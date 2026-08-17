O Real Madrid ofereceu a José Mourinho neste verão a opção de recontratar a dupla da academia do clube, Chema Andrés e Jacobo Ramón, que brilham fora do Estádio Santiago Bernabéu, com o objetivo de reforçar as posições de meio-campo e defesa, os dois setores mais fracos da equipe, segundo o site Defensa Central.

O técnico português e o clube concordaram em adiar a decisão por mais um ano em ambos os casos. Mourinho acredita que os jogadores estão evoluindo bem e concordou em acompanhá-los de perto ao longo da temporada, embora o plano inicial do Real Madrid fosse esperar até 2027. Diante da fragilidade da equipe nas linhas de defesa e de meio-campo, foi oferecida a Mourinho a possibilidade de incluir os dois jogadores em seu elenco. O clube confia na capacidade de ambos de atuar no Bernabéu, mas acredita que eles ainda precisam de algum tempo. Mourinho compartilha dessa opinião, pois recusou a opção de recomprar os jogadores formados na academia do clube para acompanhar sua evolução de perto durante a temporada 2026-2027.

Crise precoce antes do início do Campeonato Egípcio



