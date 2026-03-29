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Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

O presidente da CAF sobre a Copa Africana de Nações no Marrocos: “Minha mensagem ao Senegal? Somos todos africanos, o futebol deve unir. Respeitaremos a decisão do TAS”

Senegal x Marrocos
Senegal
Marrocos
Africa Cup of Nations

As palavras do presidente da Federação Africana de Futebol.

O caso da Copa Africana de Nações, atribuída pela CAF ao Marrocos por decisão administrativa, continua a gerar polêmica.

À margem da reunião do Comitê Executivo realizada hoje, o presidente da Confederação Africana de Futebol, Patrice Motsepe, falou sobre o que aconteceu nas últimas semanas, especialmente após o recurso ao TAS interposto pelo Senegal.

Segue-se o que ele disse: “Precisamos virar a página. Precisamos continuar trabalhando para desenvolver o futebol. Precisamos apoiar todas as nações que disputarão a Copa do Mundo. Minha mensagem aos senegaleses é: estamos com vocês, apoiamos vocês. Somos todos africanos. Enviei a mesma mensagem aos marroquinos. Muitos senegaleses vivem no Marrocos. Não usaremos o futebol para dividir as pessoas; ele deve servir para unir.”

  • A DECISÃO DO TAS SERÁ RESPEITADA

    Em seguida, Motsepe acrescentou que viajará ao Senegal nas próximas semanas, ressaltando que não haverá comentários sobre a decisão que será tomada pelo TAS, após o recurso apresentado pelos senegaleses contra a decisão da CAF de retirar-lhes a Copa Africana de Nações conquistada em campo: “Seja qual for a decisão do TAS, nós a respeitaremos”.

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  • O QUE ACONTECEU

    Vamos voltar um pouco no tempo e recapitular o que aconteceu até agora.

    A Confederação Africana atribuiu a vitória por desistência (e, consequentemente, o troféu) na final da Copa Africana ao Marrocos, após o Senegal ter abandonado o campo após o pênalti marcado a favor da seleção marroquina. A CAF se pronunciou por meio de um comunicado no qual explicava quais regras haviam sido infringidas e o motivo pelo qual considerava necessário aplicar tais decisões.

    Posteriormente, a federação senegalesa decidiu recorrer ao TAS para reverter essa decisão e fazer valer a conquista da Copa em campo.

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