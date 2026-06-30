“O pior jogo que já vi dele!” – Rafael Van der Vaart critica Frenkie de Jong, que “passou despercebido”, após a derrota da Holanda para o Marrocos na Copa do Mundo

Na qualidade de analista da emissora holandesa NOS, Van der Vaart expressou imensa frustração com a facilidade com que a seleção nacional abriu mão do ímpeto conquistado com tanto esforço. O ex-meia do Real Madrid direcionou sua principal crítica às alterações estruturais que deixaram a equipe completamente dominada no meio-campo.

Van der Vaart afirmou: “Você passa por uma fase de grupos difícil razoavelmente bem. Aí as coisas começam a dar certo. O que se passa na cabeça de alguém para mudar tudo contra o Marrocos? Não entendo nada disso. Frenkie fez hoje a pior partida que já vi dele. Realmente decepcionante. Mas será que isso se deve ao sistema?”