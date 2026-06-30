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“O pior jogo que já vi dele!” – Rafael Van der Vaart critica Frenkie de Jong, que “passou despercebido”, após a derrota da Holanda para o Marrocos na Copa do Mundo
Mudança tática leva à eliminação
A Holanda sofreu uma eliminação dolorosa nas oitavas de final, após não conseguir manter a vantagem mínima conquistada no segundo tempo em Monterrey. Koeman causou espanto ao abandonar seu esquema eficaz em favor de uma defesa conservadora com cinco jogadores, sacrificando Tijjani Reijnders para escalar Nathan Ake. O gol de Cody Gakpo aos 71 minutos parecia ter garantido a classificação, mas um gol de empate de Issa Diop nos acréscimos levou a partida para a prorrogação, e o Marrocos acabou vencendo por 3 a 2 em uma tensa disputa de pênaltis.
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A atuação de De Jong foi “realmente decepcionante”
Na qualidade de analista da emissora holandesa NOS, Van der Vaart expressou imensa frustração com a facilidade com que a seleção nacional abriu mão do ímpeto conquistado com tanto esforço. O ex-meia do Real Madrid direcionou sua principal crítica às alterações estruturais que deixaram a equipe completamente dominada no meio-campo.
Van der Vaart afirmou: “Você passa por uma fase de grupos difícil razoavelmente bem. Aí as coisas começam a dar certo. O que se passa na cabeça de alguém para mudar tudo contra o Marrocos? Não entendo nada disso. Frenkie fez hoje a pior partida que já vi dele. Realmente decepcionante. Mas será que isso se deve ao sistema?”
O isolamento no meio-campo limita o maestro
A análise pós-jogo centrou-se em como a aposta tática de Koeman deixou as áreas centrais completamente expostas diante do principal ponto forte tático de Marrocos. Van der Vaart argumentou que escalar um meio-campo enfraquecido privou efetivamente o principal armador da equipe da posse de bola, tornando-o totalmente supérfluo antes de sua eventual substituição por Marten de Roon aos 110 minutos.
Van der Vaart acrescentou: “Acho que o meio-campo do Marrocos é seu maior trunfo. E aí você decide enfrentá-los com apenas dois jogadores? Não estudei para ser técnico, mas isso me parece um pouco desastrado. Frenkie só é eficaz quando a gente tem a posse de bola, mas hoje não tivemos a posse de bola de jeito nenhum, então Frenkie ficou completamente invisível. E ele deveria ser o nosso principal jogador... Além disso, Cody Gakpo marcou o gol, mas, claro, ele também quase não participou da jogada.”
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Inquérito é aberto após desastre em torneio
A seleção holandesa, alvo de duras críticas, enfrenta um escrutínio interno imediato ao voltar para casa após uma campanha profundamente decepcionante no torneio. Enquanto o Marrocos se prepara para o confronto das oitavas de final contra o Canadá, em Houston, Koeman precisa lidar com as repercussões relacionadas à sua orientação tática. Com figuras-chave sob fogo cruzado e o envelhecimento do elenco em evidência, mudanças significativas no elenco parecem inevitáveis antes do início do próximo ciclo internacional.