O piloto da Ferrari e lenda da F1 Lewis Hamilton revela que torcerá por DUAS seleções na Copa do Mundo

Em declarações antes do início da competição em Monte Carlo, o veterano piloto de 41 anos admitiu que não consegue escolher entre seu país natal e a Seleção. Com a competição programada para ser disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, Hamilton está ansioso para ver como ambas as equipes se sairão em seus respectivos desafios.

A competição será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. A Inglaterra foi sorteada no Grupo L ao lado de Croácia, Gana e Panamá, enquanto o Brasil enfrenta Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C.