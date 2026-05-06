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O prefeito de Madri, furioso, afirma que o Atlético “jogou contra a UEFA”, e não contra o Arsenal, em um discurso inflamado sobre corrupção após a derrota na semifinal da Liga dos Campeões
Alegações de interferência da UEFA
Na sequência da vitória do Arsenal por 2 a 1 no placar agregado, selada por um gol decisivo de Bukayo Saka na noite de terça-feira, Martinez-Almeida lançou um ataque contundente à integridade da competição. O prefeito de Madri sugeriu que o resultado já estava predeterminado muito antes do apito final no Emirates Stadium, insistindo que o Atlético enfrentava uma batalha difícil contra um preconceito institucional, e não apenas contra os jogadores de Mikel Arteta.
Em um discurso sensacionalista na quarta-feira, ele disse: “Olha bem, o que estou dizendo é que, quando vi o sorteio, achei que iríamos enfrentar o Arsenal e me enganei. Tivemos que jogar contra a UEFA. E a UEFA deixou claro que não queria o Atlético de Madrid na final da Liga dos Campeões. É incompreensível que tenham escalado um árbitro alemão quando Espanha e Alemanha estão disputando a quinta vaga na Liga dos Campeões.”
- AFP
Questões sobre as decisões da arbitragem
A frustração do prefeito parece ter origem na escolha da equipe de arbitragem, especialmente tendo em vista a disputa entre as nações pelo coeficiente para vagas adicionais na Europa. Ele acredita que a nomeação de árbitros alemães para um confronto de tão alto risco foi uma jogada calculada, destinada a prejudicar o clube espanhol e facilitar uma vitória do Arsenal.
“Quem, além da UEFA, pensaria em nomear um árbitro alemão tanto como árbitro principal quanto como árbitro do VAR? E ontem houve jogadas que não se devem ao fato de o árbitro ter sido mais ou menos ruim, mas, na minha opinião, a uma decisão predeterminada com o objetivo de prejudicar o Atlético de Madrid”, continuou Martinez-Almeida, reforçando suas alegações de uma conspiração dentro do órgão regulador.
Polêmica sobre o pênalti e frustração com o VAR
No centro da indignação em Madri estiveram dois incidentes específicos envolvendo Riccardo Calafiori. No primeiro, Giuliano Simeone caiu após uma entrada do zagueiro italiano, mas uma marcação de impedimento por uma diferença mínima impediu que fosse marcado pênalti. O prefeito expressou descrença diante da falta de repetições na transmissão televisiva para esclarecer a decisão, sugerindo que as imagens relevantes foram ocultadas intencionalmente.
“É incompreensível que não haja um único replay do impedimento de Giuliano, quando foi um pênalti claro. Vimos depois nas redes sociais que não foi impedimento e que ele saiu do seu próprio campo. Em uma partida transmitida por tantas câmeras de televisão, por que a equipe de produção não mostrou um replay para determinar se foi impedimento ou não? Porque não foi impedimento, e eles se recusaram a admitir isso”, acrescentou ele, alimentando ainda mais a narrativa de um resultado “manipulado”.
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A estrada para Budapeste
Um segundo pedido de pênalti envolvendo Calafiori e Antoine Griezmann também foi rejeitado, enquanto o tempo de acréscimo concedido no final da partida foi citado como mais uma “prova” de parcialidade. Para Martinez-Almeida, o desempenho dos árbitros foi apenas uma ferramenta utilizada pelos dirigentes para garantir que o time do norte de Londres garantisse sua vaga na final na Hungria.
Ele concluiu sua reclamação afirmando: “Na minha opinião, há intenção. Insisto, o Arsenal poderia ter sido derrotado, mas não conseguimos vencer a Copa da UEFA e era impossível vencê-la. Foi a UEFA, e não o Arsenal, que nos tirou a chance de ir a Budapeste no sorteio. É por isso que acho que nós, torcedores do Atlético, temos orgulho do nosso time, porque ele não competiu contra o Arsenal, mas contra a UEFA. Você pode derrotar o Arsenal em 180 minutos, mas não pode derrotar a UEFA. E a UEFA acionou toda a máquina para impedir que o Atlético de Madrid avançasse na partida de ontem, e o árbitro foi quem executou essa vontade.”