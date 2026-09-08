O retorno de Karius coincidiu com a chegada de Klopp ao comando da seleção alemã, e o técnico conhece bem o goleiro desde que o contratou para o Liverpool em 2016 e passou a utilizá-lo como titular, além de ter vivido ao seu lado os detalhes da final de 2018 e o colapso de sua carreira depois disso.

Apesar de Karius não ter disputado nenhuma partida internacional pela seleção principal, Oliver Kahn e Roman Weidenfeller consideram que sua convocação se tornou algo realista, enquanto Jouri Mulder, diretor esportivo do Schalke, descreveu seu desempenho diante do Bayern de Munique como digno da seleção.

O caminho não será fácil, após a aposentadoria de Manuel Neuer, diante da presença de nomes como Marc-André ter Stegen, Alexander Nübel e Oliver Baumann, além de talentos em ascensão como Jonas Urbig e Noah Atubolu.

Ainda assim, a ausência de um goleiro titular definido para a seleção concede a Karius uma oportunidade real, de acordo com uma reportagem publicada pelo site Tribuna.

Resta a pergunta: será que Klopp dará ao mesmo goleiro que foi uma espécie de "pesadelo" para o Liverpool em uma de suas noites históricas uma nova chance de escrever um final diferente para a história que começou com o desastre da final da Liga dos Campeões?