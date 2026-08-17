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O plano para tratar os pontos fracos: Mourinho adia o retorno das joias do Real Madrid

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Espanyol x Real Madrid
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C. Andres
J. Ramon
J. Mourinho
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Decisão conjunta com a diretoria do Real Madrid

Não parece que o Real Madrid tenha definido ainda o formato final para o futuro de dois de seus jovens jogadores, já que o clube deixou a porta aberta para desdobramentos que possam trazê-los de volta ao "Santiago Bernabéu" após o fim da próxima temporada.

Mourinho acredita que os jogadores estão progredindo bem, e concordou em acompanhá-los de perto.


  • Perspectiva positiva: acordo entre Real Madrid e Mourinho

    O Real Madrid ofereceu a José Mourinho neste verão a opção de recontratar a dupla da academia do clube, Chema Andrés e Jacobo Ramón, que brilham fora do Estádio Santiago Bernabéu, com o objetivo de reforçar as posições de meio-campo e defesa, os dois setores mais fracos da equipe, segundo o site Defensa Central.

    O técnico português e o clube concordaram em adiar a decisão por mais um ano em ambos os casos. Mourinho acredita que os jogadores estão evoluindo bem e concordou em acompanhá-los de perto ao longo da temporada, embora o plano inicial do Real Madrid fosse esperar até 2027. Diante da fragilidade da equipe nas linhas de defesa e de meio-campo, foi oferecida a Mourinho a possibilidade de incluir os dois jogadores em seu elenco. O clube confia na capacidade de ambos de atuar no Bernabéu, mas acredita que eles ainda precisam de algum tempo. Mourinho compartilha dessa opinião, pois recusou a opção de recomprar os jogadores formados na academia do clube para acompanhar sua evolução de perto durante a temporada 2026-2027.

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  • Valor de recompra

    O Real Madrid pode recuperar Chema Andrés no verão de 2027 por 18 milhões de euros, enquanto o valor da cláusula de recompra de Jacobo Ramón varia entre 9 e 10 milhões de euros. Dessa forma, o custo para recuperar os dois jogadores juntos não ultrapassará 30 milhões de euros, um valor que o clube considera adequado, especialmente porque já obteve um retorno financeiro com a venda de ambos no verão passado.

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  • A decisão da próxima temporada: benefício financeiro ou técnico?

    Mourinho pretende acompanhar pessoalmente Chema Andrés (Stuttgart) e Jacobo Ramón (Como), observando sua evolução e seus desempenhos com seus respectivos clubes na Alemanha e na Itália, para então apresentar sua recomendação à diretoria do Real Madrid a respeito do retorno de ambos.

    E caso o clube decida não acionar as cláusulas de recompra, isso não significará o fim do proveito que ele pode tirar da dupla, já que o Real Madrid pode obter um novo retorno financeiro com a venda de ambos no futuro, diante do brilho que apresentam fora da capital espanhola.

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