O pior cenário possível e a maior das humilhações: parece que uma era está chegando ao fim no Real Madrid

No entanto, a forma como sua despedida está ocorrendo parece ser o pior dos cenários: por um lado, o próprio Carvajal aparentemente gostaria de ter ficado mais um ano em Madri. Mas o clube, de forma bastante evidente, não atendeu a esse desejo. Por outro lado, é altamente provável que Carvajal nem consiga disputar uma última partida pelo Real.

Carvajal sofreu, há poucos dias, uma “fratura da falange distal do quinto dedo do pé direito” e poderá não só perder a reta final da temporada do Real, com ainda quatro jogos da LaLiga, mas talvez até mesmo a Copa do Mundo com a Espanha.

Lá, Carvajal, desde que esteja saudável, continua sendo titular. Mas como ele raramente foi titular nesta temporada, sua última partida pela Furia Roja remonta a 4 de setembro do ano passado. Depois disso, ele sofreu primeiro uma lesão muscular e, em seguida, uma nova lesão no joelho. Ele já havia perdido grande parte da temporada anterior devido a uma ruptura do ligamento cruzado. Como alternativa, o técnico da seleção, Luis de la Fuente, também poderia contar com Pedro Porro (Tottenham Hotspur) e Marcos Llorente (Atlético de Madrid). Llorente, em particular, está tendo uma excelente temporada no Atlético.