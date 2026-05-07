O plano mestre de Luis Enrique em três etapas: assim o Paris Saint-Germain dominou completamente o Bayern de Munique

Em comparação com a noite de terça-feira, quando o Arsenal e o Atlético de Madrid se enfrentaram na partida de volta, na noite de quarta-feira vimos duas equipes que realmente querem pressionar alto no campo e, ao mesmo tempo, se atrevem a correr riscos consideravelmente maiores.

Ambas as equipes optaram na quarta-feira à noite, assim como na partida de ida, por um sistema de pressão individual intensiva, no qual foram formadas duplas definidas. A vantagem numérica de +1 na defesa — que é sagrada para o Arsenal e o Atlético — não foi utilizada. Isso resultou em mais riscos e menos períodos prolongados de posse de bola.

Ziggo Sport

Nas imagens, dá para ver claramente quais tarefas Enrique atribuiu à sua equipe: Kvaratskhelia marcava um dos zagueiros centrais (geralmente Dayot Upamecano), enquanto Désiré Doué era responsável pelo outro (geralmente Jonathan Tah). Isso aliviou a carga dos jogadores de banda: eles não precisavam acompanhar continuamente os laterais que avançavam. Isso era desejável tanto no ataque quanto na defesa para o PSG, mas falaremos mais sobre isso depois.