Getty Images
Traduzido por
O piloto da Ferrari e lenda da F1 Lewis Hamilton revela que torcerá por DUAS seleções na Copa do Mundo
Hamilton indeciso entre a Inglaterra e o Brasil
Em declarações antes do início da competição em Monte Carlo, o veterano piloto de 41 anos admitiu que não consegue escolher entre seu país natal e a Seleção. Com a competição programada para ser disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, Hamilton está ansioso para ver como ambas as equipes se sairão em seus respectivos desafios.
A competição será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. A Inglaterra foi sorteada no Grupo L ao lado de Croácia, Gana e Panamá, enquanto o Brasil enfrenta Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C.
- Getty Images
Inspirado na cultura brasileira
A afinidade de Hamilton com a Seleção é bem conhecida, já que ele recebeu a cidadania brasileira honorária em 2022. Para o heptacampeão mundial, a atração pelos gigantes sul-americanos vai muito além do que acontece em campo, pois ele sente uma profunda identificação com o estilo e a formação dos heróis esportivos do país.
“Para mim, está ligado à Inglaterra”, disse Hamilton, conforme citado pelo Mirror. “Honestamente, o Brasil sempre foi meu time favorito. Tendo crescido na Inglaterra, eu adorava assistir ao Brasil jogar. Acho que são as cores, a cultura, e os jogadores sempre pareciam os mais habilidosos, eram tão legais.”
Respeitando a trajetória das ruas
Hamilton também destacou as origens humildes de muitos jogadores de futebol brasileiros lendários como um dos principais motivos de seu apoio. Ele acredita que existe uma determinação e um talento únicos, provenientes das favelas e da cultura do futebol de rua, que diferenciam a seleção brasileira de qualquer outra equipe internacional.
Ele disse: “Eu simplesmente admiro de onde eles vêm. Muitos dos jogadores vêm das ruas, onde jogam sem chuteiras, e há algo de muito especial na cultura brasileira.”
- Getty Images
Ansioso para acompanhar as partidas do Brasil e da Inglaterra na Copa do Mundo
Embora Hamilton esteja ansioso pela Copa do Mundo, sua prioridade imediata continua sendo a Fórmula 1. Ele chega a Mônaco na quarta posição na classificação dos pilotos, após terminar em segundo lugar, atrás de Kimi Antonelli, no Grande Prêmio do Canadá.
Enquanto isso, a Copa do Mundo terá início em 11 de junho, com a partida entre México e África do Sul. Enquanto a seleção inglesa disputará dois amistosos contra a Nova Zelândia e a Costa Rica, o Brasil enfrentará o Egito e o Marrocos em partidas preparatórias.