"O pior momento da história do clube": Dez anos após o título sensacional, o Leicester City é rebaixado para a terceira divisão

Liam Millar (18') e Oli McBurnie (63') marcaram pelo Hull. James Jordan (52', pênalti) e Luke Thomas (54') haviam virado o jogo a favor dos anfitriões.

O título do Leicester em 2016 é considerado a maior sensação da história do futebol inglês. Em 2021, vieram as conquistas na FA Cup contra o Chelsea FC e na Supercopa da Inglaterra contra o então campeão Manchester City. Em 2008, o Leicester já havia sido rebaixado para a League One, a terceira divisão, mas retornou após apenas um ano — foi o pontapé inicial para anos de ouro.