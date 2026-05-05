O Porto exerce a opção de compra do zagueiro do Arsenal, Jakub Kiwior, em uma transferência definitiva no valor de 19 milhões de libras

De acordo com um comunicado oficial divulgado pelo clube na segunda-feira, o Porto exerceu a cláusula de compra de Kiwior. O jogador de 26 anos havia chegado inicialmente por empréstimo por uma taxa de 1,7 milhão de libras, mas o clube português agora o contratou em caráter definitivo. O Porto confirmou: “O FC Porto exerceu a opção de compra incluída no contrato de empréstimo assinado com o Arsenal FC e passará a deter definitivamente os direitos de inscrição desportiva e 100% dos direitos econômicos de Jakub Kiwior por um valor fixo de 17 milhões de euros (14,5 milhões de libras), acrescido de uma componente variável que poderá atingir 5 milhões de euros (4,3 milhões de libras), sujeita ao cumprimento de determinados objetivos.”