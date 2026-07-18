AFP
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O presidente da Argentina, Javier Milei, explica o motivo supersticioso por trás de sua recusa em comparecer à final da Copa do Mundo contra a Espanha
Milei recusa o último convite
O presidente argentino Milei, de forma surpreendente, decidiu não comparecer à final da Copa do Mundo de 2026 entre seu país e a Espanha, em Nova York. Enquanto figuras políticas mundiais e dignitários da FIFA se preparam para lotar o estádio, Milei optou por permanecer em Buenos Aires para manter uma rotina única. O líder de 55 anos se recusou a voar para os Estados Unidos para não dar azar à sequência de vitórias da Albiceleste, tendo visto a seleção vencer todas as sete partidas disputadas até então no torneio.
- Getty Images News
Presidente fala sobre a “maldição das roupas”
O político nutre superstições extremas. Além de insistir em se isolar em sua residência oficial, o chefe de Estado argentino revelou que tem usado exatamente a mesma jaqueta em todas as partidas, com exceção de alguns minutos profundamente lamentáveis contra a Suíça, quando a Albiceleste sofreu o gol de empate, ficando em 1 a 1, antes de finalmente garantir a vitória por 3 a 1 na prorrogação.
Em entrevista à emissora de rádio local El Observador, Milei insistiu: “De jeito nenhum. Vou continuar assistindo a todas as partidas de Olivos. Como faz frio e eu não ligo o aquecimento, uso um casaco com as cores de uma empresa de petróleo. No dia da partida contra a Suíça, senti muito calor. Tirei o casaco e levamos um gol. Coloquei de volta e não tirei mais desde então.”
A história política da superstição explicada
A profunda ansiedade de Milei em relação à “mufa” se alinha a uma longa tradição de chefes de Estado argentinos que evitam comparecer a partidas decisivas para não serem rotulados como azarados, ou “mufa”. Essa tradição nacional remonta ao mandato de Carlos Menem, durante a Copa do Mundo de 1990, quando sua visita ao vestiário precedeu a humilhante derrota da Argentina para Camarões na estreia do torneio. Desde aquele momento sombrio, nenhum presidente argentino em exercício ousou pisar em um estádio que sediasse uma partida decisiva da seleção nacional.
- Getty/GOAL
Confronto de destaque coloca em teste as sequências de vitórias
A Argentina chega à grande final contra a Espanha ostentando uma incrível sequência de 14 vitórias consecutivas em todas as competições. No entanto, os atuais campeões mundiais enfrentam um duro desafio contra uma agressiva “La Roja”, que por sua vez está invicta há 17 partidas.
Lionel Messi, que lidera a artilharia do torneio com oito gols ao lado de Kylian Mbappé, precisa furar a teimosa defesa espanhola para defender o título sem o apoio do presidente no estádio.
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