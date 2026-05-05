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O presidente do Atlético de Madrid promete vingança contra o horário do almoço antecipado do Arsenal, enquanto os jogadores de Diego Simeone buscam uma vaga na final da Liga dos Campeões
Um choque de culturas antes da partida
A diferença cultural entre a Espanha e a Inglaterra ficou evidente à mesa de jantar. Ao falar com a imprensa nas proximidades do Emirates Stadium, antes da reunião formal com a diretoria do Arsenal, Cerezo expressou sua surpresa com o horário marcado para a refeição pré-jogo. O presidente revelou que o almoço estava marcado para as 11h30, horário local, um contraste gritante com os hábitos de almoçar no final da tarde, comuns em Madri. Encontrando humor na situação, ele brincou sobre uma possível retaliação: “Quando eles vierem a Madri, vamos almoçar às três da tarde.”
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Confiança no elenco de Simeone
Além das brincadeiras culinárias, o foco continua firmemente voltado para a tarefa esportiva desta terça-feira. A equipe de Diego Simeone chegou a Londres com a eliminatória empatada em 1 a 1, após uma partida de ida tensa. Cerezo continua convicto de que o time da La Liga tem o que é preciso. “A pressão sempre existe, mas é preciso manter a calma e a tranquilidade. É uma partida difícil. Em noventa minutos, um dos dois vai para a final e vai ser complicado, mas estamos acostumados a esse tipo de partida e com certeza vai dar tudo certo. Nesses jogos a gente sempre sofre, mas temos total confiança na equipe e estou convencido de que hoje vamos vencer. Em Londres já foi feito e agora temos que repetir a história com times diferentes; o próximo é o Bayern e assim repetimos outras épocas”, acrescentou.
A forma física de Julian Álvarez e seus sonhos europeus
Um dos principais assuntos em pauta foi a condição física do craque Julian Álvarez, que vinha enfrentando uma contusão no tornozelo. No entanto, Cerezo deu notícias positivas, confirmando que viu o jogador em boa forma durante a viagem a Londres realizada nesta segunda-feira.
Com o atacante escalado no time titular, o Atlético de Madrid conta com uma de suas armas mais perigosas. Enfatizando a magnitude do momento, ele concluiu: “É uma oportunidade histórica, porque chegar à final é fazer história. Chegamos com muita esperança. Os jogadores estão muito animados e todos querem estar na final.”
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De olho na grande final
Se o Real Madrid conseguir derrotar o Arsenal na capital inglesa, avançará para enfrentar adversários de peso na fase decisiva da competição. Uma vitória levaria a um confronto emocionante contra o vencedor da disputa entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, que conta com uma vantagem de 5 a 4 após a partida de ida na França.