Loris Karius vive um começo diferente em sua carreira após longos anos de declínio, depois que o goleiro do Schalke recuperou o nível e voltou a ter seu nome cotado para se juntar à seleção da Alemanha, em um momento em que Jürgen Klopp comanda a seleção pela primeira vez.
E não é possível separar o retorno de Karius da noite mais dolorosa de sua carreira, quando cometeu dois erros decisivos durante a final da Liga dos Campeões de 2018 contra o Real Madrid, contribuindo para a derrota do Liverpool por 3 a 1.
O goleiro chorou após a partida e pediu desculpas à torcida, antes que exames médicos aos quais se submeteu alguns dias depois revelassem que ele havia sofrido uma concussão cerebral, enquanto Klopp afirmou posteriormente que a lesão talvez tenha afetado seu desempenho.