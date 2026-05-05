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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Peter McVitie

Traduzido por

O plano de Vincent Kompany? Jonathan Tah apoia a estratégia do técnico, enquanto o Bayern de Munique busca uma reviravolta na Liga dos Campeões contra o PSG

Bayern de Munique
J. Tah
PSG
Liga dos Campeões
V. Kompany

O Bayern de Munique se prepara para uma noite decisiva na Allianz Arena, na tentativa de garantir uma vaga na final da Liga dos Campeões. Após um jogo de ida caótico em Paris, o técnico Vincent Kompany enfrenta dúvidas sobre se seu estilo de jogo ofensivo precisa de um ajuste pragmático para lidar com a ameaça dos atuais campeões europeus.

  • O ajuste defensivo de Kompany

    Apesar de ter sofrido cinco gols em uma partida frenética na ida, o zagueiro central do Bayern, Tah, deixou claro que o líder da Bundesliga não tem intenção de se fechar na defesa. Em declarações antes da partida de volta, o jogador da seleção alemã enfatizou que a identidade da equipe é exatamente o que a levou às semifinais da competição.

    “Basicamente, nossa maneira de jogar nos trouxe até onde estamos agora. É por isso que não acho que devemos mudar nada nisso”, explicou Tah à imprensa. O zagueiro acredita que manter a abordagem de alta intensidade é a única maneira de neutralizar a ameaça do ataque repleto de estrelas do PSG. Ele acrescentou: “O mais importante é simplesmente a nossa maneira de jogar, sermos corajosos, sermos agressivos, vencermos as disputas, vencermos os duelos individualmente e também como equipe, e ganharmos as segundas bolas.”



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  • FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Kompany rejeita comparações com Guardiola

    A estratégia tática adotada por Kompany tem sido frequentemente comparada à de seu antigo mentor, Pep Guardiola, mas o técnico belga não hesitou em descartar as sugestões de que ele “pensaria demais” ou alteraria drasticamente seus planos para a grande ocasião. Kompany está determinado a manter os princípios que lhe renderam bons resultados ao longo de sua primeira temporada na Baviera, evitando a armadilha de experimentos táticos de última hora.

    “Se eu dissesse que queria fazer algo especial, essa seria uma resposta muito estúpida da minha parte”, disse Kompany quando questionado se seguiria o hábito de Guardiola de fazer mudanças em jogos importantes. Ele classificou tais narrativas como “lixo da mídia”, insistindo que mantém uma “paz interior” antes do confronto. O técnico afirmou que não tem dificuldade para dormir apesar da pressão, tendo estudado meticulosamente o adversário ao assistir a aproximadamente 35 partidas do PSG nos últimos dias para preparar seu plano-mestre.

  • Confiança no trio de ataque

    Embora o foco continue sendo o reforço da defesa, que será testada por jogadores como Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia, Tah está igualmente confiante de que o poder ofensivo do próprio Bayern pode causar estragos no outro lado do campo. O trio formado por Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz vem apresentando um desempenho brilhante, e Tah admite que enfrentá-los nos treinos é uma tarefa desafiadora que mantém os defensores em alerta.

    “É incrível treinar com esses caras todos os dias. A qualidade deles faz você melhorar a cada dia; eles desafiam você todos os dias”, comentou Tah. O jogador de 30 anos expressou seu alívio por ter que enfrentá-los apenas no campo de treinamento do clube, e não em uma partida oficial, acrescentando em tom de brincadeira: “Prefiro vê-los acabar com outros defensores.”


  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    Um impulso físico para a semifinal

    Kompany recebeu uma boa notícia no que diz respeito às lesões durante o último treino antes da partida. Com exceção de Serge Gnabry, que está afastado há muito tempo, o técnico confirmou que conta com um elenco praticamente completo à sua disposição, o que lhe proporciona uma flexibilidade tática essencial para o que pode ser uma longa noite de futebol europeu.

    O retorno do experiente lateral Raphael Guerreiro e do jovem Lennart Karl oferece novas opções no banco caso a partida exija uma mudança de ritmo. Com o elenco quase ao completo, Kompany permanece focado na tarefa em mãos, afirmando que ter todos em forma e disponíveis é essencial para uma partida dessa magnitude. O cenário está pronto para um clássico, com o Bayern buscando destronar os atuais campeões e garantir sua vaga na final.

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