O "Füchse", que só havia sido rebaixado da Premier League em 2025, não conseguiu passar do empate em 2 a 2 (0 a 1) contra o Hull City na terceira rodada antes do final do Campeonato Inglês e, com isso, não consegue mais sair da zona de rebaixamento.
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"O pior momento da história do clube": Dez anos após o título sensacional, o Leicester City é rebaixado para a terceira divisão
Liam Millar (18') e Oli McBurnie (63') marcaram pelo Hull. James Jordan (52', pênalti) e Luke Thomas (54') haviam virado o jogo a favor dos anfitriões.
O título do Leicester em 2016 é considerado a maior sensação da história do futebol inglês. Em 2021, vieram as conquistas na FA Cup contra o Chelsea FC e na Supercopa da Inglaterra contra o então campeão Manchester City. Em 2008, o Leicester já havia sido rebaixado para a League One, a terceira divisão, mas retornou após apenas um ano — foi o pontapé inicial para anos de ouro.
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Leicester City: em 2008 ainda estava na terceira divisão, em 2016 foi campeão inglês
A recente queda já vinha se anunciando há meses. Dos últimos 18 jogos do campeonato, apenas um foi vencido. Além disso, o Leicester começou a temporada com o peso de uma dedução de seis pontos por violações das regras financeiras.
Parte da torcida protesta há algum tempo contra o dono do clube, o bilionário tailandês Khun Aiyawatt 'Top' Srivaddhanaprabha. Outros exigem a demissão do diretor esportivo Jon Rudkin ou atacam os jogadores (“Vocês não têm merecimento para vestir essa camisa!”).
Também na noite de terça-feira, os espectadores gritavam “sack the board”, demitam a diretoria. O ex-jogador do Leicester Matt Piper falou à BBC sobre o “provavelmente pior momento da história do clube”.
Classificações do Leicester City nos últimos cinco anos
Temporada
Liga
Posição
2021/22
Premier League
8
2022/23
Premier League
18
2023/24
Championship
1
2024/25
Premier League
18
2025/26 (a duas rodadas do fim)
Championship
23