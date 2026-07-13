O presidente do Barcelona, Joan Laporta, elogia Lionel Messi pela campanha “extraordinária” na Copa do Mundo de 2026 com a Argentina e dá sua opinião sobre as atuações de Lamine Yamal e Anthony Gordon

Laporta não conseguiu esconder sua admiração pelo impacto de Messi na seleção argentina durante o torneio na América do Norte. O lendário camisa 10 foi, mais uma vez, o catalisador da Albiceleste, conduzindo-a pelas fases eliminatórias com a precisão cirúrgica que marcou sua era no Barcelona.

Em entrevista à imprensa em Dallas, Laporta foi efusivo em seus elogios ao ícone blaugrana. “A Copa do Mundo de Messi está sendo extraordinária. Oito gols, alguns deles de grande qualidade, e seu talento sempre brilha. A Argentina joga para o Messi e é uma equipe coesa; eles têm sorte de ter o Leo, que sempre resolve o jogo”, disse o presidente do Barça.