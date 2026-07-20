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President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News
Adhe Makayasa

Traduzido por

O presidente da Argentina, Javier Milei, declara feriado nacional apesar da derrota na final da Copa do Mundo de Lionel Messi e companhia

Argentina
L. Messi
Espanha x Argentina
Espanha
Copa do Mundo

O presidente da Argentina confirmou que será concedido um feriado para homenagear a campanha da seleção no torneio na América do Norte. Apesar de ter perdido a final contra a Espanha na prorrogação, Javier Milei anunciou que os jogadores e a comissão técnica poderão escolher a data exata para as próximas comemorações.

  • Milei promove comemoração surpresa

    O governo argentino tomou a medida inesperada de permitir que a seleção escolhesse um feriado nacional para comemorar sua participação no torneio. Apesar de ter sofrido uma derrota por 1 a 0 na prorrogação para a Espanha, devido a um gol de Ferran Torres, o desempenho geral da equipe recebeu muitos elogios. A decisão é incomum, considerando que a Albiceleste não conseguiu revalidar o título mundial após uma atuação sem brilho, sem registrar sequer um chute a gol em Nova York.


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  • Lionel MessiGetty Images

    Presidente confirma decreto sobre a escalação

    O anúncio oficial rapidamente gerou um acirrado debate público, especialmente porque a seleção comandada por Lionel Scaloni ficou apenas em segundo lugar. O próprio presidente optou por não comparecer pessoalmente ao evento principal devido à sua natureza supersticiosa.

    Em postagem no X, Milei declarou: “Dada a preocupação com as comemorações pela conquista alcançada pela Seleção Argentina, informo à população que, dependendo do que os jogadores e a comissão técnica decidirem quanto ao dia da comemoração, ele será declarado feriado nacional.”

  • Fãs confusos questionam o feriado

    A medida causou grande confusão entre os cidadãos locais, que consideraram inadequado comemorar o segundo lugar, com alguns chegando a suspeitar de um erro técnico. Muitos torcedores argumentaram que os jogadores prefeririam voltar a se concentrar em seus respectivos clubes, em vez de participar de um desfile.

    Em defesa dos esforços de Lionel Messi e seus companheiros de equipe, Milei acrescentou em uma postagem separada: “Muito obrigado, jogadores. [Lutamos] até o fim com as chuteiras nos pés. A Argentina está sempre no topo.”

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  • argentina Getty Images

    Futuro de Messi em dúvida

    A comissão técnica precisa agora voltar rapidamente sua atenção para a integração de novos talentos, a fim de substituir o núcleo de veteranos que deve se afastar do futebol internacional. Espera-se que Messi tenha disputado sua sexta e última Copa do Mundo, embora o astro do Inter Miami ainda não tenha confirmado que deixará a seleção argentina aos 39 anos.