Após o empate conturbado do FC Bayern contra o Bayer Leverkusen, Uli Hoeneß se manifestou com críticas contundentes ao árbitro Christian Dingert.
Traduzido por
"O pior desempenho que já vi na vida": Uli Hoeneß se enfurece após decisões arbitrais polêmicas contra o FC Bayern
“Esta foi a pior atuação de uma equipe de arbitragem que já presenciei em um jogo da Bundesliga”, afirmou o presidente honorário do clube de Munique, de 74 anos, citado pelo jornal Bild.
Isso aconteceu após uma partida em que o Bayern, apesar de ter ficado atrás no placar logo no início (Aleix Garcia, aos 6 minutos), apesar de dois gols anulados e apesar das expulsões de Nicolas Jackson (cartão vermelho, aos 42 minutos) e Luis Diaz (duas cartões amarelos, aos 84 minutos), conseguiu equilibrar o jogo e quase venceu. Diaz marcou o gol do empate em 1 a 1 (69') após passe de Michael Olise.
- AFP
Vincent Kompany é criticado – o árbitro Christian Dingert admite o erro
Embora a expulsão de Jackson, após uma falta grave no meio-campo contra Martin Terrier, tenha sido indiscutível, os ânimos do Bayern se exaltaram com os dois gols anulados de Jonathan Tah e Harry Kane por mão na bola e, sobretudo, com o segundo cartão amarelo a Diaz por uma suposta simulação.
“Ninguém no estádio sabe por que ele recebeu o cartão amarelo-vermelho”, disse o técnico Vincent Kompany, que teria desejado mais tato por parte do árbitro, à DAZN. “Ele se levanta imediatamente. Ele nem sequer tentou conseguir um pênalti. Ele caiu, houve um contato, mas ele se levanta imediatamente e, mesmo assim, recebe o cartão amarelo e, em seguida, o amarelo-vermelho.”
Dingert admitiu após a partida ter expulsado Diaz por engano.
- Getty Images Sport
Dirigentes do Bayern dirigem palavras conciliadoras a Dingert
Ao contrário de Hoeneß, Kompany não se deixou levar por superlativos, apesar de todas as críticas: “Na minha opinião, o árbitro teve um desempenho ruim hoje, mas isso não muda em nada o meu respeito por ele. Essas coisas acontecem.”
Max Eberl também teve palavras conciliadoras para Dingert. O diretor esportivo do Bayern falou de um “bom diálogo” com o árbitro e considerou “muito honrosa” a admissão dele no caso Diaz.
Os próximos jogos do FC Bayern de Munique
Data Hora Partida Quarta-feira, 18 de março 21h FC Bayern x Atalanta (Liga dos Campeões) Sábado, 21 de março 15h30 FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15h30 SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga) Sábado, 11 de abril 18h30 FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)