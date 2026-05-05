O plano de Vincent Kompany? Jonathan Tah apoia a estratégia do técnico, enquanto o Bayern de Munique busca uma reviravolta na Liga dos Campeões contra o PSG

Apesar de ter sofrido cinco gols em uma partida frenética na ida, o zagueiro central do Bayern, Tah, deixou claro que o líder da Bundesliga não tem intenção de se fechar na defesa. Em declarações antes da partida de volta, o jogador da seleção alemã enfatizou que a identidade da equipe é exatamente o que a levou às semifinais da competição.

“Basicamente, nossa maneira de jogar nos trouxe até onde estamos agora. É por isso que não acho que devemos mudar nada nisso”, explicou Tah à imprensa. O zagueiro acredita que manter a abordagem de alta intensidade é a única maneira de neutralizar a ameaça do ataque repleto de estrelas do PSG. Ele acrescentou: “O mais importante é simplesmente a nossa maneira de jogar, sermos corajosos, sermos agressivos, vencermos as disputas, vencermos os duelos individualmente e também como equipe, e ganharmos as segundas bolas.”







