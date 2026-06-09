Getty Images Sport
Traduzido por
O ponta do Manchester City, Savinho, é o “tipo de jogador” de que o Tottenham precisa, enquanto ex-jogador do Spurs aponta três posições que Roberto De Zerbi deve reforçar na janela de transferências de verão
Sandro define as prioridades do Tottenham no mercado de transferências
Em entrevista ao Stake, Sandro destacou exatamente onde De Zerbi deve concentrar seus esforços durante a janela de transferências de verão. O técnico assumiu o cargo no final de março, levando o clube à permanência na Premier League na última rodada, após três vitórias, dois empates e duas derrotas em sete partidas. Com base nessa escapada milagrosa, o brasileiro destacou as laterais e as posições de ataque central como prioridades imediatas, citando um ala dinâmico avaliado em € 50 milhões (£ 43 milhões/$ 58 milhões). Ele disse: “Acho que precisamos reforçar o ataque, com alas e um atacante, porque provavelmente alguns jogadores vão sair, como Richarlison, que provavelmente vai sair. Jogadores de que precisamos: ouvi muito sobre a chegada de Savinho como ponta, e acho que precisamos nos concentrar nessas posições e nesse tipo de jogador.”
- AFP
Savinho traz uma experiência comprovada de sucesso
Savinho tornou-se um vencedor inveterado desde que se transferiu do Troyes para o Manchester City por € 25 milhões (£ 22 milhões/$ 29 milhões) antes da temporada 2024-25. O brasileiro já havia impressionado durante um período de empréstimo ao Girona, onde marcou 11 gols em 41 partidas. No City, ele marcou sete gols em 84 partidas, conquistando a FA Cup e a Copa da Liga em 2026, além do Community Shield. Embora Sandro queira o atacante condecorado em Londres, ele também apontou a defesa como área a ser reformulada. Sandro acrescentou: “Defensores, não sei, mas Romero provavelmente também vai sair, e precisamos reforçar essa zona da defesa central também.”
Tempo necessário para implementar uma nova filosofia
O Tottenham sempre se orgulhou de praticar um futebol ofensivo, uma identidade que se espera que De Zerbi recupere após garantir a permanência na primeira divisão. Sandro insiste que a diretoria deve dar tempo ao técnico para construir o time, fazendo comparações com Pep Guardiola para destacar o delicado equilíbrio tático necessário. Sandro explicou: “Acho que é disso que De Zerbi precisa: que lhe dêem tempo, que o deixem escolher os jogadores. É uma questão de confiança ao longo do tempo, não é? Exatamente, e será uma mudança enorme, porque agora temos a ideia da filosofia. Acho que o futebol mudou, porque as pessoas só querem ter sucesso, mas no Tottenham, sempre jogamos um futebol ofensivo, e precisamos de alguém que tenha a mesma ideia e filosofia. É claro que você está jogando na Premier League, não é só atacar, atacar, e você tem que ser inteligente, precisa controlar o jogo. Guardiola, por exemplo, não dá para ser mais ofensivo do que o Guardiola, é impossível, mas é muito inteligente.”
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Tottenham?
O Tottenham tem um verão agitado pela frente, enquanto se prepara para apoiar De Zerbi no mercado de transferências. O clube irá observar ativamente alvos como Savinho, ao mesmo tempo em que se prepara para as possíveis saídas de estrelas consagradas, como Richarlison e Cristian Romero. Após a dramática permanência na primeira divisão na última rodada, o técnico começará imediatamente a trabalhar para incutir seu exigente esquema tático durante a pré-temporada.