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Uli HoeneßGetty
Tim Ursinus

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O presidente da Bundesliga rebate Uli Hoeneß: "Se um Michael Olise quiser ir para o Real Madrid, haverá maneiras de isso acontecer"

O diretor esportivo do Eintracht Frankfurt, Markus Krösche, reagiu às críticas do presidente honorário do FCB, Uli Hoeneß.

No programa da ZDF “Aktuelles Sportstudio”, Krösche comentou o conselho dado pelo presidente do FC Bayern de Munique sobre transferências, de que o clube de Hesse não deveria estar sempre vendendo seus melhores jogadores.

  • "Acredito que o FC Bayern também perderá jogadores no futuro", disse Krösche, referindo-se a rumores vagos na imprensa internacional: "Se um Michael Olise quiser ir para o Real Madrid, haverá possibilidades para isso."

    Nas últimas semanas e meses, surgiram repetidamente notícias de que o Real ou os principais clubes da Premier League estariam de olho no jogador de talento excepcional. “O mercado mudou. Outros países e clubes têm outras possibilidades. Manter a competitividade da Bundesliga no contexto internacional – esse é o nosso tema central”, explicou Krösche.

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  • Markus KröscheGetty Images

    O Eintracht Frankfurt pode ficar de fora das competições europeias — Uli Hoeneß faz críticas

    Nos últimos anos, o Eintracht tornou-se o clube mais lucrativo da Bundesliga no que diz respeito à venda de jogadores. Em 2023, Randal Kolo Muani foi transferido para o Paris Saint-Germain por 95 milhões de euros; em janeiro de 2025, Omar Marmoush foi para o Manchester City por 75 milhões de euros; e, no verão, Hugo Ekitike foi para o Liverpool por 95 milhões de euros. No entanto, o Frankfurt está aquém das suas próprias expectativas na temporada atual.

     Atualmente, ocupa apenas a sétima posição na Bundesliga, o que significaria ficar de fora das competições internacionais — a menos que o oitavo colocado, o SC Freiburg, consiga se impor na Copa da Alemanha, primeiro nas semifinais contra o VfB Stuttgart e, na final, contra o Bayern de Munique ou o Bayer Leverkusen. 

    Hoeneß declarou a esse respeito em um evento da Frankfurt School of Finance & Management: “Pessoalmente, não sou muito a favor da venda de bons jogadores. Sempre digo no FC Bayern: somos um clube comprador e não um clube vendedor.” Dirigindo-se ao porta-voz da diretoria do Frankfurt, Axel Hellmann, ele acrescentou: “Axel Hellmann também vai entender que, a longo prazo, cada venda representa uma perda de substância. É bom receber 50, 60 milhões de vez em quando, mas qual é a consequência?”

  • Sob a gestão de Hoeneß, o Bayern nunca recebeu mais de 45 milhões de euros por um jogador

    Sob a liderança de Hoeneß, o Bayern nunca mais arrecadou mais de 45 milhões de euros por um jogador. Por essa quantia, o clube contratou três jogadores: Robert Lewandowski (FC Barcelona, 2022), Lucas Hernandez (PSG, 2023) e Matthijs de Ligt (Manchester United, 2024). A contratação mais cara foi a de Harry Kane, pelo qual foram pagos cerca de 100 milhões de euros ao Tottenham Hotspur. “Hoje eu o compraria por 150 milhões”, disse o técnico de 74 anos. “Porque ele é um sonho para o Bayern de Munique. Um ícone mundial. Um bom caráter, um exemplo para nossos jovens, nossos jogadores de 18 anos. Ele os abraça. Ele lhes diz como devem chutar a bola.”

    Um potencial comprador provavelmente teria que desembolsar uma quantia semelhante por Olise. Após sua transferência de 53 milhões de euros do Crystal Palace para Munique, o francês ainda tem contrato até 2029. Não há cláusula de rescisão. 

  • As saídas recordes do Eintracht Frankfurt

    JogadorValor da transferênciaAnoNovo clube
    Randal Kolo Muani95 milhões de euros2023Paris Saint-Germain
    Hugo Ekitike95 milhões de euros2025FC Liverpool
    Omar Marmoush75 milhões de euros2025Manchester City
    Luka Jovic63 milhões de euros2019Real Madrid
    Sebastien Haller50 milhões de euros2019West Ham United