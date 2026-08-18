Em uma reviravolta dramática que cativou o cenário do futebol brasileiro, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, confirmou oficialmente a renovação de contrato de Memphis Depay. O anúncio foi feito no fim da noite de segunda-feira, encerrando semanas de especulação sobre a permanência de longo prazo do atacante na América do Sul. O novo acordo deve manter o jogador de 32 anos no clube até o verão de 2028, representando um reforço significativo para o elenco em meio a um calendário doméstico e continental exigente.

A expectativa é que Memphis se apresente ao CT Joaquim Grava na manhã de terça-feira, onde se reunirá com os companheiros de equipe sob o comando do técnico Fernando Diniz enquanto se preparam para os próximos compromissos. Stabile confirmou que as etapas administrativas finais estão sendo concluídas para formalizar o acordo imediatamente. Stabile disse aos repórteres: "A documentação está sendo enviada. Assim que for enviada ao sistema, eu vou assinar."