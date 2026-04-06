O ponta argentino faz história ao se tornar o primeiro jogador de futebol em atividade do país a se assumir gay em uma entrevista inovadora

A transmissão contou com uma emocionante homenagem da companheira do ponta, que expressou imenso orgulho pelo caráter dele. A companheira declarou: "Olá, querido, espero que tenhas gostado da surpresa. Só me resta te parabenizar e agradecer por seres uma pessoa e um profissional excelentes. Sei de toda a luta que dedicas a isso, sei que tens um sonho... Te amo muito e te agradeço por defender as cores da minha cidade."

Em resposta à homenagem, Lago disse: “É um amor irracional, vivemos assim, tal como no futebol. Tentamos expressar o que sentimos. Não sei como não me apercebi, vivo dentro de casa. Ele é muito atencioso e demonstra o seu carinho desta forma tão especial.”