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O presidente do Barcelona, Joan Laporta, elogia Lionel Messi pela campanha “extraordinária” na Copa do Mundo de 2026 com a Argentina e dá sua opinião sobre as atuações de Lamine Yamal e Anthony Gordon
Messi lidera mais uma vez a campanha da Argentina
A incrível longevidade de Messi tem sido o destaque da Copa do Mundo de 2026, com o jogador de 39 anos liderando a artilharia e levando a Argentina rumo a mais um possível título. Apesar da idade, o astro do Inter Miami marcou oito gols em apenas seis partidas, provando que sua condição física continua de alto nível, mesmo ao se aproximar dos capítulos finais de sua carreira. O experiente atacante também se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 21 gols.
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Laporta, impressionado com a magia de Messi
Laporta não conseguiu esconder sua admiração pelo impacto de Messi na seleção argentina durante o torneio na América do Norte. O lendário camisa 10 foi, mais uma vez, o catalisador da Albiceleste, conduzindo-a pelas fases eliminatórias com a precisão cirúrgica que marcou sua era no Barcelona.
Em entrevista à imprensa em Dallas, Laporta foi efusivo em seus elogios ao ícone blaugrana. “A Copa do Mundo de Messi está sendo extraordinária. Oito gols, alguns deles de grande qualidade, e seu talento sempre brilha. A Argentina joga para o Messi e é uma equipe coesa; eles têm sorte de ter o Leo, que sempre resolve o jogo”, disse o presidente do Barça.
Yamal e o atual elenco do Barça
Laporta também reservou um momento para elogiar o atual grupo de estrelas do Barcelona que vem se destacando no cenário internacional, incluindo o craque da seleção espanhola, Yamal. Laporta destacou que o sucesso dos jogadores do seu clube é motivo de imenso orgulho para a instituição catalã, que já está de olho na nova temporada.
Ao comentar o desempenho de suas jovens estrelas, Laporta afirmou: “Dou todo o meu apoio a todos os jogadores do Barça que estão disputando a Copa do Mundo. Sei que o sucesso deles é o nosso sucesso, e acho que Lamine está fazendo uma ótima Copa do Mundo. Ele foi eleito o melhor jogador em algumas partidas. Os outros também estão indo muito bem. Pedri, [Dani] Olmo, [Pau] Cubarsi… todos têm jogado muito bem.”
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Gordon está causando furor
Laporta também elogiou o desempenho de Gordon, que concluiu sua transferência do Newcastle para o Barcelona no início deste verão. O jogador da seleção inglesa chamou a atenção do presidente com suas contribuições criativas pela Inglaterra durante a campanha do time até as semifinais da Copa do Mundo.
Ao comentar sobre as atuações do ponta inglês, Laporta acrescentou: “Vejo que ele está se destacando. Outro dia, contra a Noruega, ele deu o passe para um dos gols de Bellingham, mas o passe de Gordon foi muito bom.”
A Inglaterra enfrentará a Argentina, atual campeã, nas semifinais, enquanto Yamal e a Espanha devem enfrentar a França.
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