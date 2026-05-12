"O pior é que isso veio a público": o presidente Florentino Pérez minimiza a disputa no Real Madrid entre Federico Valverde e Aurélien Tchouameni

Valverde chegou a ser levado ao hospital com um corte na cabeça após a briga com Tchoameni e precisou levar vários pontos. O Real anunciou, em seguida, que o uruguaio foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico, e que Valverde estava “em casa e em boas condições. Ele deve repousar por dez a 14 dias, de acordo com os protocolos médicos para esse diagnóstico”, informou o comunicado.

“Incidentes como esse, mesmo que possam ocorrer em qualquer vestiário, não são dignos do Real Madrid. Especialmente porque o Real Madrid é o clube mais comentado do mundo”, pediu desculpas Tchouameni posteriormente. “Agora não é mais o momento certo para descobrir quem fez o quê, quem disse o quê ou quem estava certo ou errado. Tomo nota da sanção do clube e a aceito.”

Tanto Tchouameni quanto Valverde foram multados em 500 mil euros cada um após uma audiência interna, conforme informou o Real Madrid em comunicado oficial na sexta-feira. Os processos disciplinares estão, assim, encerrados.

O que teria desencadeado o conflito foi o fato de Valverde ter se recusado a apertar a mão de Tchouameni no início de um treino. De acordo com o relatório, a tensão entre o uruguaio e o francês teria aumentado durante o treino; por fim, Valverde teria sofrido uma contusão acompanhada de um corte no vestiário — sem intenção e não provocada por um golpe de seu companheiro de equipe. Vários membros da equipe tiveram que intervir para acalmar os ânimos. Segundo o Marca, uma reunião de crise foi realizada posteriormente no vestiário.