O presidente da Argentina, Javier Milei, explica o motivo supersticioso por trás de sua recusa em comparecer à final da Copa do Mundo contra a Espanha

O político nutre superstições extremas. Além de insistir em se isolar em sua residência oficial, o chefe de Estado argentino revelou que tem usado exatamente a mesma jaqueta em todas as partidas, com exceção de alguns minutos profundamente lamentáveis contra a Suíça, quando a Albiceleste sofreu o gol de empate, ficando em 1 a 1, antes de finalmente garantir a vitória por 3 a 1 na prorrogação.

Em entrevista à emissora de rádio local El Observador, Milei insistiu: “De jeito nenhum. Vou continuar assistindo a todas as partidas de Olivos. Como faz frio e eu não ligo o aquecimento, uso um casaco com as cores de uma empresa de petróleo. No dia da partida contra a Suíça, senti muito calor. Tirei o casaco e levamos um gol. Coloquei de volta e não tirei mais desde então.”