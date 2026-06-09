Getty
Traduzido por
O ponta do Liverpool, Cody Gakpo, marca dois gols enquanto a Holanda, com dez jogadores em campo, passa por grande susto com lesão na vitória sobre o Uzbequistão em partida preparatória para a Copa do Mundo
- Getty
A seleção holandesa enfrenta um último jogo de preparação caótico
Koeman aproveitou a partida a portas fechadas em Randall’s Island para testar combinações táticas antes da estreia no torneio. A equipe experimental controlou os primeiros momentos da partida, abrindo o placar quando o ponta do West Ham, Crysencio Summerville, sofreu uma falta, permitindo que Gakpo convertesse seu primeiro pênalti.
No entanto, um cartão vermelho recebido no final da partida pelo substituto Guus Til gerou vulnerabilidade defensiva, permitindo que Igor Sergeev marcasse o gol de empate nos acréscimos para a seleção classificada em 50º lugar no ranking mundial da FIFA. O desastre só foi evitado aos 98 minutos, quando Jan Paul van Hecke sofreu um segundo pênalti, que Gakpo converteu com tranquilidade.
A crise defensiva antes do torneio se agrava
A análise técnica pós-jogo concentrou-se principalmente nas atualizações sobre a condição física dos jogadores, fornecidas pelo departamento médico, em vez de se focar na vitória apertada. Antes do início da partida, os planos da Holanda foram completamente alterados com a confirmação de que o zagueiro do Arsenal, Jurrien Timber, ficaria totalmente fora da lista de convocados para o torneio.
Ao abordar o golpe na defesa e seus preparativos táticos, Koeman confirmou que a escalação inicial escolhida por ele será a mesma que entrará em campo na estreia da Copa do Mundo, no domingo, contra o Japão. A notícia definitiva sobre a lesão na virilha de Timber significa que o versátil zagueiro está prestes a perder mais um torneio.
- Getty
As preocupações com a posição de goleiro agravam as dificuldades na escolha da escalação
Além da ausência confirmada de Timber, a comissão técnica holandesa enfrentou um susto imediato quando o goleiro titular Bart Verbruggen foi forçado a sair de campo no segundo tempo. O goleiro do Brighton caiu de forma desajeitada após um intenso duelo aéreo, obrigando Mark Flekken a entrar em campo por precaução médica.
Essa instabilidade defensiva foi ainda mais complicada pela falta de eficiência no ataque, onde Donyell Malen desperdiçou várias chances claras criadas por Gakpo. Com opções secundárias no ataque, como Brian Brobbey, tendo gols anulados por impedimento, a dependência tática da precisão de Gakpo nas jogadas ensaiadas continua sendo absoluta.
- Getty
A fase de grupos do Grupo F representa um desafio tático
A seleção europeia viajará diretamente para o seu campo de treinamento oficial do torneio a fim de resolver esses dilemas urgentes nas áreas defensiva e médica antes do início das partidas oficiais. O time de Koeman precisa recuperar rapidamente sua eficiência na finalização, enquanto se prepara para enfrentar uma fase inicial desafiadora na América do Norte.
O próximo teste da Holanda será na Copa do Mundo, onde enfrentará o Japão na estreia do Grupo F no sábado, 14 de junho, antes dos jogos seguintes da fase de grupos contra a Suécia e a Tunísia.