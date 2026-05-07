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Bayern - PSGVoetbalzone
Daily Loos

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O plano mestre de Luis Enrique em três etapas: assim o Paris Saint-Germain dominou completamente o Bayern de Munique

Especiais e Opinião
Bayern de Munique x PSG
Bayern de Munique
PSG
Liga dos Campeões
Luis Enrique
V. Kompany

A partida de quarta-feira à noite na Allianz Arena não foi tão espetacular quanto o jogo de ida — que terminou na época em 5 a 4 a favor do Paris Saint-Germain —, mas, do ponto de vista tático, foi mais uma vez um confronto extremamente intrigante. O PSG conseguiu marcar logo aos três minutos e ampliar a vantagem na soma dos dois jogos para dois gols de diferença, mantendo-se firme em seguida.

Mas como o técnico do PSG, Luis Enrique, enfrentou o poder ofensivo do Bayern, e quais ajustes ele fez em relação à semana passada? O Voetbalzone analisou a partida e identificou três passos concretos no plano-mestre do técnico espanhol: pressão individual para impedir a construção de jogadas do Bayern, um papel mais defensivo para Ousmane Dembélé e a agilidade de Khvicha Kvaratskhelia como ameaça ofensiva na transição.

  • A alta pressão como princípio básico

    Em comparação com a noite de terça-feira, quando o Arsenal e o Atlético de Madrid se enfrentaram na partida de volta, na noite de quarta-feira vimos duas equipes que realmente querem pressionar alto no campo e, ao mesmo tempo, se atrevem a correr riscos consideravelmente maiores.

    Ambas as equipes optaram na quarta-feira à noite, assim como na partida de ida, por um sistema de pressão individual intensiva, no qual foram formadas duplas definidas. A vantagem numérica de +1 na defesa — que é sagrada para o Arsenal e o Atlético — não foi utilizada. Isso resultou em mais riscos e menos períodos prolongados de posse de bola.

    Bayern - PSG Analyse 1Ziggo Sport

    Nas imagens, dá para ver claramente quais tarefas Enrique atribuiu à sua equipe: Kvaratskhelia marcava um dos zagueiros centrais (geralmente Dayot Upamecano), enquanto Désiré Doué era responsável pelo outro (geralmente Jonathan Tah). Isso aliviou a carga dos jogadores de banda: eles não precisavam acompanhar continuamente os laterais que avançavam. Isso era desejável tanto no ataque quanto na defesa para o PSG, mas falaremos mais sobre isso depois.

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  • Escolhas inteligentes em cada flanco

    Quando o Bayern tentava construir jogadas pela esquerda, o lateral-direito improvisado Warren Zaïre-Emery avançava sobre o lateral-esquerdo Josip Stanisic, e Marquinhos assumia a marcação de Luis Díaz. Assim, a defesa do PSG ficava em situação de um contra um. Essa é uma tática arriscada, mas, ao mesmo tempo, garante que a equipe recupere a bola mais frequentemente em posições avançadas do campo.

    Bayern - PSG Analyse 2Ziggo Sport

    Por outro lado, o lateral-esquerdo Nuno Mendes manteve-se em posição, mas o meio-campista Fabián Ruiz avançou. Além disso, chamou a atenção que o lateral-direito do Bayern, Konrad Laimer, frequentemente subia para o campo adversário e atuava como um meio-campista extra. Isso foi motivo suficiente para Enrique não deixar Kvaratskhelia acompanhar cegamente seu adversário direto. Afinal, o georgiano precisava estar pronto para atacar na transição.

    Bayern - PSG Analyse 3Ziggo Sport


    Bayern - PSG Analyse 4Ziggo Sport

  • A nova função de Dembélé

    Devido a essa abordagem, Dembélé assumiu um papel mais defensivo, recebendo mais tarefas defensivas em comparação com a partida de ida. Na partida de ida, o francês ainda conseguia, muitas vezes, permanecer mais recuado, algo que na noite de quarta-feira não foi tão fácil. Ele precisava marcar Joshua Kimmich ou Aleksandar Pavlovic e, quando um deles avançava, acompanhá-lo. Afinal, os parisienses estavam marcando homem a homem. Não é de se estranhar, portanto, que Dembélé tenha sido substituído aos 65 minutos por uma força renovada, Bradley Barcola.

