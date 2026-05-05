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O Porto exerce a opção de compra do zagueiro do Arsenal, Jakub Kiwior, em uma transferência definitiva no valor de 19 milhões de libras
Transferência definitiva oficialmente confirmada
De acordo com um comunicado oficial divulgado pelo clube na segunda-feira, o Porto exerceu a cláusula de compra de Kiwior. O jogador de 26 anos havia chegado inicialmente por empréstimo por uma taxa de 1,7 milhão de libras, mas o clube português agora o contratou em caráter definitivo. O Porto confirmou: “O FC Porto exerceu a opção de compra incluída no contrato de empréstimo assinado com o Arsenal FC e passará a deter definitivamente os direitos de inscrição desportiva e 100% dos direitos econômicos de Jakub Kiwior por um valor fixo de 17 milhões de euros (14,5 milhões de libras), acrescido de uma componente variável que poderá atingir 5 milhões de euros (4,3 milhões de libras), sujeita ao cumprimento de determinados objetivos.”
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Estrutura do acordo e permanência no Arsenal
O valor total do negócio pode chegar a 19 milhões de libras se todos os bônus por desempenho forem atingidos. O Arsenal garantiu que manterá uma participação financeira sobre Kiwior, que disputou 68 partidas pelo clube londrino após ser contratado do Spezia Calcio por 16,7 milhões de libras em janeiro de 2023. O comunicado oficial destacou: “O Arsenal FC reteve um valor fixo de 2 milhões de euros sobre qualquer futura transferência do jogador.”
Kiwior assina contrato de quatro anos
Kiwior se consolidou como peça fundamental da defesa nesta temporada, somando 38 partidas e 3.022 minutos em campo em todas as competições. Ele contribuiu com duas assistências e desempenhou um papel decisivo na conquista do título da Liga Portugal. Para proteger seu investimento, o Porto garantiu a permanência do jogador com um contrato milionário. O clube anunciou que assinou com o zagueiro da seleção polonesa um “contrato válido até junho de 2030, com cláusula de rescisão fixada em € 70 milhões (£ 60 milhões)”.
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O Porto quer dar continuidade ao sucesso conquistado com o título
Com o futuro garantido e o título do campeonato português já conquistado, Kiwior passará agora a se concentrar em liderar a defesa, enquanto o Porto se prepara para a campanha da Liga dos Campeões da próxima temporada. Seu compromisso de longo prazo proporciona estabilidade, garantindo que o clube conte com um pilar defensivo confiável para disputar com consistência tanto os títulos nacionais quanto a glória continental nos próximos anos.