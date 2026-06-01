O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, o capitão Joshua Kimmich e o artilheiro Deniz Undav: todos ficaram satisfeitos com a vitória por 4 a 0 sobre a Finlândia no penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo. E com toda a razão. “Conseguimos colocar em prática o que havíamos planejado”, revelou Kimmich à ZDF e explicou: “Queríamos fazer uma pressão alta o máximo possível, e isso resultou em dois gols hoje (o 2 a 0 e o 4 a 0, nota do redator). Depois, marcamos um gol saindo da defesa, quando Lenny passou para Deniz (o 3 a 0, nota do redator), e um gol em uma jogada de bola parada (o 1 a 0, veja abaixo). Marcamos gols em várias fases do jogo”, disse Kimmich, e Nagelsmann acrescentou: “Hoje também marcamos um gol de contra-ataque, o que nos faz bem de vez em quando; demonstramos capacidade de resistência. O resultado foi bom, não levamos nenhum gol. Podemos continuar assim.”

Mas, apesar de todos os elogios justificados à variedade das jogadas ofensivas e dos gols, Nagelsmann não esqueceu a fase do primeiro tempo em que seus jogadores da seleção, assim como nos últimos jogos internacionais, perderam a paciência, avançaram de forma um tanto descontrolada e quase não tinham mais controle sobre a partida.

O técnico da seleção alemã ainda conseguiu avaliar positivamente esse desvio da tática e do plano de jogo após o 4 a 0, “porque os rapazes querem mostrar o que valem”, mas, em princípio, não pode ser do interesse de um técnico que seus jogadores falhem regularmente na disciplina tática. “Precisamos ter ainda mais confiança em nossa força”, disse o técnico. A equipe continua carecendo de entrosamento, automatismos e disciplina tática.

Isso não é algo que não possa ser resolvido na preparação para um torneio, mas parece realmente importante que Nagelsmann finalmente encontre seu time titular; isso não foi apenas o presidente honorário do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, a insistir nas últimas semanas. Atualmente, duas, talvez três posições parecem ainda em aberto: David Raum ou Nathaniel Brown na lateral esquerda e Leroy Sané, Lennart Karl ou possivelmente até Maximilian Beier na ponta direita. Além disso: diante de dois gols, uma assistência e, no geral, um desempenho “com o qual você nunca fica de fora do time” (Nagelsmann), talvez até mesmo o técnico da seleção alemã venha a se questionar, pelo menos por um breve momento, sobre a questão de Havertz ou Undav, que para ele já está esclarecida há muito tempo.