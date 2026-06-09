O ponta do Liverpool, Cody Gakpo, marca dois gols enquanto a Holanda, com dez jogadores em campo, passa por grande susto com lesão na vitória sobre o Uzbequistão em partida preparatória para a Copa do Mundo

Koeman aproveitou a partida a portas fechadas em Randall’s Island para testar combinações táticas antes da estreia no torneio. A equipe experimental controlou os primeiros momentos da partida, abrindo o placar quando o ponta do West Ham, Crysencio Summerville, sofreu uma falta, permitindo que Gakpo convertesse seu primeiro pênalti.

No entanto, um cartão vermelho recebido no final da partida pelo substituto Guus Til gerou vulnerabilidade defensiva, permitindo que Igor Sergeev marcasse o gol de empate nos acréscimos para a seleção classificada em 50º lugar no ranking mundial da FIFA. O desastre só foi evitado aos 98 minutos, quando Jan Paul van Hecke sofreu um segundo pênalti, que Gakpo converteu com tranquilidade.