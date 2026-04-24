Foi uma introdução comovente a que o Daily Echo escolheu, em meados de março, para um artigo sobre Daniel Peretz no FC Southampton. “Por mais que se seja alertado para não se apaixonar por um jogador emprestado, é difícil resistir quando ele joga como Daniel Peretz”, escreveu o maior tabloide da região. Hoje, recusar-se a se apaixonar por ele não só seria difícil, como impossível. Peretz tornou-se o talismã do Southampton, o rosto de uma sequência de vitórias simplesmente incrível.
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"O ponto alto da minha carreira": a incrível trajetória de sucesso de um jogador emprestado pelo FC Bayern
O que torna essa história de amor particularmente notável é o fato de ter começado em um momento de crise coletiva. Quando Peretz foi emprestado pelo FC Bayern ao Southampton por seis meses, no inverno, ninguém estava bem — nem o goleiro israelense de 25 anos, nem o tradicional clube da costa sul da Inglaterra e seus torcedores.
Após dois anos como reserva em Munique, Peretz foi emprestado ao Hamburger SV no verão de 2025. Ele estava absolutamente convencido de que seria titular, mas acabou perdendo a disputa com Daniel Heuer Fernandes. Profundamente decepcionado, ele reclamou publicamente e, em janeiro, entrou em greve nos treinos para forçar uma nova transferência.
O FC Southampton, time da segunda divisão inglesa, foi o escolhido. Após o rebaixamento da Premier League, os Saints tinham como meta o retorno direto, mas, na chegada de Peretz, estavam na 15ª posição da Championship, após seis jogos consecutivos sem vitórias no campeonato.
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Peretz em Southampton: promoção e final da FA Cup?
A estreia contra o Hull City terminou em derrota, mas depois: 20 jogos, 16 vitórias, quatro empates. O Southampton foi subindo cada vez mais na tabela. A duas rodadas do fim da temporada, os Saints ocupam a quarta colocação. A participação na repescagem de promoção está praticamente garantida; há até mesmo pequenas chances de conquistar a segunda colocação, que dá acesso direto à primeira divisão. O Coventry City, atual campeão, já está classificado.
A série de vitórias não só levou o Southampton em direção ao acesso, mas também às semifinais da FA Cup. Recentemente, os Saints eliminaram dois clubes da Premier League. Primeiro o Fulham, quando o Daily Echo atestou que Peretz teve um “desempenho colossal” graças às suas defesas. Nas quartas de final, eliminaram até mesmo o então líder da tabela e semifinalista da Liga dos Campeões, o Arsenal.
Nas semifinais, o Southampton enfrenta o Manchester City no sábado, às 18h15, no Estádio de Wembley. Na final, o vencedor do confronto entre o Chelsea e o Leeds United aguardaria o time.
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Daniel Peretz está encantado com o Southampton e a Championship
"Nunca me senti tão bem. Parece que cheguei ao auge da minha carreira", disse Peretz recentemente em uma entrevista ao Transfermarkt. Ele e o Southampton são "uma combinação perfeita". Quando Peretz fala sobre a cidade, o clube e a liga, mal consegue conter o entusiasmo.
O Southampton já lhe parece “como se estivesse em casa”. “Ajuda a ter um bom desempenho quando você tem esse ambiente, no qual sente que todos te apoiam e te amam.” Enquanto outros veem a Championship, com suas 46 rodadas, como um verdadeiro calvário, Peretz diz: “Eu amo essa liga porque é tão intensa.” Depois de dois anos e meio como reserva, com apenas nove partidas no total pelo FC Bayern e pelo HSV, ela é “exatamente o que eu precisava”.
A propósito, o técnico do Southampton desde dezembro é um alemão de 33 anos: Tonda Eckert, que já trabalhou nas categorias de base do FC Bayern e do RB Leipzig. Eckert vê Peretz como um “vencedor” e elogia: “A positividade de Daniel é contagiante. Raramente vi um goleiro que se esforça tanto para dar energia aos outros em campo como ele.”
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O Southampton detém uma opção de compra sobre Daniel Peretz
Semifinal da FA Cup contra o City, reta final na briga pela promoção — mas o que vem depois? O contrato de Peretz com o FC Bayern, que o contratou em 2023 por cinco milhões de euros do Maccabi Tel Aviv, vai até 2028. O Southampton possui uma opção de compra de oito milhões de euros. Quando perguntaram a Peretz, em entrevista ao Transfermarkt, qual a probabilidade de ele jogar na Premier League com o Southampton na próxima temporada, ele respondeu: “Acho que seria lógico”.
Peretz também afirma: “O Bayern ainda está no meu coração. Eu amo o clube.” Na verdade, porém, assim como Alexander Nübel (29), emprestado ao VfB Stuttgart, ele não tem futuro em Munique. Caso Manuel Neuer (40) renove por mais um ano, seu herdeiro designado, Jonas Urbig (22), continuará sendo o segundo goleiro. Caso Neuer encerre a carreira, Urbig assumirá imediatamente o posto e deverá receber um substituto experiente ao seu lado. Um candidato para isso, segundo a Sport Bild, é, curiosamente, justamente Daniel Heuer Fernandes (33), que no verão passado venceu a disputa com Peretz no HSV.
Aliás, a situação dos goleiros no Southampton também é bastante complicada. Os Saints têm atualmente dois ex-titulares emprestados. Aaron Ramsdale (27) defendeu o gol na temporada do rebaixamento e joga atualmente pelo Newcastle United. Gavin Bazunu (24) começou a temporada como titular, mas foi transferido para o Stoke City, rival da liga, após a chegada de Peretz.
A tabela atual da Championship
Pl. Equipe Jogos Gols Dif. Pontos 1 Coventry City 44 90:44 46 89 2 Ipswich Town 43 75:45 30 79 3 Millwall FC 44 61:48 13 79 4 Southampton FC 44 77:53 24 76 5 Middlesbrough FC 44 65:44 21 76 6 Wrexham AFC 44 66:60 6 70 7 Hull City 44 67:63 4 70 8 Derby County 44 63:55 8 66 9 Norwich City 44 61:53 8 64 10 Birmingham City 44 54:54 0 60 11 Swansea City 44 53:57 -4 60 12 Bristol City 44 56:57 -1 59 13 Queens Park Rangers 44 59:67 -8 58 14 Sheffield United 44 62:62 0 57 15 Watford FC 44 52:56 -4 57 16 Preston North End 44 51:57 -6 57 17 Stoke City 44 50:51 -1 55 18 West Bromwich Albion 44 47:56 -9 52 19 Blackburn Rovers 45 42:55 -13 52 20 Portsmouth FC 44 45:62 -17 51 21 Charlton Athletic 44 41:54 -13 50 22 Oxford United 44 41:56 -15 44 23 Leicester City 44 56:67 -11 42 24 Sheffield Wednesday 44 26:84 -58 -3