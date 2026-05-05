O presidente do Atlético de Madrid promete vingança contra o horário do almoço antecipado do Arsenal, enquanto os jogadores de Diego Simeone buscam uma vaga na final da Liga dos Campeões

Um dos principais assuntos em pauta foi a condição física do craque Julian Álvarez, que vinha enfrentando uma contusão no tornozelo. No entanto, Cerezo deu notícias positivas, confirmando que viu o jogador em boa forma durante a viagem a Londres realizada nesta segunda-feira.

Com o atacante escalado no time titular, o Atlético de Madrid conta com uma de suas armas mais perigosas. Enfatizando a magnitude do momento, ele concluiu: “É uma oportunidade histórica, porque chegar à final é fazer história. Chegamos com muita esperança. Os jogadores estão muito animados e todos querem estar na final.”