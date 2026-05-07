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CarvajalGetty Images
Jonas Rütten

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O pior cenário possível e a maior das humilhações: parece que uma era está chegando ao fim no Real Madrid

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D. Carvajal

Dani Carvajal passou toda a sua carreira no Real Madrid, com exceção de um ano. Agora, parece que a separação será definitiva. Dificilmente seria possível imaginar um fim menos digno para uma era.

O Real Madrid teria comunicado ao ícone do clube, Dani Carvajal, que o contrato do jogador de 34 anos, que expira no meio do ano, não será renovado. É o que informa o Mundo Deportivo.

Com isso, chega ao fim, definitivamente, a era de maior sucesso da história recente do clube. Carvajal é a última relíquia das equipes do Real que conquistaram seis títulos da Liga dos Campeões entre 2014 e 2024. 

  • No verão do ano passado, Luka Modric (AC Milan) e Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) já haviam se despedido. Em 2024, foram Toni Kroos (fim de carreira) e Nacho Fernández (Al-Qadsiah) que deixaram o clube.

    Agora, após quase 450 partidas oficiais, Carvajal também não tem mais futuro em Madri. O lateral-direito foi um “merengue” durante quase toda a sua carreira. Ele passou apenas um ano fora de Madri, quando o Bayer Leverkusen contratou o talentoso zagueiro em 2012, vindo da equipe reserva do Real. 

    No entanto, após apenas uma temporada, o Real Madrid já ativou a opção de recompra e Carvajal se tornou um jogador importante de uma era de grande sucesso.

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  • CarvajalGetty Images

    Dani Carvajal deve se despedir sem disputar uma última partida pelo Real Madrid

    No entanto, a forma como sua despedida está ocorrendo parece ser o pior dos cenários: por um lado, o próprio Carvajal aparentemente gostaria de ter ficado mais um ano em Madri. Mas o clube, de forma bastante evidente, não atendeu a esse desejo. Por outro lado, é altamente provável que Carvajal nem consiga disputar uma última partida pelo Real.

    Carvajal sofreu, há poucos dias, uma “fratura da falange distal do quinto dedo do pé direito” e poderá não só perder a reta final da temporada do Real, com ainda quatro jogos da LaLiga, mas talvez até mesmo a Copa do Mundo com a Espanha.

    Lá, Carvajal, desde que esteja saudável, continua sendo titular. Mas como ele raramente foi titular nesta temporada, sua última partida pela Furia Roja remonta a 4 de setembro do ano passado. Depois disso, ele sofreu primeiro uma lesão muscular e, em seguida, uma nova lesão no joelho. Ele já havia perdido grande parte da temporada anterior devido a uma ruptura do ligamento cruzado. Como alternativa, o técnico da seleção, Luis de la Fuente, também poderia contar com Pedro Porro (Tottenham Hotspur) e Marcos Llorente (Atlético de Madrid). Llorente, em particular, está tendo uma excelente temporada no Atlético.

  • ArbeloaGetty Images

    No Real Madrid, instalou-se o caos total

    Sua aparente última temporada no Real Madrid já está bastante complicada e se revelou um verdadeiro desastre. Afinal, há meses que o caos reina no Real. 

    Após a ruidosa saída de Xabi Alonso, em meio a supostas desavenças com o time, vieram a contratação de Álvaro Arbeloa e, em seguida, a vergonhosa eliminação da Copa do Rei contra o Albacete, o título perdido para o FC Barcelona e a eliminação da Liga dos Campeões contra o FC Bayern. Atualmente, é até comum ver jogadores brigando entre si nos treinos e no vestiário.

    Se esta tiver sido a última temporada de Carvajal com a camisa dos Blancos, dificilmente poderia ter havido uma despedida menos gloriosa para um ícone.

  • Dani Carvajal: Estatísticas e dados de desempenho

    ClubeJogosGolsAssistênciasCartões amarelosExpulsões
    Real Madrid44814651194
    Bayer Leverkusen361810-
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