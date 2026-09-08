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O pesadelo do Liverpool ressuscita sua carreira: Klopp em situação difícil

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Loris Karius vive um começo diferente em sua carreira após longos anos de declínio, depois que o goleiro do Schalke recuperou o nível e voltou a ter seu nome cotado para se juntar à seleção da Alemanha, em um momento em que Jürgen Klopp comanda a seleção pela primeira vez.

E não é possível separar o retorno de Karius da noite mais dolorosa de sua carreira, quando cometeu dois erros decisivos durante a final da Liga dos Campeões de 2018 contra o Real Madrid, contribuindo para a derrota do Liverpool por 3 a 1.

O goleiro chorou após a partida e pediu desculpas à torcida, antes que exames médicos aos quais se submeteu alguns dias depois revelassem que ele havia sofrido uma concussão cerebral, enquanto Klopp afirmou posteriormente que a lesão talvez tenha afetado seu desempenho.

  • Do colapso ao Schalke

    Após a final, a trajetória de Karius sofreu uma grande queda, especialmente após a chegada de Alisson ao Liverpool, levando o goleiro alemão a entrar em uma série de empréstimos e experiências que não lhe proporcionaram a estabilidade desejada.

    Mas o jogador de 33 anos encontrou uma nova oportunidade no Schalke, e foi um dos principais elementos da equipe que retornou à primeira divisão alemã. Na temporada passada, manteve o gol invicto em 13 das 30 partidas, enquanto o Schalke sofreu apenas 31 gols, tendo a melhor defesa da segunda divisão.

    Karius também começou a temporada atual de forma marcante, tendo defendido 14 finalizações nas duas primeiras rodadas, e depois manteve o gol invicto diante do Bayern de Munique no empate por 0 a 0, fazendo várias defesas decisivas contra Harry Kane, o que lhe rendeu amplos elogios.

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  • Klopp diante de uma decisão difícil

    O retorno de Karius coincidiu com a chegada de Klopp ao comando da seleção alemã, e o técnico conhece bem o goleiro desde que o contratou para o Liverpool em 2016 e passou a utilizá-lo como titular, além de ter vivido ao seu lado os detalhes da final de 2018 e o colapso de sua carreira depois disso.

    Apesar de Karius não ter disputado nenhuma partida internacional pela seleção principal, Oliver Kahn e Roman Weidenfeller consideram que sua convocação se tornou algo realista, enquanto Jouri Mulder, diretor esportivo do Schalke, descreveu seu desempenho diante do Bayern de Munique como digno da seleção.

    O caminho não será fácil, após a aposentadoria de Manuel Neuer, diante da presença de nomes como Marc-André ter Stegen, Alexander Nübel e Oliver Baumann, além de talentos em ascensão como Jonas Urbig e Noah Atubolu.

    Ainda assim, a ausência de um goleiro titular definido para a seleção concede a Karius uma oportunidade real, de acordo com uma reportagem publicada pelo site Tribuna.

    Resta a pergunta: será que Klopp dará ao mesmo goleiro que foi uma espécie de "pesadelo" para o Liverpool em uma de suas noites históricas uma nova chance de escrever um final diferente para a história que começou com o desastre da final da Liga dos Campeões?

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