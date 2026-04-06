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O ponta argentino faz história ao se tornar o primeiro jogador de futebol em atividade do país a se assumir gay em uma entrevista inovadora
Uma mudança monumental para o futebol argentino
Lago abriu novos caminhos em um esporte onde a homossexualidade há muito tempo é tratada como um assunto tabu. O Colón comemorou recentemente uma vitória por 3 a 0 sobre o San Miguel, com o atacante marcando um gol. No entanto, seu impacto mais significativo ocorreu fora de campo, durante uma participação no programa Sangre y Luto. Surpreso por uma mensagem em vídeo de seu namorado, ele se tornou o primeiro jogador atualmente atuando no futebol profissional na Argentina a fazer tal revelação, dando um passo corajoso que desafia a cultura tradicional do esporte.
Declaração pública e emocionante de amor
A transmissão contou com uma emocionante homenagem da companheira do ponta, que expressou imenso orgulho pelo caráter dele. A companheira declarou: "Olá, querido, espero que tenhas gostado da surpresa. Só me resta te parabenizar e agradecer por seres uma pessoa e um profissional excelentes. Sei de toda a luta que dedicas a isso, sei que tens um sonho... Te amo muito e te agradeço por defender as cores da minha cidade."
Em resposta à homenagem, Lago disse: “É um amor irracional, vivemos assim, tal como no futebol. Tentamos expressar o que sentimos. Não sei como não me apercebi, vivo dentro de casa. Ele é muito atencioso e demonstra o seu carinho desta forma tão especial.”
Seguindo os passos de um pioneiro
Essa decisão corajosa segue o precedente estabelecido por Nicolás Fernández há seis anos. Em 2020, Fernández ganhou as manchetes ao se assumir enquanto jogava pelo General Belgrano de Santa Rosa, time da liga regional. Ele havia comentado anteriormente que os jogadores de futebol muitas vezes permanecem em silêncio por medo, mas expressou esperança de que as gerações mais jovens estivessem chegando com mentes muito mais abertas. Até agora, nenhum jogador profissional no país havia seguido esse caminho. Com 11 gols e sete assistências em 58 partidas desde que se juntou ao Colón em 2024, o atacante prova que autenticidade e desempenho de elite andam de mãos dadas.
Olhando para o futuro
Olhando para o futuro, este anúncio histórico pode promover um ambiente muito mais inclusivo no futebol argentino. À medida que o jogador de 23 anos continua a liderar a campanha de sua equipe rumo ao acesso à primeira divisão, sua coragem inabalável, sem dúvida, inspirará inúmeros outros atletas a assumirem suas verdadeiras identidades sem medo.