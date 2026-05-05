Getty Images Sport
Traduzido por
O plano de Vincent Kompany? Jonathan Tah apoia a estratégia do técnico, enquanto o Bayern de Munique busca uma reviravolta na Liga dos Campeões contra o PSG
O ajuste defensivo de Kompany
Apesar de ter sofrido cinco gols em uma partida frenética na ida, o zagueiro central do Bayern, Tah, deixou claro que o líder da Bundesliga não tem intenção de se fechar na defesa. Em declarações antes da partida de volta, o jogador da seleção alemã enfatizou que a identidade da equipe é exatamente o que a levou às semifinais da competição.
“Basicamente, nossa maneira de jogar nos trouxe até onde estamos agora. É por isso que não acho que devemos mudar nada nisso”, explicou Tah à imprensa. O zagueiro acredita que manter a abordagem de alta intensidade é a única maneira de neutralizar a ameaça do ataque repleto de estrelas do PSG. Ele acrescentou: “O mais importante é simplesmente a nossa maneira de jogar, sermos corajosos, sermos agressivos, vencermos as disputas, vencermos os duelos individualmente e também como equipe, e ganharmos as segundas bolas.”
- Getty Images Sport
Kompany rejeita comparações com Guardiola
A estratégia tática adotada por Kompany tem sido frequentemente comparada à de seu antigo mentor, Pep Guardiola, mas o técnico belga não hesitou em descartar as sugestões de que ele “pensaria demais” ou alteraria drasticamente seus planos para a grande ocasião. Kompany está determinado a manter os princípios que lhe renderam bons resultados ao longo de sua primeira temporada na Baviera, evitando a armadilha de experimentos táticos de última hora.
“Se eu dissesse que queria fazer algo especial, essa seria uma resposta muito estúpida da minha parte”, disse Kompany quando questionado se seguiria o hábito de Guardiola de fazer mudanças em jogos importantes. Ele classificou tais narrativas como “lixo da mídia”, insistindo que mantém uma “paz interior” antes do confronto. O técnico afirmou que não tem dificuldade para dormir apesar da pressão, tendo estudado meticulosamente o adversário ao assistir a aproximadamente 35 partidas do PSG nos últimos dias para preparar seu plano-mestre.
Confiança no trio de ataque
Embora o foco continue sendo o reforço da defesa, que será testada por jogadores como Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia, Tah está igualmente confiante de que o poder ofensivo do próprio Bayern pode causar estragos no outro lado do campo. O trio formado por Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz vem apresentando um desempenho brilhante, e Tah admite que enfrentá-los nos treinos é uma tarefa desafiadora que mantém os defensores em alerta.
“É incrível treinar com esses caras todos os dias. A qualidade deles faz você melhorar a cada dia; eles desafiam você todos os dias”, comentou Tah. O jogador de 30 anos expressou seu alívio por ter que enfrentá-los apenas no campo de treinamento do clube, e não em uma partida oficial, acrescentando em tom de brincadeira: “Prefiro vê-los acabar com outros defensores.”
- Getty Images Sport
Um impulso físico para a semifinal
Kompany recebeu uma boa notícia no que diz respeito às lesões durante o último treino antes da partida. Com exceção de Serge Gnabry, que está afastado há muito tempo, o técnico confirmou que conta com um elenco praticamente completo à sua disposição, o que lhe proporciona uma flexibilidade tática essencial para o que pode ser uma longa noite de futebol europeu.
O retorno do experiente lateral Raphael Guerreiro e do jovem Lennart Karl oferece novas opções no banco caso a partida exija uma mudança de ritmo. Com o elenco quase ao completo, Kompany permanece focado na tarefa em mãos, afirmando que ter todos em forma e disponíveis é essencial para uma partida dessa magnitude. O cenário está pronto para um clássico, com o Bayern buscando destronar os atuais campeões e garantir sua vaga na final.