanece. E o futebol, dentro dos esportes, é o ápice. E o Manchester City e este Grupo, dentro do mundo do futebol, são o ápice. E esse tipo de joia, você não vende.”
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À espera da decisão final
A atenção agora está voltada inteiramente para o desfecho do caso. Até que seja proferida uma sentença, é improvável que o City faça comentários públicos extensos sobre o processo. Assim que a decisão for anunciada, Al-Mubarak deixou claro que pretende abordar o assunto em detalhes. A decisão será significativa não apenas para os Cityzens, mas também para toda a Premier League, dada a magnitude e a repercussão das acusações.