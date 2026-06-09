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O ponta do Manchester City, Savinho, é o “tipo de jogador” de que o Tottenham precisa, segundo ex-jogador do Spurs, que destaca três posições que Roberto De Zerbi deve reforçar na janela de transferências de verão
Sandro detalha as prioridades do Tottenham no mercado de transferências
Em entrevista ao Stake, Sandro destacou exatamente onde De Zerbi deve concentrar seus esforços durante a janela de transferências de verão. O técnico assumiu o comando no final de março, levando o clube à permanência na Premier League na última rodada, após três vitórias, dois empates e duas derrotas em sete partidas. Com base nessa sobrevivência milagrosa, o brasileiro destacou as laterais do campo e as posições de ataque central como prioridades imediatas, citando um ponta dinâmico avaliado em 50 milhões de euros (43 milhões de libras/58 milhões de dólares). Ele disse: “Acho que precisamos reforçar o ataque, com pontas e um atacante, porque provavelmente alguns jogadores vão sair, como o Richarlison, que provavelmente vai sair. Jogadores de que precisamos: ouvi muito sobre a chegada do Savinho como ponta, e acho que precisamos nos concentrar nessas posições e nesse tipo de jogador.”
- AFP
Savinho traz uma experiência comprovada de vitórias
Savinho tornou-se um vencedor em série desde que se transferiu do Troyes para o Manchester City por €25 milhões (£22 milhões/$29 milhões) antes da temporada 2024-25. O brasileiro já havia impressionado durante um período de empréstimo ao Girona, onde marcou 11 gols em 41 partidas. No City, ele marcou sete gols em 84 partidas, conquistando a FA Cup e a Copa da Liga em 2026, além do Community Shield. Embora Sandro queira o atacante, que já conquistou vários títulos, em Londres, ele também apontou a defesa como uma área que precisa de renovação. Sandro acrescentou: “Quanto aos zagueiros, não sei, mas Romero provavelmente também vai sair, e precisamos reforçar essa zona da defesa central também.”
Tempo necessário para implementar uma nova filosofia
O Tottenham sempre se orgulhou de praticar um futebol ofensivo, uma identidade que se espera que De Zerbi restaure após garantir a permanência na primeira divisão. Sandro insiste que a diretoria deve dar tempo ao técnico para montar o time, fazendo comparações com Pep Guardiola para destacar o delicado equilíbrio tático necessário. Sandro explicou: “Acho que é disso que De Zerbi precisa: que lhe deem tempo, que o deixem escolher os jogadores. É uma questão de confiança ao longo do tempo, não é? Exatamente, e será uma mudança enorme, porque agora temos a ideia da filosofia. Acho que o futebol mudou, porque as pessoas só querem ter sucesso, mas no Tottenham sempre jogamos um futebol ofensivo, e precisamos de alguém que tenha a mesma ideia e filosofia. É claro que você está jogando na Premier League; não é só atacar, atacar — você tem que ser inteligente, precisa controlar o jogo. O Guardiola, por exemplo: não dá para ser mais ofensivo do que ele, é impossível, mas é muito inteligente.”
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O que vem a seguir para o Tottenham?
O Tottenham tem um verão agitado pela frente, enquanto se prepara para apoiar De Zerbi no mercado de transferências. O clube vai buscar ativamente jogadores como Savinho, ao mesmo tempo em que se prepara para as possíveis saídas de estrelas consagradas, como Richarlison e Cristian Romero. Após a dramática permanência na primeira divisão na última rodada, o técnico vai começar imediatamente a trabalhar para incutir seu exigente esquema tático durante a pré-temporada.