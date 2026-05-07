O plano mestre de Luis Enrique em três etapas: assim o Paris Saint-Germain dominou completamente o Bayern de Munique

A partida de quarta-feira à noite na Allianz Arena não foi tão espetacular quanto o jogo de ida — que terminou na época em 5 a 4 a favor do Paris Saint-Germain —, mas, do ponto de vista tático, foi mais uma vez um confronto extremamente intrigante. O PSG conseguiu marcar logo aos três minutos e ampliar a vantagem na soma dos dois jogos para dois gols de diferença, mantendo-se firme em seguida.
Mas como o técnico do PSG, Luis Enrique, enfrentou o poder ofensivo do Bayern, e quais ajustes ele fez em relação à semana passada? O Voetbalzone analisou a partida e identificou três passos concretos no plano-mestre do técnico espanhol: pressão individual para impedir a construção de jogadas do Bayern, um papel mais defensivo para Ousmane Dembélé e a agilidade de Khvicha Kvaratskhelia como ameaça ofensiva na transição.