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O podcast “The Rest is Football”, de Gary Lineker, voltará à Netflix para a temporada 2026-27 da Premier League, após a confirmação de um novo contrato na sequência do sucesso na Copa do Mundo
Gigante do streaming garante o retorno de Lineker
A Netflix confirmou oficialmente que “The Rest Is Football” retornará à plataforma de streaming para a temporada 2026-27 da Premier League. A decisão vem depois que o programa se consolidou como um grande sucesso durante a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, onde registrou mais de 40 episódios diários a partir de um estúdio dedicado em Nova York.
De acordo com os termos do novo contrato, o programa passará do formato diário da Copa do Mundo para uma programação semanal regular. Os fãs podem esperar novos episódios todas as segundas e sextas-feiras na plataforma de streaming a partir de agosto deste ano. A cobertura abrangerá todo o calendário de futebol de 40 semanas, oferecendo análises aprofundadas tanto da Premier League quanto da Liga dos Campeões.
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A parceria ampliada inclui a Euro 2028
O novo contrato de dois anos entre a Netflix e a Goalhanger, produtora do podcast, inclui a Euro 2028, que será sediada pelo Reino Unido e pela Irlanda. Esse compromisso de longo prazo garante que a química entre Lineker, Shearer e Richards continuará sendo fundamental para a cobertura dos principais torneios nos próximos anos.
“Lançamos o ‘The Rest Is Football’ após a última Copa do Mundo, e é incrível ver o quanto o programa evoluiu em tão pouco tempo”, disse Tony Pastor, cofundador da Goalhanger, conforme citado pela Radio Times. “Começamos de uma posição muito sólida porque Gary, Alan e Micah são amigos de verdade que conversam sobre futebol o tempo todo. O objetivo era capturar esse calor humano, essa sagacidade e essa energia, e fazer com que os ouvintes se sentissem parte da conversa.
“A Netflix nos permitiu preservar tudo o que torna o programa especial: às vezes sério, frequentemente hilário, mas sempre genuíno e caloroso. Estamos muito felizes que a Netflix tenha gostado de trabalhar com o programa neste verão e tenha decidido estender a parceria por mais dois anos.”
Lineker reage ao novo acordo com a Netflix
Lineker, que atua tanto como apresentador principal do programa quanto como cofundador do Goalhanger, está claramente aproveitando a oportunidade de dar continuidade ao projeto. O ex-atacante da seleção inglesa destacou a atmosfera única da produção da Copa do Mundo em Nova York como um fator determinante para a mudança definitiva para a Netflix.
“Nos divertimos muito produzindo o programa durante a Copa do Mundo”, disse Lineker. “E a repercussão foi incrível, então é ótimo estar de volta à Netflix todas as semanas durante a temporada da Premier League. O podcast ‘The Rest Is Football’ também continuará ao longo da semana, enquanto o programa da Netflix nos dá mais uma chance de mergulhar nas notícias mais importantes.
“Esperem muitas opiniões, muitas risadas e, com o Alan e o Micah no programa, provavelmente algumas discussões também.”
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O retorno da Premier League está se aproximando
Com a Espanha tendo sido coroada campeã no domingo, encerrando a Copa do Mundo, o foco do mundo do futebol volta rapidamente para as questões dos clubes. A temporada 2026-27 da Premier League está programada para começar na sexta-feira, 21 de agosto, e o “The Rest Is Football” estará pronto para analisar detalhadamente as partidas da rodada de estreia.
A próxima temporada marca o terceiro ano completo de existência do programa, que foi apresentado ao público pela primeira vez em 11 de agosto de 2023. Ao garantirem um espaço em uma gigante global de streaming, Lineker e seus colegas estão se posicionando na vanguarda do cenário midiático em constante mudança. A transição de um simples podcast para um programa esportivo de destaque da Netflix ilustra o crescente interesse por conteúdos impulsionados por personalidades.
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