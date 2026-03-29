O presidente da CAF sobre a Copa Africana de Nações no Marrocos: “Minha mensagem ao Senegal? Somos todos africanos, o futebol deve unir. Respeitaremos a decisão do TAS”

O caso da Copa Africana de Nações, atribuída pela CAF ao Marrocos por decisão administrativa, continua a gerar polêmica.

À margem da reunião do Comitê Executivo realizada hoje, o presidente da Confederação Africana de Futebol, Patrice Motsepe, falou sobre o que aconteceu nas últimas semanas, especialmente após o recurso ao TAS interposto pelo Senegal.

Segue-se o que ele disse: “Precisamos virar a página. Precisamos continuar trabalhando para desenvolver o futebol. Precisamos apoiar todas as nações que disputarão a Copa do Mundo. Minha mensagem aos senegaleses é: estamos com vocês, apoiamos vocês. Somos todos africanos. Enviei a mesma mensagem aos marroquinos. Muitos senegaleses vivem no Marrocos. Não usaremos o futebol para dividir as pessoas; ele deve servir para unir.”