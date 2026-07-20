O presidente da Argentina, Javier Milei, declara feriado nacional apesar da derrota na final da Copa do Mundo de Lionel Messi e companhia

O anúncio oficial rapidamente gerou um acirrado debate público, especialmente porque a seleção comandada por Lionel Scaloni ficou apenas em segundo lugar. O próprio presidente optou por não comparecer pessoalmente ao evento principal devido à sua natureza supersticiosa.

Em postagem no X, Milei declarou: “Dada a preocupação com as comemorações pela conquista alcançada pela Seleção Argentina, informo à população que, dependendo do que os jogadores e a comissão técnica decidirem quanto ao dia da comemoração, ele será declarado feriado nacional.”