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O preço é alto demais! A Juventus desistiu da disputa para contratar Emilio Martinez, do Aston Villa
A barreira financeira no Allianz Stadium
A decisão, que foi tomada internamente pela cúpula da Juventus há vários dias, já foi comunicada formalmente ao clube da Premier League, encerrando de forma efetiva uma das negociações mais badaladas desta janela de verão. Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, o principal fator por trás do fracasso do acordo é o "custo total da operação", que a Juventus considerou financeiramente inviável diante de suas atuais limitações orçamentárias.
O clube italiano realizou uma análise detalhada dos valores envolvidos, incluindo a taxa de transferência, as altas exigências salariais do jogador e várias despesas associadas. "O Aston Villa foi informado pela Juventus sobre os planos de não seguir mais com o acordo por Dibu Martínez", escreveu Romano em suas redes sociais. "A decisão foi tomada internamente há dias e agora confirmada ao Villa, já que a Juve acredita que os custos do acordo são altos demais."
- AFP
Martinez e a mudança dos sonhos fracassada
A notícia representa um golpe significativo para Martinez, que, segundo relatos, havia identificado a Juventus como seu destino ideal. Dizia-se que o jogador de 33 anos estava pronto para comprar briga com o Villa para garantir uma transferência dos sonhos para a Itália. Mais cedo na janela, a Juventus chegou a apresentar uma oferta contratual inicial ao internacional argentino, indicando um alto nível de interesse mútuo.
Para Martinez, a ida para Turim representava uma oportunidade de se testar na Serie A e assegurar uma vaga como titular em um dos clubes mais históricos da Europa. A Juventus via há muito tempo o ex-jogador do Arsenal como o encaixe perfeito para seu elenco, valorizando sua imensa experiência e a mentalidade vencedora que ele demonstrou durante a campanha vitoriosa da Argentina na Copa do Mundo de 2022, no Qatar.
A tensão continua em Villa Park
Apesar do colapso do acordo com a Juventus, a situação no Villa segue complexa. Martinez está atualmente sob contrato no West Midlands até o verão de 2029, vínculo que assinou após sua mudança do Arsenal em 2020. Embora o Villa tenha sustentado publicamente que seu goleiro estrela não está à venda, houve sinais claros de atrito nos bastidores. A hierarquia do clube teria fixado uma avaliação de € 12 milhões para o jogador, valor que gerou debate, dado seu status como um dos principais destaques da Premier League.
O histórico de tensão entre o jogador e a diretoria do clube é bem documentado, com temporadas anteriores marcadas por desentendimentos públicos sobre seu futuro. Esse padrão de atrito atingiu o ápice quando o goleiro supostamente forçou uma saída anteriormente, o que levou à exclusão temporária da equipe titular. Ele acabou reintegrado e ajudou o time de Unai Emery a garantir vaga na Champions League.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para a estrela argentina?
Com seu retorno ao futebol de clubes, a questão de onde passará a temporada 2026-27 voltará a se tornar o centro das discussões em West Midlands. Se nenhum outro interessado aparecer com uma proposta que satisfaça tanto a avaliação do Villa quanto as ambições pessoais do jogador, Martinez pode acabar permanecendo em um clube que ele já manifestou o desejo de deixar.
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