O pior em Portugal... Será que o pesadelo do Marrocos voltará a assombrar Ronaldo na Copa do Mundo de 2026?

As últimas imagens de Ronaldo na Copa do Mundo de 2022 foram dele deixando o Estádio Al Thumama, na capital do Catar, Doha, em lágrimas, depois que a seleção de seu país foi eliminada da Copa do Mundo nas quartas de final contra o Marrocos.

O choro de Ronaldo não se deveu apenas ao fato de sua seleção ter sido eliminada da Copa do Mundo, nem por ter perdido o sonho de levá-la ao título pela primeira vez na história, mas também pela maneira como esse sonho se desfez.

Ronaldo começou o torneio como titular na fase de grupos, antes de ser surpreendido por Fernando Santos, então técnico da seleção portuguesa, ao ser colocado no banco de reservas nas partidas contra a Suíça e o Marrocos, nas oitavas e nas quartas de final.

“O Don” participou de apenas 16 minutos nas oitavas de final contra a Suíça, antes de outros 39 minutos nas quartas de final, mas não foi o suficiente para salvar a seleção de seu país da eliminação da Copa do Mundo pelas mãos do Marrocos.