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O plano do Manchester United para André Onana é revelado depois que o goleiro se propõe a recuperar a posição de titular
O United deve rejeitar o pedido de Onana
De acordo com o *The Daily Mail*, o United não tem planos de reintegrar Onana ao elenco neste verão. O jogador de 30 anos está atualmente emprestado ao Trabzonspor, mas ainda tem dois anos restantes em seu contrato milionário de 120 mil libras por semana. Ele está ansioso para retornar em junho e disputar ferozmente a vaga com Lammens, que se consolidou como a primeira opção após chegar por 18 milhões de libras no ano passado. No entanto, o clube decidiu que é altamente irrealista manter um goleiro reserva com salário alto no banco e está buscando ativamente se desfazer do camaronês para reduzir seus compromissos salariais.
- Getty Images Sport
Lammens brilha enquanto o United busca as primeiras posições
Lammens tem justificado plenamente a confiança depositada nele pelo clube. Tendo assumido o lugar de Altay Bayindir, que disputou seis partidas no início da temporada, o belga já atuou em 25 jogos da Premier League nesta temporada. Ele sofreu 32 gols e não sofreu gols em cinco partidas, apresentando atuações consistentes que ajudaram o United a subir para a terceira posição na tabela, com 55 pontos, atrás apenas do Arsenal e do Manchester City. Essa sólida base defensiva convenceu ainda mais a diretoria de que ele é a solução a longo prazo, deixando pouco espaço para Onana recuperar sua vaga de titular.
Aumenta o interesse por uma transferência do ex-jogador do Inter
Espera-se que os representantes de Onana mantenham conversações formais com o United ainda este mês, sendo que uma saída definitiva ou por empréstimo é considerada o desfecho mais provável. O clube espera recuperar uma parte significativa dos 47 milhões de libras que pagou originalmente ao Inter em 2023. O Trabzonspor está interessado em mantê-lo, enquanto o rival turco Besiktas também demonstrou interesse concreto. O Mônaco, que recebeu uma proposta de 30 milhões de libras no verão passado, pode voltar com outra oferta, e a Arábia Saudita continua sendo uma opção em aberto, após rumores anteriores de uma possível transferência para o Neom. Enquanto isso, Bayindir também deve deixar o clube, após ter sua transferência em janeiro rejeitada.
- AFP
O que o futuro reserva para a posição de goleiro
Olhando para o futuro, o United precisa urgentemente encontrar compradores adequados tanto para Onana quanto para Bayindir, a fim de concluir a reestruturação definitiva da sua linha de goleiros. Com a expectativa generalizada de que Tom Heaton assine uma prorrogação de um ano para orientar Lammens, o clube estabeleceu uma visão operacional clara. A próxima janela de transferências de verão colocará à prova a capacidade de execução do clube.