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Donny Afroni

Traduzido por

O presidente do Corinthians confirmou a renovação de contrato de Memphis Depay, já que o ex-atacante do Manchester United concordou com uma redução salarial

M. Depay
Corinthians
Brasileirão

A longa novela sobre o futuro de Memphis Depay no Brasil finalmente chegou ao fim, com o Corinthians confirmando oficialmente uma renovação de contrato do internacional holandês. Apesar das preocupações financeiras iniciais que ameaçaram encerrar sua passagem pelo clube, o ex-atacante de Manchester United e Barcelona comprometeu seu futuro com o Timão.

  • Stabile confirma o avanço no Parque São Jorge

    Em uma reviravolta dramática que cativou o cenário do futebol brasileiro, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, confirmou oficialmente a renovação de contrato de Memphis Depay. O anúncio foi feito no fim da noite de segunda-feira, encerrando semanas de especulação sobre a permanência de longo prazo do atacante na América do Sul. O novo acordo deve manter o jogador de 32 anos no clube até o verão de 2028, representando um reforço significativo para o elenco em meio a um calendário doméstico e continental exigente.

    A expectativa é que Memphis se apresente ao CT Joaquim Grava na manhã de terça-feira, onde se reunirá com os companheiros de equipe sob o comando do técnico Fernando Diniz enquanto se preparam para os próximos compromissos. Stabile confirmou que as etapas administrativas finais estão sendo concluídas para formalizar o acordo imediatamente. Stabile disse aos repórteres: "A documentação está sendo enviada. Assim que for enviada ao sistema, eu vou assinar."

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  • Santos v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Concessões financeiras abriram caminho para o acordo

    O caminho até essa renovação esteve longe de ser simples, já que o clube inicialmente teve dificuldades para equilibrar as exigências financeiras do contrato do jogador com as limitações internas de orçamento. No entanto, o avanço aconteceu quando Depay concordou com uma redução substancial em seus ganhos para garantir sua permanência no São Paulo. Stabile reconheceu a disposição do jogador em ceder, o que foi um fator crucial para a capacidade do clube de avançar com a renovação apesar das hesitações anteriores.

    Ao detalhar os aspectos financeiros das negociações, Stabile destacou a queda significativa no valor total do contrato. "Ele reduziu significativamente, eu não queria falar sobre números, mas ele reduziu o contrato consideravelmente. Pelo que senti e pelo trabalho que fizemos, tanto jurídica, administrativa quanto financeiramente, é possível para nós pagar esse contrato", explicou.

  • Apoio do CORI e responsabilidade compartilhada

    A decisão de renovar o contrato não foi tomada pelo presidente de forma isolada. Em um esforço para garantir transparência e responsabilidade compartilhada, Stabile buscou a aprovação formal do Conselho de Orientação (CORI). O conselho se reuniu no Parque São Jorge na tarde de segunda-feira para avaliar os termos do novo acordo e, por fim, deu seu aval à renovação.

    Inicialmente, o clube havia divulgado um comunicado oficial afirmando que não assinaria um novo contrato devido aos riscos financeiros. No entanto, a combinação da intensa pressão da torcida do Corinthians e da disposição de Depay para renegociar levou a uma reversão completa dessa posição. Ao envolver o Cori, Stabile conseguiu distribuir a responsabilidade institucional pelo enorme investimento necessário para manter um jogador do porte de Depay.

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  • Corinthians v Platense - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Impacto imediato e próximo desafio na Libertadores

    Com seu futuro agora assegurado, a atenção se volta para quão rapidamente Memphis pode voltar à ação competitiva. O timing da renovação é particularmente crucial, já que o Corinthians se prepara para as fases eliminatórias da Conmebol Libertadores. O clube espera que, ao ter o atacante de volta aos treinamentos imediatamente, ele esteja disponível para ser relacionado para o próximo confronto contra o Rosario Central. A reação da torcida à notícia tem sido extremamente positiva, já que Depay rapidamente se tornou um ponto focal da identidade ofensiva da equipe desde que chegou ao Brasil.

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