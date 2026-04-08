O plano do Manchester United para André Onana é revelado depois que o goleiro se propõe a recuperar a posição de titular

Espera-se que os representantes de Onana mantenham conversações formais com o United ainda este mês, sendo que uma saída definitiva ou por empréstimo é considerada o desfecho mais provável. O clube espera recuperar uma parte significativa dos 47 milhões de libras que pagou originalmente ao Inter em 2023. O Trabzonspor está interessado em mantê-lo, enquanto o rival turco Besiktas também demonstrou interesse concreto. O Mônaco, que recebeu uma proposta de 30 milhões de libras no verão passado, pode voltar com outra oferta, e a Arábia Saudita continua sendo uma opção em aberto, após rumores anteriores de uma possível transferência para o Neom. Enquanto isso, Bayindir também deve deixar o clube, após ter sua transferência em janeiro rejeitada.