O presidente da Bundesliga rebate Uli Hoeneß: "Se um Michael Olise quiser ir para o Real Madrid, haverá maneiras de isso acontecer"

Nos últimos anos, o Eintracht tornou-se o clube mais lucrativo da Bundesliga no que diz respeito à venda de jogadores. Em 2023, Randal Kolo Muani foi transferido para o Paris Saint-Germain por 95 milhões de euros; em janeiro de 2025, Omar Marmoush foi para o Manchester City por 75 milhões de euros; e, no verão, Hugo Ekitike foi para o Liverpool por 95 milhões de euros. No entanto, o Frankfurt está aquém das suas próprias expectativas na temporada atual.

Atualmente, ocupa apenas a sétima posição na Bundesliga, o que significaria ficar de fora das competições internacionais — a menos que o oitavo colocado, o SC Freiburg, consiga se impor na Copa da Alemanha, primeiro nas semifinais contra o VfB Stuttgart e, na final, contra o Bayern de Munique ou o Bayer Leverkusen.

Hoeneß declarou a esse respeito em um evento da Frankfurt School of Finance & Management: “Pessoalmente, não sou muito a favor da venda de bons jogadores. Sempre digo no FC Bayern: somos um clube comprador e não um clube vendedor.” Dirigindo-se ao porta-voz da diretoria do Frankfurt, Axel Hellmann, ele acrescentou: “Axel Hellmann também vai entender que, a longo prazo, cada venda representa uma perda de substância. É bom receber 50, 60 milhões de vez em quando, mas qual é a consequência?”