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Sunderland v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

O ponta do Manchester City, Savinho, é o “tipo de jogador” de que o Tottenham precisa, segundo ex-jogador do Spurs, que destaca três posições que Roberto De Zerbi deve reforçar na janela de transferências de verão

Tottenham
Manchester City
Savinho
Premier League

O ex-meio-campista do Tottenham Hotspur, Sandro, pediu ao clube que busque a contratação do ponta do Manchester City, Savinho, para reconstruir o elenco. Depois que Roberto De Zerbi conseguiu uma milagrosa permanência na Premier League, o ex-jogador do Spurs identificou o ataque, as laterais e a defesa central como as três áreas-chave que o técnico italiano deve reforçar na janela de transferências de verão.

  • Sandro detalha as prioridades do Tottenham no mercado de transferências

    Em entrevista ao Stake, Sandro destacou exatamente onde De Zerbi deve concentrar seus esforços durante a janela de transferências de verão. O técnico assumiu o comando no final de março, levando o clube à permanência na Premier League na última rodada, após três vitórias, dois empates e duas derrotas em sete partidas. Com base nessa sobrevivência milagrosa, o brasileiro destacou as laterais do campo e as posições de ataque central como prioridades imediatas, citando um ponta dinâmico avaliado em 50 milhões de euros (43 milhões de libras/58 milhões de dólares). Ele disse: “Acho que precisamos reforçar o ataque, com pontas e um atacante, porque provavelmente alguns jogadores vão sair, como o Richarlison, que provavelmente vai sair. Jogadores de que precisamos: ouvi muito sobre a chegada do Savinho como ponta, e acho que precisamos nos concentrar nessas posições e nesse tipo de jogador.”

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  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-CRYSTAL PALACEAFP

    Savinho traz uma experiência comprovada de vitórias

    Savinho tornou-se um vencedor em série desde que se transferiu do Troyes para o Manchester City por €25 milhões (£22 milhões/$29 milhões) antes da temporada 2024-25. O brasileiro já havia impressionado durante um período de empréstimo ao Girona, onde marcou 11 gols em 41 partidas. No City, ele marcou sete gols em 84 partidas, conquistando a FA Cup e a Copa da Liga em 2026, além do Community Shield. Embora Sandro queira o atacante, que já conquistou vários títulos, em Londres, ele também apontou a defesa como uma área que precisa de renovação. Sandro acrescentou: “Quanto aos zagueiros, não sei, mas Romero provavelmente também vai sair, e precisamos reforçar essa zona da defesa central também.”

  • Tempo necessário para implementar uma nova filosofia

    O Tottenham sempre se orgulhou de praticar um futebol ofensivo, uma identidade que se espera que De Zerbi restaure após garantir a permanência na primeira divisão. Sandro insiste que a diretoria deve dar tempo ao técnico para montar o time, fazendo comparações com Pep Guardiola para destacar o delicado equilíbrio tático necessário. Sandro explicou: “Acho que é disso que De Zerbi precisa: que lhe deem tempo, que o deixem escolher os jogadores. É uma questão de confiança ao longo do tempo, não é? Exatamente, e será uma mudança enorme, porque agora temos a ideia da filosofia. Acho que o futebol mudou, porque as pessoas só querem ter sucesso, mas no Tottenham sempre jogamos um futebol ofensivo, e precisamos de alguém que tenha a mesma ideia e filosofia. É claro que você está jogando na Premier League; não é só atacar, atacar — você tem que ser inteligente, precisa controlar o jogo. O Guardiola, por exemplo: não dá para ser mais ofensivo do que ele, é impossível, mas é muito inteligente.”

  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    O que vem a seguir para o Tottenham?

    O Tottenham tem um verão agitado pela frente, enquanto se prepara para apoiar De Zerbi no mercado de transferências. O clube vai buscar ativamente jogadores como Savinho, ao mesmo tempo em que se prepara para as possíveis saídas de estrelas consagradas, como Richarlison e Cristian Romero. Após a dramática permanência na primeira divisão na última rodada, o técnico vai começar imediatamente a trabalhar para incutir seu exigente esquema tático durante a pré-temporada.