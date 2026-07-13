Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, elogia Lionel Messi pela campanha “extraordinária” na Copa do Mundo de 2026 com a Argentina e dá sua opinião sobre as atuações de Lamine Yamal e Anthony Gordon

L. Messi
Argentina
Copa do Mundo
Barcelona
L. Yamal
Inglaterra
Espanha
A. Gordon
La Liga

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, expressou sua imensa admiração pelo brilhantismo contínuo de Lionel Messi, descrevendo a campanha do atacante na Copa do Mundo de 2026 como “extraordinária”. Falando de Dallas antes das semifinais do torneio, Laporta também aproveitou a oportunidade para avaliar as atuações de Lamine Yamal e Anthony Gordon.

  • Messi lidera mais uma vez a campanha da Argentina

    A incrível longevidade de Messi tem sido o destaque da Copa do Mundo de 2026, com o jogador de 39 anos liderando a artilharia e levando a Argentina rumo a mais um possível título. Apesar da idade, o astro do Inter Miami marcou oito gols em apenas seis partidas, provando que sua condição física continua de alto nível, mesmo ao se aproximar dos capítulos finais de sua carreira. O experiente atacante também se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 21 gols.

    • Publicidade
  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Laporta, impressionado com a magia de Messi

    Laporta não conseguiu esconder sua admiração pelo impacto de Messi na seleção argentina durante o torneio na América do Norte. O lendário camisa 10 foi, mais uma vez, o catalisador da Albiceleste, conduzindo-a pelas fases eliminatórias com a precisão cirúrgica que marcou sua era no Barcelona.

    Em entrevista à imprensa em Dallas, Laporta foi efusivo em seus elogios ao ícone blaugrana. “A Copa do Mundo de Messi está sendo extraordinária. Oito gols, alguns deles de grande qualidade, e seu talento sempre brilha. A Argentina joga para o Messi e é uma equipe coesa; eles têm sorte de ter o Leo, que sempre resolve o jogo”, disse o presidente do Barça.

  • Yamal e o atual elenco do Barça

    Laporta também reservou um momento para elogiar o atual grupo de estrelas do Barcelona que vem se destacando no cenário internacional, incluindo o craque da seleção espanhola, Yamal. Laporta destacou que o sucesso dos jogadores do seu clube é motivo de imenso orgulho para a instituição catalã, que já está de olho na nova temporada.

    Ao comentar o desempenho de suas jovens estrelas, Laporta afirmou: “Dou todo o meu apoio a todos os jogadores do Barça que estão disputando a Copa do Mundo. Sei que o sucesso deles é o nosso sucesso, e acho que Lamine está fazendo uma ótima Copa do Mundo. Ele foi eleito o melhor jogador em algumas partidas. Os outros também estão indo muito bem. Pedri, [Dani] Olmo, [Pau] Cubarsi… todos têm jogado muito bem.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • gordon(C)Getty Images

    Gordon está causando furor

    Laporta também elogiou o desempenho de Gordon, que concluiu sua transferência do Newcastle para o Barcelona no início deste verão. O jogador da seleção inglesa chamou a atenção do presidente com suas contribuições criativas pela Inglaterra durante a campanha do time até as semifinais da Copa do Mundo.

    Ao comentar sobre as atuações do ponta inglês, Laporta acrescentou: “Vejo que ele está se destacando. Outro dia, contra a Noruega, ele deu o passe para um dos gols de Bellingham, mas o passe de Gordon foi muito bom.”

    A Inglaterra enfrentará a Argentina, atual campeã, nas semifinais, enquanto Yamal e a Espanha devem enfrentar a França.