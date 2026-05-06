O prefeito de Madri, furioso, afirma que o Atlético “jogou contra a UEFA”, e não contra o Arsenal, em um discurso inflamado sobre corrupção após a derrota na semifinal da Liga dos Campeões

Na sequência da vitória do Arsenal por 2 a 1 no placar agregado, selada por um gol decisivo de Bukayo Saka na noite de terça-feira, Martinez-Almeida lançou um ataque contundente à integridade da competição. O prefeito de Madri sugeriu que o resultado já estava predeterminado muito antes do apito final no Emirates Stadium, insistindo que o Atlético enfrentava uma batalha difícil contra um preconceito institucional, e não apenas contra os jogadores de Mikel Arteta.

Em um discurso sensacionalista na quarta-feira, ele disse: “Olha bem, o que estou dizendo é que, quando vi o sorteio, achei que iríamos enfrentar o Arsenal e me enganei. Tivemos que jogar contra a UEFA. E a UEFA deixou claro que não queria o Atlético de Madrid na final da Liga dos Campeões. É incompreensível que tenham escalado um árbitro alemão quando Espanha e Alemanha estão disputando a quinta vaga na Liga dos Campeões.”