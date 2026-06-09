O ponta do Manchester City, Savinho, é o “tipo de jogador” de que o Tottenham precisa, segundo ex-jogador do Spurs, que destaca três posições que Roberto De Zerbi deve reforçar na janela de transferências de verão

O Tottenham sempre se orgulhou de praticar um futebol ofensivo, uma identidade que se espera que De Zerbi restaure após garantir a permanência na primeira divisão. Sandro insiste que a diretoria deve dar tempo ao técnico para montar o time, fazendo comparações com Pep Guardiola para destacar o delicado equilíbrio tático necessário. Sandro explicou: “Acho que é disso que De Zerbi precisa: que lhe deem tempo, que o deixem escolher os jogadores. É uma questão de confiança ao longo do tempo, não é? Exatamente, e será uma mudança enorme, porque agora temos a ideia da filosofia. Acho que o futebol mudou, porque as pessoas só querem ter sucesso, mas no Tottenham sempre jogamos um futebol ofensivo, e precisamos de alguém que tenha a mesma ideia e filosofia. É claro que você está jogando na Premier League; não é só atacar, atacar — você tem que ser inteligente, precisa controlar o jogo. O Guardiola, por exemplo: não dá para ser mais ofensivo do que ele, é impossível, mas é muito inteligente.”