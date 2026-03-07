Getty Images Sport
O presidente do Atlético de Madrid confirma que a transferência de Antoine Griezmann para o Orlando City está cancelada e sugere que o craque permanecerá no clube por mais dois anos
Griezmann permanece no Atlético de Madrid
O jogador de 34 anos estava fortemente ligado a uma saída neste mês, com alguns relatos sugerindo que a partida desta semana contra o Real Sociedad poderia ter sido sua última com a camisa do Colchoneros. No entanto, antes do confronto da La Liga no sábado, Alemany foi firme em sua posição de que o maior artilheiro de todos os tempos do clube não irá a lugar nenhum.
“Já disse que ele tem esta temporada e mais dois anos conosco. Não vejo nenhuma novidade importante. Antoine está em um momento extraordinário de forma, está fazendo ótimos jogos. Eles vão aplaudi-lo como sempre. Continuo com a mesma opinião, ele tem contrato, vai ficar conosco. O círculo se fechou e voltamos ao ponto de partida. Ele está tendo um desempenho espetacular e isso é o mais importante. Ele vai ficar conosco, vai continuar conosco e nada mais”, declarou Alemany.
Em busca de troféus na capital
A decisão de permanecer no clube teria sido motivada pelo desejo ardente de Griezmann de acabar com a secade títulos com os Rojiblancos. Embora tenha alcançado o status de lenda na capital espanhola, o vencedor da Copa do Mundo perdeu o título da liga de 2021 durante sua passagem pelo Barcelona. Agora, com o Atleti classificado para a final da Copa del Rey, o francês está ansioso para conquistar mais um título importante sob o comando de Diego Simeone.
Alemany descartou a ideia de que uma transferência para a América do Norte fosse iminente, classificando os rumores sobre o Orlando City como mera especulação. Ele enfatizou que o atacante está “focado no que está por vir”, já que o clube atravessa um período decisivo em várias frentes, incluindo uma importante partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Tottenham e a já mencionada final da copa nacional.
Simeone apoia seu braço direito
A incerteza em torno de Griezmann chegou a afetar o técnico Diego Simeone, que anteriormente havia falado com resignação sobre o futuro de seu craque. Após a vitória na semifinal contra o Barcelona, o técnico argentino foi sincero sobre a situação, afirmando: “Espero que ele jogue na final; ele merece mais do que ninguém. Sua qualidade e talento permanecerão com ele por toda a vida. Eu o amo muito e sempre quero o melhor para ele, mas espero que ele possa jogar na final.”
Com Griezmann permanecendo no time, o Atleti pode continuar contando com seu principal motor criativo sem o medo imediato de ter que reinventar sua estrutura de ataque no meio da temporada.
Gerenciando a carga de trabalho
Com o final da temporada se aproximando, Alemany também falou sobre a política de rodízio do elenco, que tem sido necessária devido ao envolvimento da equipe em três competições. Ao discutir a agenda lotada, ele observou: “Temos a sorte de poder fazer rodízio, o que significa que estamos em todas as competições. É um problema e um motivo para se falar sobre rodízios, mas é fantástico que tenhamos que fazer isso”.
Em relação às diferenças nos períodos de descanso em comparação com seus rivais, o diretor permaneceu pragmático sobre os desafios à frente. “Essa questão dos dias às vezes não tem uma relação direta com o desempenho da equipe. Sabemos que na terça-feira há um jogo fundamental na temporada, mas o de hoje também é fundamental. Lá estamos nós com as placas tentando salvar a todos. Para isso, temos um elenco grande”, concluiu Alemany.
