"O ponto alto da minha carreira": a incrível trajetória de sucesso de um jogador emprestado pelo FC Bayern

O que torna essa história de amor particularmente notável é o fato de ter começado em um momento de crise coletiva. Quando Peretz foi emprestado pelo FC Bayern ao Southampton por seis meses, no inverno, ninguém estava bem — nem o goleiro israelense de 25 anos, nem o tradicional clube da costa sul da Inglaterra e seus torcedores.

Após dois anos como reserva em Munique, Peretz foi emprestado ao Hamburger SV no verão de 2025. Ele estava absolutamente convencido de que seria titular, mas acabou perdendo a disputa com Daniel Heuer Fernandes. Profundamente decepcionado, ele reclamou publicamente e, em janeiro, entrou em greve nos treinos para forçar uma nova transferência.

O FC Southampton, time da segunda divisão inglesa, foi o escolhido. Após o rebaixamento da Premier League, os Saints tinham como meta o retorno direto, mas, na chegada de Peretz, estavam na 15ª posição da Championship, após seis jogos consecutivos sem vitórias no campeonato.