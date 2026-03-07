O presidente do Atlético de Madrid confirma que a transferência de Antoine Griezmann para o Orlando City está cancelada e sugere que o craque permanecerá no clube por mais dois anos

O jogador de 34 anos estava fortemente ligado a uma saída neste mês, com alguns relatos sugerindo que a partida desta semana contra o Real Sociedad poderia ter sido sua última com a camisa do Colchoneros. No entanto, antes do confronto da La Liga no sábado, Alemany foi firme em sua posição de que o maior artilheiro de todos os tempos do clube não irá a lugar nenhum.

“Já disse que ele tem esta temporada e mais dois anos conosco. Não vejo nenhuma novidade importante. Antoine está em um momento extraordinário de forma, está fazendo ótimos jogos. Eles vão aplaudi-lo como sempre. Continuo com a mesma opinião, ele tem contrato, vai ficar conosco. O círculo se fechou e voltamos ao ponto de partida. Ele está tendo um desempenho espetacular e isso é o mais importante. Ele vai ficar conosco, vai continuar conosco e nada mais”, declarou Alemany.

