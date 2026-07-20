O podcast “The Rest is Football”, de Gary Lineker, voltará à Netflix para a temporada 2026-27 da Premier League, após a confirmação de um novo contrato na sequência do sucesso na Copa do Mundo

O novo contrato de dois anos entre a Netflix e a Goalhanger, produtora do podcast, inclui a Euro 2028, que será sediada pelo Reino Unido e pela Irlanda. Esse compromisso de longo prazo garante que a química entre Lineker, Shearer e Richards continuará sendo fundamental para a cobertura dos principais torneios nos próximos anos.

“Lançamos o ‘The Rest Is Football’ após a última Copa do Mundo, e é incrível ver o quanto o programa evoluiu em tão pouco tempo”, disse Tony Pastor, cofundador da Goalhanger, conforme citado pela Radio Times. “Começamos de uma posição muito sólida porque Gary, Alan e Micah são amigos de verdade que conversam sobre futebol o tempo todo. O objetivo era capturar esse calor humano, essa sagacidade e essa energia, e fazer com que os ouvintes se sentissem parte da conversa.

“A Netflix nos permitiu preservar tudo o que torna o programa especial: às vezes sério, frequentemente hilário, mas sempre genuíno e caloroso. Estamos muito felizes que a Netflix tenha gostado de trabalhar com o programa neste verão e tenha decidido estender a parceria por mais dois anos.”



