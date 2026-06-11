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Ahmed Mansy

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O pior em Portugal... Será que o pesadelo do Marrocos voltará a assombrar Ronaldo na Copa do Mundo de 2026?

Especiais e Opinião
C. Ronaldo
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O "Don" disputa a Copa do Mundo pela sexta vez em sua história

Foram dias tristes para o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, na última edição da Copa do Mundo, realizada há quatro anos, em 2022, no Catar, mas talvez essa não tenha sido a última de suas tristezas.

Ronaldo volta a aparecer na Copa do Mundo de 2026, pela sexta e última vez em sua carreira no futebol, quando comandará a seleção de Portugal, que está no Grupo 11, ao lado das seleções da República do Congo, do Uzbequistão e da Colômbia.

  • Morocco v Portugal: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    O pesadelo do Marrocos

    As últimas imagens de Ronaldo na Copa do Mundo de 2022 foram dele deixando o Estádio Al Thumama, na capital do Catar, Doha, em lágrimas, depois que a seleção de seu país foi eliminada da Copa do Mundo nas quartas de final contra o Marrocos.

    O choro de Ronaldo não se deveu apenas ao fato de sua seleção ter sido eliminada da Copa do Mundo, nem por ter perdido o sonho de levá-la ao título pela primeira vez na história, mas também pela maneira como esse sonho se desfez.

    Ronaldo começou o torneio como titular na fase de grupos, antes de ser surpreendido por Fernando Santos, então técnico da seleção portuguesa, ao ser colocado no banco de reservas nas partidas contra a Suíça e o Marrocos, nas oitavas e nas quartas de final.

    “O Don” participou de apenas 16 minutos nas oitavas de final contra a Suíça, antes de outros 39 minutos nas quartas de final, mas não foi o suficiente para salvar a seleção de seu país da eliminação da Copa do Mundo pelas mãos do Marrocos.

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    Um retorno histórico

    Naquela época, todos achavam que Ronaldo iria dar uma entrevista coletiva para anunciar sua aposentadoria definitiva do futebol, ou pelo menos da seleção nacional, mas isso não aconteceu.

    Fernando Santos deixou o cargo de técnico da seleção portuguesa, e Ronaldo continuou sua carreira sob o comando do espanhol Roberto Martínez, ao mesmo tempo em que iniciava uma nova jornada no futebol de clubes com o Al-Nassr.

    Ronaldo voltou com o maior salário da história do futebol e levou recentemente o Al-Nassr ao título do Campeonato Saudita, após um jejum de sete anos.

    E apesar da despedida da “Euro 2024” nas quartas de final contra a França, Ronaldo voltou e levou a seleção de Portugal ao título da Liga das Nações 2025, pela segunda vez na história, após a vitória sobre a seleção da Espanha, campeã da Euro, na final.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    O pior em Portugal

    No entanto, o desempenho de “O Don” tem apresentado uma queda significativa no cenário internacional desde então, especialmente nos últimos cinco jogos, sendo o mais recente um amistoso contra a Nigéria, na madrugada desta quinta-feira.

    Embora a seleção de Portugal tenha vencido a partida por 2 a 1, Ronaldo apresentou uma de suas piores atuações, tendo sido o jogador com a pior nota entre todos os jogadores de sua seleção, com 6,2 em 10, segundo o site “Sofascore”.

    O “Foguete da Madeira” falhou em controlar a bola em várias ocasiões e desperdiçou algumas chances claras de forma estranha, o que gerou muitas críticas e piadas por parte de alguns usuários das redes sociais.

  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Expulsão e sem gols

    De modo geral, Ronaldo marcou apenas em uma das últimas cinco partidas que disputou pela seleção de Portugal, com dois gols no empate em 2 a 2 contra a Hungria, em outubro passado, pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Europa.

    Por outro lado, “O Don” não conseguiu marcar em quatro partidas: duas contra a Irlanda nas eliminatórias da Copa do Mundo e os amistosos contra o Chile e a Nigéria.

    Já o pior momento foi sua expulsão direta durante o confronto contra a Irlanda nas eliminatórias da Copa do Mundo, o que o deixou de fora do jogo seguinte contra a Armênia, na mesma fase, após sua punição ter sido reduzida para apenas uma partida, para que sua ausência não se estendesse até o primeiro jogo da Copa do Mundo.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    O pesadelo do Marrocos vai se repetir?

    Esses dados indicam que Ronaldo chega à Copa do Mundo de 2026 em um dos piores momentos de sua carreira, especialmente no âmbito internacional.

    Ronaldo teme, assim como seus torcedores, que a maldição da Copa do Mundo de 2022 se repita em 2026, com a continuidade de um desempenho ruim, o que obrigaria o técnico a deixá-lo no banco, fazendo com que ele perca o sonho de conquistar o título mundial pela primeira e última vez.

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