    Bayern - PSG Analyse 5Ziggo Sport

    A diferença no posicionamento médio entre as duas partidas deixa clara a mudança de função de Dembélé. No Parc des Princes, Dembélé ainda era de longe o jogador mais recuado. Na noite de quarta-feira, porém, esse papel ficou a cargo de Doué e Kvaratskhelia, que podiam se tornar perigosos imediatamente na transição, justamente por poderem permanecer mais avançados em campo.

    Bayern - PSG Analyse 6Opta

  • Obrigado a dar um passe longo

    Devido a essa forte pressão, o Bayern foi frequentemente forçado a lançar a bola em profundidade, e a equipe de Vincent Kompany teve poucas oportunidades de construir jogadas e praticar um futebol organizado. Em ambos os lados, o jogo se concentrou bastante na disputa pela segunda bola, assim como na partida de ida.

    No entanto, o PSG também teve fases em que a defesa recuou um pouco e blocos compactos ficaram visíveis, principalmente porque a equipe visitante, devido à vantagem, precisava correr menos riscos, como no exemplo abaixo.

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    A grande diferença em relação à noite de terça-feira — em que ambas as equipes defenderam em grande parte em blocos baixos — foi que o PSG tentou ativamente avançar assim que o adversário foi empurrado para trás com sucesso. Assim que o Bayern recuava a bola, o PSG voltava a pressionar alto para recuperar a posse de bola em zona avançada. No exemplo, pode-se ver, portanto, que a equipe visitante, em poucos segundos, já está vinte a trinta metros mais à frente no campo e pode pressionar os alemães imediatamente, homem a homem. O Atlético e o Arsenal, por outro lado, permaneceram consistentemente em seus blocos defensivos.

  • Kvaratskhelia como arma ofensiva

    No aspecto ofensivo, o PSG procurou principalmente explorar as fraquezas do Bayern — e seu sistema arriscado —, sobretudo por meio da agilidade de Kvaratskhelia.

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    O georgiano já mostrou sua arma no gol de abertura, aos três minutos, mas, na verdade, fez isso durante toda a partida. O Bayern, que também jogava no um contra um, teve visíveis dificuldades com seus movimentos de recuo. Com suas jogadas de deslocamento, ele arrastou Upamecano algumas vezes, fazendo com que o francês deixasse enormes espaços atrás de si. Quando Doué também recuou um pouco e tirou Tah da posição, de repente surgiu uma grande quantidade de espaço para explorar — algo que Kvaratskhelia aproveitou ao máximo no gol de abertura e, em seguida, conseguiu alcançar Dembélé.

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  • Conclusão

    Na noite de quarta-feira, o PSG tinha um plano bem definido e o executou de forma praticamente impecável: impedir a construção de jogadas do Bayern por meio de uma marcação individual intensa, manter Kvaratskhelia e Doué livres para o contra-ataque e contar com Dembélé disposto a assumir responsabilidades defensivas adicionais. Foi crucial que Enrique, por meio de Kvaratskhelia, já no terceiro minuto tenha exposto a vulnerabilidade defensiva do Bayern. Isso permitiu que o PSG controlasse o resto da partida a partir de uma posição confortável, em vez de ter que correr atrás do resultado; por isso, o PSG teve apenas 34% de posse de bola.

    O próximo teste será em 30 de maio, quando os parisienses enfrentarem o Arsenal na final. O Arsenal tem uma filosofia de jogo fundamentalmente diferente da do Bayern: enquanto os alemães abriam espaços ao jogar alto e agressivamente — e, por isso, também recuperavam a bola com mais frequência na parte alta do campo —, o Arsenal faz exatamente o oposto. A equipe de Mikel Arteta defende de forma compacta, quase não avança e mantém consistentemente uma vantagem numérica na retaguarda. Os espaços dos quais Kvaratskhelia tirou proveito de forma tão implacável na noite de quarta-feira serão simplesmente menores em Budapeste.

    O PSG terá, portanto, que apresentar uma resposta diferente no final de maio. Mas quem assistiu aos últimos dois jogos sabe que Enrique raramente fica no banco sem um plano.

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